3月の食品値上げは684品目　前年比7割減でも「家計負担」が続く背景

今回のニュースのポイント

・値上げの「小康状態」:3月の値上げ品目数は684品目。数千品目が一斉に値上げされた前年と比較すると大幅な減少で、5ヶ月連続で1,000品目を下回った。

・加工食品が中心:対象は冷凍食品や切り餅、飲料、アイスクリームなどが主。原材料費のピークアウトや、消費者の「買い控え」への警戒が背景にある。

・年後半の不透明感:足元のイラン情勢による原油高や、1ドル=150円台後半で推移する円安は、再び輸入コストを押し上げる要因。秋以降の再値上げリスクは消えていない。

帝国データバンクが2月末に発表した最新の調査結果によると、2026年3月の飲食料品値上げは684品目となりました。これは、歴史的な値上げラッシュに見舞われた前年3月と比較して約7割の大幅な減少です。スーパーの棚に「値上げの告知」が並ぶ光景は以前より落ち着きを見せており、家計にとっては一息つける「一時休戦」の様相を呈しています。

今回の値上げの中心は、冷凍食品や切り餅、緑茶ペットボトルなどの加工食品・飲料です。これまでの相次ぐ価格改定により、メーカー側には「これ以上の値上げは消費者の深刻な買い控えを招く」という強い警戒感があります。また、一時は高騰していた油脂類や小麦などの国際価格が一部で落ち着きを見せたことも、品目数減少に寄与しました。しかし、これで「物価高が終わった」と考えるのは早計です。

なぜなら、足元で起きている地政学リスクが、新たなコストアップの火種となっているからです。昨日からのイラン情勢緊迫化による原油高や、150円台後半で高止まりする円安は、数ヶ月のタイムラグを経て「輸入コスト」として再びメーカーを襲います。今回の684品目という数字は、あくまで数ヶ月前に決定されたものであり、現在のコスト増を反映した「秋以降の値上げ予備軍」が水面下で膨らんでいると考えられます。

主婦の方々にとっては、チラシの特売品が以前ほど安くない、あるいは内容量が減る「実質値上げ(シュリンクフレーション)」が続いている実感があるはずです。3月は品目数こそ少ないものの、アイスクリームなど嗜好品の価格改定が目立ちます。今後は「値上げの数」に一喜一憂するのではなく、原油高や為替といった「川上」の動きを注視し、年後半に再びやってくるかもしれない波に備えた、賢いストック買いなどの防衛策が求められます。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

