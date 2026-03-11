「節約」と「爆買い」の共存　家計調査1%減の裏で「32.6%増」を記録した品目とは?

今回のニュースのポイント

・「全体1%減」の数字に潜む実態:食料や光熱費は徹底的に絞り込みながら、自車や家電といった「耐久財」には32.6%もの資金が投じられています。



・所得増への「フライング消費」の兆し:春闘の大幅賃上げを見込み、実際の昇給を待たずに大型購入に踏み切る層が増えている可能性があります。

・「安さ」から「価値」へのシフト:単に安いものを探す消費から、生活の質を劇的に変えるものへ資金を集中させる投資型消費への変化が見て取れます。

「生活が苦しい」という声が街に溢れる一方で、新車や最新家電の売れ行きは堅調。昨日発表された1月の家計調査は、そんな一見矛盾するような「家計の二極化」を浮き彫りにしました。実質消費支出は全体で前年同月比1.0%減少しましたが、その内訳を精査すると、家庭用耐久財の支出が前年比で実に32.6%増という記録的な伸びを見せています。

この「32.6%」という驚異的な数字を支えているのは、生活者の間で進む極端な『メリハリ家計』です。スーパーの特売や低価格ブランドの活用で日々の支出を抑えつつ、補助金制度が充実した高額家電や自動車の購入に踏み切る世帯も目立ちます。これは単なる散財ではなく、人手不足で多忙を極める日常を見越し、「時短」や「利便性」というリターンを求めた家計内での設備投資とも言える動きです。

さらに興味深いのは、この消費の一部が、実際の昇給を待たずに行われている点です。3月の春闘で大手企業による満額回答のニュースが相次ぐ中、消費者の心理には「所得増」への期待が織り込まれ始めていると推測されます。いわば『フライング消費』と言ってよいでしょう。かつてのデフレ期に見られた「将来が不安だから貯める」という守りの姿勢から、将来の所得増を見越して、今のうちに生活の質を底上げしようとする動きは、日本経済が長らく待ち望んできたポジティブな変化の兆しと見ることができます。

家計調査で見えたこの極端な数字は、日本経済が「安さ」を正義とする時代を終え、価値あるものに資金を集中させる新しいステージへ踏み出した一つの証左かもしれません。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

