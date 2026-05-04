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相場展望5月$日号　米国株: S&P・ナスダックは最高値更新も、決算発表終盤後の動向注視　日本株: 日経平均上昇を牽引したハイテク株の2極化が目立ち始めた

2026年5月4日 16:32

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■I.米国株式市場

●1.NYダウの推移

　1）4/30、NYダウ+790ドル高、49,652ドル
　2）5/01、NYダウ▲152ドル安、49,499ドル

【前回は】相場展望4月30日号　米国株: AIを巡り成長懸念で世界株式相場は変調に入ったか? 要注目　日本株: 海外短期筋の買いvs多くの機関投資家の売りが続く、海外勢から目を離せない

●2.米国株:　S&P・ナスダックは最高値更新も、決算発表終盤後の動向に注視

　1）S&P500種とナスダックは最高値更新、ハイテクが支える流れ。
　　（1）S&P500種とナスダックが最高値更新した要因
　　　・イランが和平に向けた新提案をパキスタンに提示した。
　　　・原油価格の下落。
　　　・アップルの好決算を好感。これまでに決算発表した314社のうち、83％が利益予想を上回り、78％が売上高予想を上回った。

　　（2）米国株価指数5/1の状況（前日比）
　　　　・NYダウ　　　　　 ▲0.31％安
　　　　・ナスダック総合 　 +0.89％高
　　　　・S&P500種　　　　+0.29％高
　　　　・半導体株（SOX）　 +0.87％高

　　（3）米国株高を主導してきた人工知能（AI）・半導体関連株に陰りが見え始める

　2）1~3月期決算発表シーズンも終盤
　　（1）来週以降、株価上昇にとって重要な好決算材料がなくなる。

　　（2）このため、改めて足元の材料が直視される懸念がある。
　　　・イラン攻撃では、
　　　　・戦争権限法に規定された60日を超えたため、トランプ氏の対応が注目される。
　　　　・和平案の歩み寄り?
　　　　　　・トランプ氏支持層で戦争反対が多いため、早期の終結期待がある。

　　　・EUへのトランプ制裁で亀裂が深まるか
　　　　・トランプ関税の25％への上昇に対するEUの反発。
　　　　・ドイツ駐留軍5,000人規模の削減。スペイン、イタリアでの削減に波及するか?

　　　・米国内では、
　　　　・インフレ加速。
　　　　・金利引上げの可能性。
　　　　・トランプ共和党支持率。
　　　　・11月中間選挙で、トランプ共和党の少数派転落の危機。トランプ政権のレイムダック化。議会で大統領「罷免の提案」の可能性。

●3.米国軍がホルムズ海峡通過のため船舶を誘導、5/4から開始、トランプ氏（共同通信）

　1）国際海事機関によると、ペルシャ湾には約2万人の船員と2,000隻の船舶が立ち往生している。

●4.トランプ氏、イランに対する敵対行為は「終結した」と宣言（読売新聞）

　1）戦争権限法が議会の承認なしに軍派遣は原則60日以内と規定していることから、敵対行為の終了を宣言して60日間の制限をかわす狙いがあるとみられる。

●5.米国財務省、ホルムズ通行料巡り制裁リスクを警告、慈善寄付も対象（ロイター）

●6.トランプ氏、EU車関税25％に引上げ表明、欧州議会は反発（ロイター）

●7.FRB高官はタカ派姿勢を強調（フィスコ）

　1）連邦公開市場委員会（FOMC）で反対票を投じたハマック米国クリーブランド連銀総裁、カシュカリ米国ミネアポリス連銀総裁は5/1に声明を発表した。カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁は「インフレ期待が無秩序となった場合、利上げ必要となる可能性」に言及し、「FOMC声明のフォーワードガイダンスはもはや適切ではない」と主張した。もし戦争が継続したら、インフレ期待が上昇する可能性を指摘した。ハマック・クリーブランド連銀総裁は「FOMCの緩和バイアスはもはや適切ではない」と説明した。経済指標が堅調な結果になると、年内の利下げ観測がさらに後退することになり、ドル買いを支援すると見る。

　2）FRBはFOMCで、市場の予想通り政策金利（フェデラルファンドFF金利の誘導目標）を据え置き、3.50~3.75％に決定したが、8対4で据え置き決定と、1992年8月来で最多の反対となった。

●8.米国4月ISM製造業景況指数は52.7と、予想53.2を下回る、3月は52.7（フィスコ）

　1）一方、仕入れ価格は指数は84.6に上昇し、4年ぶりの高水準に達した。上昇は4カ月連続。（ブルームバーグ）

●9.パウエルFRB議長、FRBの理事を留任の意向、トランプ氏は不満あらわ（AFPBB）

●10.ウォーシュ次期FRB議長、利下げ再開の是非巡りFRBの分裂深まる（ブルームバーグ）

　1）FRBメンバーの3人が、利下げ再開を示唆する声明の文言に反対。
　2）パウエル氏の留任で、短期的な利下げの可能性が低下することも。

■II.中国株式市場

●1.上海総合指数の推移

　1）4/30、上海総合+4高、4,112
　2）5/01~05は「労働節」のため休場

■III.日本株式市場

●1.日経平均の推移

　1）4/30、日経平均▲632円安、59,284円
　2）5/01、日経平均+228円高、59,513円
　3）5/04、祝日「みどりの日」のため休場

●2.日本株:　日経平均上昇を牽引したハイテク株の2極化が目立ち始めた

　1）日経平均寄与上位
　　（1）4/30、日経平均▲632円安、寄与上位5銘柄▲567円安、占有率89.71％
　　　　　寄与上位　　　　　　寄与額　　　　　下落率
　　　　　アドバンテスト　　　▲360円安　　▲5.01％安
　　　　　東京エレクトロン　　▲76　　　　　▲1.68
　　　　　フジクラ　　　　　　▲62　　　　　▲4.94
　　　　　ソフトバンクG　　　 ▲39　　　　　▲0.93　
　　　　　コナミ　　　　　　　▲30　　　　　▲4.50
　　　　　　合計　　　　　　　▲567

　　　・全体的に売られた。
　　　　　　　値上がり　　　値下がり　　　日経平均　　　新高値　　　新安値
　　　　　　　　347　　　　　1,195　　　　▲632円安　　　 41　 　　　195
　　　・なかでも、AI・半導体関連銘柄が売られたのが目立った。

　　（2）5/01、日経平均+228円高、寄与上位5銘柄+614円高、占有率269.29％
　　　　　寄与上位　　　　　　寄与額　　　　　上昇率
　　　　　東京エレクトロン　　+308円高　　　+6.89％高
　　　　　ソフトバンクG　　　 +165　　　　　+3.93
　　　　　豊田通商　　　　　　+77　　　　　+12.57
　　　　　住友商事　　　　　　+34　　　　　+17.12
　　　　　ダイキン　　　　　　+30　　　　　+4.05
　　　　　　合計　　　　　　　+614

　　　・東京エレクトロンは前日に好決算を発表し、好感した買いが入り日経平均を1社で+308円押し上げた。
　　　・銘柄の上げ・下げ数でみると、日経平均こそ上昇したが、全般的に弱かった。値上がり670、値下がり844と、値下がり銘柄が過半を占めた。新高値41、新安値195と、新安値銘柄数が多かった。
　　　・ただ、AI・半導体関連では、明暗を分けた。東京エレクトロンやソフトバンクGが上げた一方、アドバンテストやTDK、フジクラ、キオクシアが下げて、2極化したのが目立った。
　　　・商社株は好決算発表を受け、人気化し買いが膨らんだ。商社株は好決算発表が好感されて買われ、豊田通商、住友商事、三菱商事の3社で日経平均を+134円押し上げた。

●3.三菱商事、今期純利益+37％増の1.1兆円予想、米国シェール事業など寄与（ロイター）

●4.大手商社5社の連結純利益（共同通信）

　　　　　　　　　　　2026年3月期　　　　　　2027年3月期予想
　　三菱商事　　　8,004億円・▲15.8％減　　1兆1,000億円・+37.4％増
　　伊藤忠商事　　9,002　　　+2.3％増　 　　9,500　　　+5.5％増
　　三井物産　　　8,339　　　▲7.4％減　　　 9,200　　　+10.3％増
　　住友商事　　　6,003　　　+6.8％増　　　 6,300　　　+4.9％増
　　丸紅　　　　　5,438　　　+8.1％増　　　 5,800　　　+6.6％増

●5.日本政府・日銀、為替介入を実施、財務相らの「最後通告」後=関係者（ロイター）

　1）この日の円/ドルは、一時160円後半と1年9カ月ぶりの高値圏まで上昇した。夕方に片山・財務相、続いて三村・財務官が円安の牽制発言すると、円/ドルは160円を割り込み、その後も下げ足を速めて155円半ばまで円高となった。

●6.食料品、ナフサ供給難で食品で値上げラッシュが再燃の兆し（帝国データバンク）

　1）食品包装フィルムをはじめ、石油由来の樹脂素材でコスト上昇圧力が顕著となっており、食品包装・資材分野では強力な値上げ圧力がみられる。

■IV.注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）

　・3038　神戸物産　　　　　　業績回復期待
　・4686　ジャストシステム　　業績好調
　・6098　リクルート　　　　　業績堅調

著者プロフィール

中島義之

中島義之（なかしま　よしゆき）　

1970年に積水化学工業(株)入社、メーカーの企画・管理（財務含む）を32年間経験後、企業再生ビジネスに携わる。 現在、アイマックスパートナーズ（株）代表。 メーカーサイドから見た金融と企業経営を視点に、株式含む金融市場のコメントを2017年から発信。 発信内容は、オープン情報（ニュース、雑誌、証券リポート等々）を分析・組み合わせした上で、実現の可能性を予測・展望しながらコメントを作成。http://note.com/soubatennbou

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