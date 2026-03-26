インフレとは何か　お金の価値が目減りする時代の生存戦略

今回のニュースのポイント

・通貨の購買力の低下:インフレとは、幅広いモノやサービスの価格水準が一定期間にわたり上昇し、その結果として通貨の購買力が低下していく状態を指します。同じ金額で買えるモノが減る、お金の目減りを意味します。

・給料が上がっても生活が楽にならない理由:物価上昇率が賃金の伸びを上回れば、実質的な購買力は低下し、生活実感は苦しくなります。名目上の数字に惑わされない視点が不可欠です。

・持続的な2%目標と日銀:消費者物価上昇率が一時的に2%を上回る局面も続いてきましたが、日銀は一時的なコスト要因ではなく、賃金と物価がバランスよく上がる持続的な目標達成かどうかを重視して政策判断を行っています。

かつて、日本は長くデフレ(物価下落)に悩まされてきましたが、現在はインフレ(物価上昇)が家計を直撃する局面へと転換しています。インフレとは、幅広いモノやサービスの価格水準が一定期間にわたり上昇し、その結果として通貨の購買力が低下していく状態を指します。昨日まで100円で購入できたものが、今日は110円支払わなければ手に入らない。これは、商品が値打ちを上げたという側面以上に、私たちが持っているお金の価値が相対的に下がったことを意味します。

インフレには大きく分けて2つの発生メカニズムがあります。

1.ディマンド・プル型:景気が良くなり、需要(買いたい量)が強まることで価格が押し上げられるタイプ。賃金や雇用の改善を伴いやすく、比較的プラスの側面が大きいインフレと位置づけられることが多い一方、行き過ぎればバブルにもつながり得ます。

2.コスト・プッシュ型:原油などの原材料高や円安、人手不足による人件費増といった供給側のコスト上昇が価格に転嫁されるタイプ。需要が特別強くなくても物価が上がるため、家計にはより厳しく感じられる傾向があります。

近年の日本における物価高は、円安や輸入物価高、原材料価格の上昇といったコスト・プッシュ要因の影響が特に大きく、生活必需品の値上がりが先行しています。たとえ名目上の給与が増えても、それ以上に物価が上がっていれば、生活の実感としての購買力は目減りすることになります。この構造こそが、生活実感とのズレを生む正体です。

日本銀行は、消費者物価の前年比2%の上昇を物価安定目標として掲げています。すでに数字の上では一時的に2%を上回る局面も続いてきましたが、日銀はそれが一時的なコスト要因による物価高ではなく、賃金と物価がバランスよく上がる持続的な2%達成かどうかを重視して政策判断を行っています。

インフレは、借金をしている人にとっては実質的な返済負担が軽くなるという側面もありますが、現金を預金としてのみ持っている人にとっては、資産が静かに目減りしていくリスクを意味します。

インフレと金利、賃金の動きを踏まえつつ、預金だけに偏らない資産運用や、賃金を高めるスキル向上などを組み合わせて考えることが、これまで以上に重要な時代になりつつあります。変化する経済環境に合わせ、お金との付き合い方を見直す視点が欠かせません。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・株式投資は本当に安全か。新NISA時代に知るべきリスクと基本

・物価高対策の「3本柱」と限界 補助金・減税・給付はどこまで続くか

・節約が続かないのは「我慢」のせい。リバウンドを防ぐ「仕組み化」の極意

