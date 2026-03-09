街角景況感、50超えを維持　株価急落をよそに「賃上げ消費」への期待感

【今回のニュースのポイント】

・「現場」は悲観せず:現状判断DIは前月から改善。株価急落の影響が出る前の調査ではあるものの、サービス業を中心に「客単価の上昇」や「人流の活発化」を指摘する声が目立ちました。

・インバウンドの恩恵継続:地政学リスクの懸念をよそに、観光・宿泊現場では外国人観光客による旺盛な消費が続いており、日本経済の「外貨獲得能力」の強さを再確認させる内容です。

・「先行き」への警戒は限定的:数カ月後の見通しについても、大幅な悪化は見られず。今日の大暴落が「街角の体感」にまで浸透し、消費を冷え込ませるまでには至っていない現状が鮮明になりました。

取引終了直前の15時に発表された2月の景気ウォッチャー調査(街角景気)は、モニター上の数字に絶望する投資家たちを勇気づけるような、力強い「現場の声」を届けました。

景気の現状に対する実感を数値化した「現状判断DI」は前月から改善し、景況感の分かれ目とされる50の大台を維持しました。調査対象となったタクシー運転手、小売店主、ホテル従業員といった「現場のプロ」からは、株価暴落の喧騒をよそに、「インバウンド需要が衰える気配がない」「春の賃上げを見越して、高単価の商品に動きが出始めている」といった前向きなコメントが相次いでいます。

特に、サービス業の現場では人流の活発化が顕著であり、33年ぶりの高い賃上げ水準が、消費者の財布の紐を緩める「期待感」として確実に浸透しつつあることが分かります。市場が地政学リスクや原油高を恐れてパニックに陥る一方で、日本の「街角」では、一歩一歩、着実な景気回復の足音が響いているのです。

数カ月先の見通しについても、急激な冷え込みは観測されていません。本日、日経平均は5万1000円台まで沈みましたが、この統計が浮き彫りにしたのは、株価ボードという「鏡の中の世界」と、私たちが生きる「手触りのある現実」との間にある巨大なギャップです。この「現場の体温」こそが、パニックが収まった後に市場を再建するための、最も確かな土台となるでしょう。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

