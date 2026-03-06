「残業代消滅」が招く家計の危機　働き方改革の裏で削られる生活実弾

【今回のニュースのポイント】

・残業代という「生活補助」の喪失:これまでの日本型雇用において実質的な生活費の補填となっていた残業代が、改革により大幅にカットされています。

・物価高とのミスマッチ:支出が増える局面で、最も変動させやすい収入源である残業代が減ることで、家計の収支バランスが崩壊しています。

・「時間の豊かさ」のジレンマ:早く帰宅しても、趣味や娯楽に投じる資金がないため、結果として「節約のための待機時間」が増える皮肉な結果に。

「定時で帰れるようになった。しかし、給与明細を見ると溜息が出る」――。働き方改革が理想として掲げた「ワークライフバランス」が、皮肉にも現役世代の首を絞める要因となっています。残業削減によって失われた「残業代」は、多くの中間層にとって事実上の生活補助であり、教育費やローンの返済に充てられていたからです。

ここで抱く違和感は、「労働時間が減ることは本来歓迎すべきはずなのに、なぜこれほどまでに精神的な余裕が失われているのか」という点です。 理由は明白です。収入が減るタイミングと、歴史的な物価高が重なったことにあります。専門用語で言えば「可処分所得(自由に使える手取り)」が、残業代カットと物価上昇の双方から浸食されているのです。

構造的に分析すれば、企業側は「生産性向上」を名目に乗員を減らしつつ総労働時間を抑制でき、コスト削減の恩恵を受けています。一方で損を被るのは、基本給のベースアップが残業代の減少分を補填できていない労働者です。早く帰宅しても、外食やレジャーを楽しむ資金がないため、自宅で「何もせず過ごす(節約する)」ことが最適解となってしまう。

時間は増えたが、豊かさの実感は遠のく。この歪な構造を打破するには、単なる時間の抑制ではなく、短時間で高い付加価値を生み、それを基本給へと還元する「真の賃上げ」が不可欠です。今の日本に必要なのは、早く帰ることではなく、早く帰っても豊かに暮らせるだけの「稼ぐ力」の再構築です。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

