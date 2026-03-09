1月の経常収支を解剖　157円の円安でも「稼ぐ力」が問われる日本の現在地

【今回のニュースのポイント】

・貿易収支の「粘り」と限界:大幅な円安による輸出単価の上昇は寄与しているものの、資源価格の変動や輸入コスト増が赤字幅を押し下げきれない構造が浮き彫りになった。

・サービス収支の「インバウンド頼み」:過去最高水準の観光需要が支えとなっている一方、デジタル関連サービス(著作権料等)の支払い増という「デジタル赤字」が足枷となっている。

・所得収支の重要性:海外投資からの利子・配当収入(第一次所得収支)が経常黒字の柱となっており、「貿易で稼ぐ国」から「投資で稼ぐ国」への移行がさらに鮮明に。

本日8時50分、財務省から発表された1月の国際収支速報は、1ドル157円台という極端な円安環境下にある日本経済の「本音」を映し出す結果となりました。経常収支全体としては黒字を維持しているものの、その中身を紐解けば、かつての「輸出大国」とは異なる、危ういバランスの上に成り立つ現在の日本の姿が浮かび上がります。

貿易収支においては、円安による輸出金額の押し上げ効果が見られる一方で、エネルギー価格の高止まりと輸入依存の構造が、劇的な改善を阻んでいます。注目すべきはサービス収支です。街に溢れる外国人観光客による「旅行収支」の黒字が大きく貢献している一方で、クラウド利用料や広告費、ソフトウェア著作権料などの支払いに伴う「デジタル赤字」が、その利益を相殺し続けています。

現在の日本を支えているのは、もはやモノの売り買いではなく、過去に積み上げた海外資産が生み出す利子や配当、つまり「第一次所得収支」の巨額の黒字です。しかし、この構造は国内の産業空洞化を裏付けるものでもあり、157円という為替水準が「日本を買いやすくしている」反面、「日本の実力が低下している」という市場の冷徹な評価を突きつけている側面も否定できません。今日の歴史的な株価下落というノイズを越えて、私たちは「日本は何で食べていくのか」という本質的な問いを、この数字から読み解く必要があります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

