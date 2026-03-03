1月失業率2.7%へ上昇　賃上げと消費の「綱引き」が続く日本経済

今回のニュースのポイント

・1月統計の概況:完全失業率は2.7%(前月比0.1pt増)。失業者数は179万人(前年同月比16万人増)となり、6カ月連続で増加。

・求人市場の鈍化:有効求人倍率は1.18倍(前月比0.02pt減)。物価高や地政学リスクを背景に、企業の採用意欲に慎重さが伺える。

・失業の内訳:自己都合による離職も増加しており、より良い条件を求める労働移動の活発化という側面も維持されている。

日本経済は今、企業部門の力強さと家計部門の停滞という、二極化したバランスシートの中にあります。本日3月3日に発表された1月の完全失業率は2.7%となり、前月の2.6%から0.1ポイント上昇しました。また、有効求人倍率も1.18倍(前月1.20倍)へ低下しており、これまで一貫して続いてきた雇用の改善傾向に、ややブレーキがかかった形です。

統計の内訳を見ると、完全失業者数は179万人と前年同月に比べ16万人増加しました。特に、より良い待遇を求めて離職する「自己都合」の求職者が増えている点は、労働市場の流動化というポジティブな側面を示していますが、一方で製造業など一部の産業で求人が減少している点は、景気の先行き不透明感を映し出しています。

家計側の数字に目を向けると、依然として物価上昇が賃上げを上回り続ける「実質賃金の伸び悩み」が消費の重石となっています。雇用の勢いが鈍化し、かつ物価高が継続する状況下では、個人消費の回復にはさらなる時間を要する可能性が高いでしょう。本日の株式市場の軟調な地合いも、こうした国内内需の「もろさ」が改めて投資家に意識された結果と言えます。

経済統計は「生活者の体温」です。失業率の上昇や求人倍率の低下は、企業と家計の双方が慎重姿勢を強めている「弱さ」を浮き彫りにしています。高市政権が「103万円の壁」の撤廃や現役世代への手取り増策を急ぐ背景には、このバランスシートの歪みをして是正し、停滞する消費のエンジンを再点火させる狙いがあります。今春の労使交渉(春闘)の結果が、この統計の数値を再び押し上げられるかが、日本経済復活の試金石となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・157円台の円安を止めるのは米雇用統計か。市場が注視する「利下げシナリオ」の分岐点

・賃上げ6%要求の衝撃。人手不足が招く防衛的ベアと中小企業の価格転嫁

・労基法改正「見送り」。法を超えて肥大する「マルチキャリア」の光と影

