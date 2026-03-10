静かな退職が日本でも拡散中　会社に尽くさない働き方の正体

今回のニュースのポイント



・合理的サバイバルとしての選択。30年上がらない賃金に対し、給与分しか働かないことで生活とメンタルを死守する労働観が台頭しています。

・出世意欲の低下と責任の不均衡。責任だけ増えて報酬が見合わない管理職への拒否反応が、心理的な職場離脱を加速させています。

・企業に求められる対価の再定義。直近の調査では、若手の約半数から7割がこの働き方に共感や現状を認める結果も出ており、透明性の高い報酬体系への移行が不可避となっています。

静かな退職とは、退職届を出すわけではありませんが、会社への過度な貢献を止め、給与に見合う最低限の業務だけをこなす働き方を指します。この働き方が、2026年の日本でも確実に広がっています。直近の意識調査では、若手社員の約半数から7割がこの考え方に共感している、あるいは既に実戦しているという結果も出ています。

かつての日本企業において、滅死奉公は将来の安泰への投資でした。しかし、賃金が伸び悩み、終身雇用が形骸化した今、その投資の期待リターンは極めて低いと言わざるを得ません。若者を中心に、会社に尽くしても見返りがないのであれば、自分の生活を死守するほうが合理的だという考え方が主流となっています。この現象をやる気低下と切り捨てるのは早計です。実態は、企業と個人の対等な契約関係への揺り戻しです。特に管理職への昇進を拒む出世離れは、責任と報酬が見合わない現状への切実な抗議でもあります。

企業への影響は深刻です。言われたことしかやらない社員が増えれば、組織の改善力は枯渇します。しかし、これを精神論で解決しようとすれば、さらなる離職を招くだけです。静かな退職を防ぐ唯一の方法は、仕事の意味と正当な対価を再定義することです。スキルのある人材から順に、納得感のない職場から心理的に離脱していきます。会社に従順な社員を期待するのではなく、個人のキャリアを支援し、成果に対して透明性の高い報酬で応える。そんな選ばれる企業への脱皮が、今まさに問われています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・3.14運賃改定で通勤に激変「週3出社」なら定期券は損になる?

・地方移住の「理想と損得勘定」。固定費削減の裏に潜む“人間関係”というコスト

・「努力と報酬」の埋まらぬ溝。日本型雇用が隠す賃金カーブの不都合な真実

