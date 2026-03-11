GDP上方修正の主役「設備投資1.3%増」　予測を覆した企業の「生存戦略」を読み解く

今回のニュースのポイント

・2次速報で大幅な上方修正: 10-12月期の実質GDP改定値において、企業設備投資が速報値の0.1%減から1.3%増へと引き上げられ、景気の下支えを証明した。

・「生存のための投資」が継続: 賃金上昇と労働力不足に直面する中で、物流の自動化やAI導入による効率化投資が、一時的な景気変動に左右されない固定的な需要となっている。

・海外勢の評価軸に変化: 為替の影響だけでなく、国内での投資サイクルが回り始めたことが、中長期的な日本株評価の根拠として意識されている。

本日午前8時50分に内閣府から発表された、昨年10-12月期の実質国内総生産(GDP)2次速報は、市場に安心感を与える内容となりました。特筆すべきは、速報段階で0.1%減とされていた企業設備投資が、2次速報で1.3%増へと大幅に引き上げられたことです。この数値の改善が、現在の日経平均5万5000円突破を支えるエビデンスの一つとなっています。

この伸びを支えているのは、単なる景気拡大への期待だけではなく、深刻化する人手不足への対応です。物流業界における「2024年問題」への対策や、建設・製造現場での自動化、さらには生成AIを活用した業務効率化など、企業にとっては事業継続のために不可欠な投資が統計を押し上げています。これらは一時的な景気の波に左右されにくい「硬い需要」へと変質しつつあります。

これまで日本株の上昇は円安による外需依存の側面が強く意識されてきましたが、今回の設備投資の伸びは、日本経済が国内の投資サイクルで自律的に動いている側面を示唆しています。海外投資家が今回の上方修正を評価しているのは、日本の産業構造が着実にアップデートされている事実を、統計データが裏付けたからに他なりません。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

