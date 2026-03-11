3月内示後に動く「選別される人材」　教育を捨てた企業が狙う即戦力の正体

今回のニュースのポイント

・3月は「キャリアの再査定期」: 異動や昇進の内示を受け、自身の市場価値と社内評価のギャップを痛感する層が激増。この時期の「新規登録者」の質と量が、次年度の企業の競争力を左右する。

・「育てる余裕」を失う日本企業: 人手不足の深刻化で、企業は新人の教育コストを嫌い「即戦力」へ極端にシフト。求人倍率は高いが、採用のハードルはむしろ「特定スキル保持者」へ先鋭化している。

・賃金格差の源泉は「個別価格」: 一律のベースアップが進む一方で、経験者採用における「特定スキルの市場価格」は跳ね上がっている。この3月の動向が、今後1年のビジネスパーソンの「年収格差」を決定づける。

3月。多くの企業で新年度に向けた異動や昇進の内示が出るこの時期、日本の労働市場には目に見えない大きな「地殻変動」が起きています。最新の労働力調査では、就業者数が高水準を維持する一方で、自発的な離職や新たな求職活動を始める「キャリアの再定義層」が急増しています。

特に注目すべきは、企業の「教育放棄」とも取れる経験者採用への極端なシフトです。深刻なリソース不足に喘ぐ現場は、4月から入社する新卒の研修に手を取られることを嫌い、中途採用において「即戦力」という言葉をかつてないほど厳格に適用しています。「未経験歓迎」の文字は求人サイトから消え、代わりに特定のプロジェクト完遂経験や、ニッチな技術への習熟が問われるフェーズに入りました。

求人倍率が示す通り「超売り手市場」でありながら、選考に落ちる人が絶えない。このパラドックスの正体は、企業の求めるスキルの「ピンポイント化」にあります。3月、内示を機に動き出した30代に対し、市場は「あなたにしかないスキルを、いくらで買うか」という、冷徹かつフェアな問いを突きつけています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

