銀行株上昇の裏で置き去りの預金金利　利ざや拡大への不自然な期待

【今回のニュースのポイント】

・銀行セクターへの期待感:金利上昇による収益改善(利ざや拡大)を見込み、メガバンクや地方銀行の株価が市場を牽引しています。

・預金金利の「粘着性」:貸出金利が上昇に転じる一方で、預金金利の引き上げは限定的。このタイムラグが銀行の直接的な利益となる構造です。

・分配の公平性への疑問:過去最高益を更新する銀行が相次ぐ中、その利益が預金者や地域経済へどう還元されるべきか、議論が再燃しています。

日銀によるマイナス金利解除後の追加利上げ観測を背景に、株式市場では銀行セクターへの期待感が一段と高まっています。「金利ある世界」の復活は、銀行にとって貸出金利と預金金利の差(利ざや)を拡大させる絶好の収益機会と捉えられ、株価を押し上げる原動力となっています。

しかし、市場の熱狂を余所に一般の預金者が突きつけられているのは、「銀行の利益が過去最高を記録する一方で、なぜ自分たちの預金通帳の利息は一向に増えないのか」という割り切れない現実です。 銀行経営の観点からは、貸出金利を先行して引き上げ、コストとなる預金金利の引き上げを可能な限り先送りすることが利益最大化の定石です。つまり、現在の銀行株の上昇は、預金者の利益を事実上「据え置く」ことで得られるマージンへの期待に支えられているという側面を否定できません。

この構造で得をするのは、配当増や自社株買いの恩恵を直接受ける銀行の株主、および金利上昇の恩恵をフルに享受する運用部門です。一方で、相対的に損を被るのは、物価高で現金の価値が目減りする中、微々たる利息しか受け取れない預金者(一般家計)です。本来、金利上昇は預金者への分配を通じて消費を刺激するはずですが、現状では銀行の内部留保や株主還元に偏る「分配の目詰まり」が起きています。

銀行が社会的なインフラである以上、市場の評価(株価)と社会の実感(預金金利)の乖離が広がり続けることは、長期的には信頼の毀損を招きかねません。利上げ局面の恩恵を一部のステークホルダーで独占するのではなく、いかに預金者へと還元し、経済の好循環を作り出すのか。銀行経営の「質」が、単なる収益性以上の尺度で問われる時代に突入しています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

