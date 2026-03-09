景気動向指数、先行指数が2カ月連続改善　株価暴落も製造業は回復基調

【今回のニュースのポイント】

・先行指標の「逆行高」:世界的なリセッション(景気後退)懸念で株価が沈む中、数カ月先の景気を映す「先行指数」は前月比プラスを維持。将来の生産回復への期待を繋ぎ止める内容となりました。

・一致指数は足踏み:現在の景気を示す「一致指数」は、一部の出荷停滞の影響で微減となりましたが、基調判断は「足踏み」を維持。崩壊とは程遠い平熱を保っています。

・「実力」と「期待」の乖離:本日の歴史的暴落が、いかに日本のファンダメンタルズ(基礎的条件)を無視した「海外発のパニック」であるかを、この公的統計が改めて浮き彫りにしました。

日経平均株価が4,400円を超える記録的な暴落を見せた本日、14時に内閣府から発表された1月の景気動向指数(速報値)は、荒れ狂うマーケットとは対照的な「静かな底堅さ」を示しました。

注目すべきは、数カ月先の景気を占う「先行指数」が前月比で改善を示した点です。先行指数を構成する「新設住宅着工面積」や「製造業の在庫率」などのデータからは、足元の世界的なリセッション(景気後退)懸念をよそに、日本の産業界が次なる生産拡大に向けた準備を着実に進めている姿が浮かび上がります。 現在、市場を支配しているのは米雇用統計の悪化に端を発した「恐怖」ですが、この統計は、少なくとも日本の実体経済、特に製造業の現場においては、未来に向けたポジティブな動きが途絶えていないことを証明しています。

現在の景気を示す「一致指数」については、一部の出荷停滞の影響を受けて微減となりましたが、内閣府の基調判断は「足踏み」を維持しました。これは、日本経済が「崩壊」に向かっているのではなく、あくまで一時的な踊り場にいることを示唆しています。 株価が将来への「過剰な期待と不安」で動くのに対し、景気動向指数は「現実に動いているモノとカネ」の記録です。本日、投資家が直面した4,000円超の下げが、いかに日本のファンダメンタルズ(基礎的条件)から乖離した「パニック的側面」を持っているか。この統計は、嵐の中で立ち止まるための有力な根拠となるはずです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

