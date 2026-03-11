未経験歓迎は過去の話? 採用6割が「経験者」の厳酷なリアリティ

今回のニュースのポイント

・「育てる余裕」を失った企業の本音: 採用枠の6割以上が即戦力指定。賃上げ原資を確保するため、企業は「入社初日から利益に貢献できるか」を冷徹に見極め始めています。

・30代、40代の「看板」の掛け替え: 「営業10年」というキャリアだけでは不十分。そこに「AIツールによる効率化」や「データ分析」という掛け算があるかどうかが、年収の明暗を分けます。

・企業の投資余力は「過去最高」: 株価5.5万円時代、収益に余裕のある企業は「本物のプロ」には1,000万円単位の年俸を惜しみません。チャンスは大きいが、門は狭いのが現状です。

「とりあえず3年頑張れば、どこへでも行ける」という神話は、いま静かに崩壊しています。厚生労働省の最新データと採用現場の実態を照らし合わせると、中途採用求人の6割以上が「特定の職務経験」を必須条件に据えています。もはや企業に「ゼロから教える」という文化はなくなりつつあります。

ランチタイム、同僚とキャリアの不安を語り合う30代にとって、これは無視できない現実です。かつて評価された「調整能力」や「長年の経験」といった抽象的な強みは、生成AIや自動化ツールの普及により、急速に価値を減じています。いま求められているのは、「その経験を使って、どう具体的に収益を上げるのか」という数値化されたスキルです。







日経平均が5万5000円を超え、企業の採用意欲自体は極めて旺盛です。しかし、そこにあるのは「誰でもいいから欲しい」という人手不足ではなく、「高度な課題を解決できるプロが欲しい」という選別です。自分のスキルを時代のニーズに合わせて「再定義(リスキリング)」できるか。その一歩が、好景気の恩恵を受けられる側と、取り残される側の境界線になっています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・3月内示後に動く「選別される人材」。教育を捨てた企業が狙う即戦力の正体

・企業はなぜ経験者採用に走るのか。変わる日本の採用市場と教育コスト

・静かな退職が日本でも拡散中。会社に尽くさない働き方の正体

