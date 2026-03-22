キャッシュレス4割突破も根強い「現金派」　資産の5割が眠る日本の特殊事情

今回のニュースのポイント:

・「4割突破」の実情: 2024年のキャッシュレス決済比率は42.8%と初めて政府目標を達成。しかし、日常的な支払いでは、なお現金が大きな比重を占めているのが実情。

・家計資産の5割が「現金・預金」: 日本の家計金融資産のうち50.9%が現金・預金。治安の良さや銀行への高い信頼が、投資よりも「確実な現金」を好む文化を支えている。

・将来の「80%目標」への壁: 政府は2030年におおむね65%、将来的には80%程度を目指す目標を掲げるが、高齢層や地方、小規模店舗への浸透が今後の大きな焦点となっている。

日本の決済シーンにおいて、大きな節目が訪れています。

経済産業省の発表によれば、2024年のキャッシュレス決済比率は42.8%に達し、政府が掲げていた当初目標を初めて突破しました。コード決済やタッチ決済の普及により、財布を出さない光景は日常となりましたが、その裏を返せば、個人消費の約6割は依然として現金で行われています。日常的な支払いでは、なお現金が大きな比重を占めているのが実情であり、長年の習慣が社会の根底に根強く残っている構図が浮かび上がります。

この背景には、日本独自の資産構成と文化があります。2024年3月時点の統計では、日本の家計金融資産のうち50.9%が「現金・預金」で占められており、株式や投資信託と比較して圧倒的な比率を維持しています。現金を持ち歩いても犯罪に巻き込まれにくい治安の良さや、預金制度への絶大な信頼、さらには対面でのやり取りを好む高齢層の多さが、「現金=安全・確実」という意識を支える土壌となってきました。

また、日本の流通・金融インフラ自体が現金中心で最適化されてきた歴史も無視できません。網の目のように張り巡らされたATM網や、高度な現金集配システム、自動釣銭機を備えたレジなど、多額のコストを投じて「どこでも現金が確実に通る環境」が維持されてきました。2018年の調査では、実店舗で最も利用される手段として「現金」が9割(複数回答)を占めており、クレジットカードや電子マネーを抑えて圧倒的な利便性を誇っていました。

一方で、キャッシュレス化の遅れは店舗側の現金管理コストを相対的に重くしている側面もありますが、現金払いには「使いすぎを防止できる」「支出の重みを実感しやすい」といった、家計管理上のメリットがあると指摘する声もあります。特に少額の日常支出には現金、大きな買い物やネットショッピングにはキャッシュレスという「使い分け」が、日本人の堅実な家計コントロールに寄与しているという側面も実際に見られています。

今後、キャッシュレス化はどこまで広がるのでしょうか。政府はキャッシュレス比率について、2030年におおむね65%、将来的には80%程度を目指す意欲的な目標を掲げています。足元では、カード決済額が現金支出を上回ったとする報道もあり、オンライン消費の拡大とともに“静かな構造変化”は進行中と言えます。しかし、ここから先はデジタルへの心理的ハードルが高い高齢層や地方、小規模店舗の対応が不可欠となります。「現金・預金好き」という日本人の資産文化そのものが、デジタル化の波とどう折り合いをつけていくのかが、今後の重要な課題となっています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・ポイント失効の正体 年間“数千円〜1万円”を捨てる「別財布」のワナ

・家にいるのにお金が減る理由 ECとサブスクが変えた家計の固定費

・なぜ外食は高い?米価7割高と三重のコスト増の実態

