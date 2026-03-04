雇用統計が映す「賃上げ格差」　手取り15万円の非正規層が直面する物価高の壁

今回のニュースのポイント

・「数字上の満額回答」が届かない壁:春闘の恩恵は正規雇用が中心。非正規層の時給アップは、社会保険料や物価の上昇分で相殺されています。

・若年層を縛る固定費:手取り額が伸びない中で、毎月数万円の奨学金返済が「可処分所得」を奪い、将来への投資を阻害しています。

・消費の「超・二極化」:特定の富裕層による高額消費の影で、1円でも安い惣菜を求めて閉店間際のスーパーへ急ぐ層が増加しています。

最新の雇用統計で「失業率が改善した」というニュースが流れても、それを素直に喜べない層が厚く存在しています。日本の労働者の約4割を占める非正規雇用の方々にとって、2%台という失業率は、単に「どこかで働けている」という事実に過ぎません。問題はその「中身」にあります。大企業の賃上げ報道が連日続くなか、非正規層の多くは、社会保険料の負担増と150円台後半の円安による物価高の波に飲み込まれ、手元に残るお金が全く増えていないと感じています。

特に深刻なのは、社会に出たばかりの若年層や学生たちの現状です。例えば、月の手取り額が15万円前後の非正規雇用者にとって、毎月2万円の奨学金返済は、生活を根底から揺さぶる重い負担です。ここから家賃や光熱費、そして値上がりした食費を差し引けば、将来のための貯蓄や自己投資に回せる余裕はほとんど残りません。「若者の車離れ」や「結婚離れ」といった現象は、個人の嗜好の変化ではなく、この「手取り額と固定費のミスマッチ」から生じている経済的な帰結です。

雇用統計の数字には表れない「所得の実感」は、消費の現場で残酷なほどの二極化を生んでいます。特定の店舗が高級志向で賑わう一方で、多くの非正規層は閉店間際のスーパーで割引シールが貼られるのを待ち、1円でも安い惣菜を手に取ることで生活を繋いでいます。このような「雇用の質」の放置は、中間層の厚みを失わせ、結果として日本経済全体の成長エンジンを止めてしまうリスクを孕んでいます。数字上の雇用改善に満足せず、現場の給与明細に刻まれたリアルな苦境に目を向ける時期に来ています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

