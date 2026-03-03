有事の円安と利上げのジレンマ　中東情勢が日銀3月決定会合を揺さぶる理由

今回のニュースのポイント

・逆転の有事の円安:かつての有事の円買いではなく、原油高による貿易赤字拡大を懸念した円売りが意識され、1ドル150円台後半で高止まりしています。

・インフレ加速への警戒:原油高と円安の同時進行は、国内物価を押し上げる要因。日銀内では早期利上げによる円安抑制を模索する動きも。

・景気腰折れのリスク:一方で、中東情勢による世界経済減速の懸念もあり、利上げが日本経済に冷や水を浴びせるリスクとのジレンマに直面しています。

3月3日の東京外国為替市場では、円相場が1ドル150円台後半で高止まりしています。かつての地政学リスク局面では安全資産としての円が買われる傾向にありましたが、現在はエネルギーの多くを輸入に頼る日本の構造的弱点が意識され、原油高に伴う円安圧力がかかる有事の円安の様相を呈しています。この為替の推移は、日銀の金融政策シナリオを大きく揺さぶっています。

日銀は、賃金と物価の好循環を確認した上で緩やかな利上げを進める方針でしたが、足元の円安傾向と原油高は、想定以上のスピードで輸入インフレを引き起こす恐れがあります。市場関係者の間では、3月の決定会合で政策金利を引き上げることで、過度な円安に歯止めをかけるべきだという声が根強く残っています。

しかし、日銀にとってのジレンマは、中東情勢が世界的な景気後退(リセッション)を招くリスクです。もし世界経済が冷え込む中で日本だけが利上げを強行すれば、国内の消費や設備投資を直撃し、日本経済を停滞させることになりかねません。氷見野副総裁が強調したデータ重視の姿勢は、こうした予測不能な外部ショックを慎重に見極めるための防波堤でもあります。

読者の皆様、特に住宅ローンや事業融資を抱える方々にとって、3月の決定会合は物価を抑えるための利上げか、景気を守るための据え置きかという、極めて緊迫した判断の場となります。円安によるコストプッシュ型インフレが続く中、日銀がどのタイミングで重い腰を上げるのか。現在の為替水準は、日銀への利上げ圧力が着実に高まっていることを示唆しています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

