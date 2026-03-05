米長期金利の動き、なぜ日本市場が神経質になるのか

【今回のニュースのポイント】

・米長期金利の高止まり警戒:インフレの粘着懸念を背景に、米金利が低下しにくい状況が続いており、株式市場全体への重石となっています。

・割引率(現在価値)の変動:将来の利益を現在の価値に換算する際、金利が高いほど将来の価値が目減りするという理論的な株価下落要因が生じています。

・グロース株への直撃:将来の大きな利益を期待して買われるハイテク・成長株ほど、金利動向による「価値の修正」を受けやすい構造にあります。

米国債市場で10年債利回りが高止まりの様相を呈し、投資家の間で警戒感が広がっています。これを受けて東京市場でも、昨日から今日にかけて半導体関連などのハイテク銘柄を中心に、米金利動向に一喜一憂する神経質な展開が続いています。

ここで多くの投資家が直面するのは、「米国の金利がわずかに動くだけで、なぜ日本の個別企業の価値までがこれほど大きく揺さぶられるのか」という釈然としない感覚です。 その正体は「割引率(将来利益の現在価値)」という投資理論にあります。株式価値とは、その企業が将来稼ぐ利益の総和を、現在の価値に引き直して計算されます。この際、金利(割引率)が高いほど「将来の1円」の価値は「現在の価値」としては小さく評価されます。つまり、企業の業績自体が悪化していなくても、金利が高止まりするだけで理論上の株価は自動的に押し下げられる構造なのです。

この構造で得をするのは、金利上昇局面でも確実な利子収入が得られる金融機関や、現金保有が豊富なディフェンシブ(防衛的)銘柄です。一方で、損を強いられるのは、数年後の爆発的な利益成長を前提に高い株価(PER)が許容されてきた新興企業やグロース株です。米国で金利高止まりへの警戒が解けない限り、日本株も「利益成長」という実態とは無関係に、理論上の下落圧力にさらされ続けることになります。

市場が米金利に過敏になるのは、投資家が「企業の未来」ではなく「金利という物差し」の変動に振り回されているからです。金利が安定する条件は、米国の物価動向という不確実な要素に委ねられています。実態経済が堅調であっても、この「物差しの変化」による株価調整が続く限り、日本株の本格的な反転には時間がかかる可能性を意識すべきです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

