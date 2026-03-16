設備投資、4四半期連続で増加　機械受注は2005年以降で最大の伸び

今回のニュースのポイント

・4四半期連続の拡大: 財務省が発表した2025年10～12月期の法人企業統計によると、金融・保険業を除く全産業の設備投資(ソフトウェアを含む)は前年同期比6.5%増となりました。コスト高や金利上昇局面においても、企業の投資意欲が継続していることを示しています。

・機械受注に見る投資マインド: 2025年12月の船舶・電力を除く「民需(コア)受注」は、前月比で19.1%の伸びを記録しました。これは比較可能な2005年以降で最大の伸びであり、設備投資の先行指標として、2026年度に向けた投資計画の具体化がうかがえます。

・投資対象のシフト: 製造業では、自動車の電動化や半導体需要を背景に、輸送用機器や生産用機械などが設備投資を牽引しています。非製造業でも建設や不動産が堅調に推移しており、背景には人手不足に対応した省力化・自動化への強い需要があります。

日本経済において、企業の設備投資が将来の成長を見据えた「攻め」の姿勢を鮮明にしています。財務省の法人企業統計によれば、2025年10〜12月期の設備投資(金融・保険業を除く全産業、ソフトウェアを含む)は、前年同期比で6.5%の増加となり、4四半期連続でプラス成長を維持しました。

特筆すべきは、今後の投資動向を示唆する内閣府の「機械受注統計」の結果です。2025年12月の民需(コア)受注は前月比19.1%増と、比較可能な2005年以降で最大の伸びを記録しました。この急増は、年度末から新年度にかけての大型プロジェクトや、製造ラインの刷新計画が具体化していることを示唆しており、2026年の景気下支え要因として期待されています。

業種別に見ると、製造業が全体を力強く押し上げています。脱炭素化(GX)の流れを受けたエネルギー関連の設備刷新や、電動化が進む輸送用機器、生成AI需要に支えられる半導体関連の生産用機械など、成長セクターへの重点投資が継続しています。また、非製造業においても、建設や物流、不動産分野においてオフィスや賃貸設備の投資が加速しており、サービス需要の回復が投資を誘発する好循環が見られます。

こうした設備投資の拡大は、GDP(国内総生産)の約15%を占める重要な需要項目です。新工場の建設やITシステムの刷新は、地域の中小企業や建設業、エンジニアリング産業に幅広い雇用と受注機会をもたらします。地方においては、半導体関連の工場誘致や再エネ設備の導入が、地域経済を再編する原動力となっています。

今後の焦点は、この投資マインドの持続性です。日銀短観など各種調査では、2026年度の設備投資計画は前年度比プラスながら伸び率は1桁台と、足元よりやや減速する見通しも示されています。人手不足によるコスト高や世界的な景気減速リスクという不透明要素を抱えつつも、企業が「自動化・省力化」という課題に対し、どこまで投資を継続するかが、持続的な成長を左右することになります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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