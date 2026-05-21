■I.米国株式市場

●1.NYダウの推移

1）5/18、NYダウ+159ドル高、49,686ドル

2）5/19、NYダウ▲322ドル安、49,363ドル

3）5/20、NYダウ+645ドル高、50,009ドル

【前回は】相場展望5月18日号 米国株: 米株大幅安、(1) 米・中首脳会談への失望感 (2) インフレ懸念増す 日本株: 決算で株価急伸した銘柄を中心に、大幅下落が目立つ

●2.米国株: トランプ氏、中国訪問時に（1）共同記者会見や（2）共同声明もせず⇒異例

1）トランプ氏、中国訪問時に（1）共同記者会見や（2）共同声明もせず

（1）これは重要課題があったにも関わらず、異例の出来事（トランプ氏の成果が、あがらなかったため開催されなかった）

重要課題

（1）米国・中国の貿易摩擦・関税問題

（2）イラン問題

・習近平・国家主席は、トランプ氏に一切の妥協をしなかったもよう。

・イラン問題は進展せず。

（2）トランプ氏の訪中国に同行した米国大手企業のCEOの株価が下落したのが目につく

ボーイング エヌビディア クアルコム ビザ

5/13 240ドル 225 213 320

5/14 229 235 200 322

5/19 215 220 195 329

5/20 222 223 202 330

株価下落は、訪中国の低評価を裏付けていると思われる。

2）エヌビディア、2~4月期決算発表で好業績も、市場期待の届かず

・5/20に好決算発表も、株価は前日比+1.3％高で終わった。

3）5/20の米国株は、イラン攻撃終結を期待してNYダウは+645ドルと大幅高

・イラン攻撃終結への期待から

・原油先物価格は▲5％安。

・米国金利は低下。

・ただし、イラン攻撃終結の「情報源が今一つ明確でない」ため、確かな情報が必要。

・5/20の株高要因

・NYダウが5/15⇒5/19までで▲700ドル下落していたため、自律反発狙いの買いが入った。

・イラン攻撃終結への期待。

・エヌビディア決算発表を受け、AI・半導体関連株高に波及。

・原油安を受け、金利低下し、株式の割高感が薄れた。

●3.トランプ氏の支持率急低下、経済運営などに不満=NYタイムズ調査（Quick Money）

1）調査結果 支持 反対

イラン戦争 30％ 64％

経済運営 ー 64％

2）中間選挙を控えた共和党候補者の深刻な政治リスクも示唆した。

●4.トランプ氏、FRBに早期の利下げを求めない考え・・エネルギー価格高騰で物価動向見極め（読売新聞）

■II.中国株式市場

●1.上海総合指数の推移

1）5/18、上海総合▲3安、4,131

2）5/19、上海総合+38高、4,169

3）5/20、上海総合▲7安、4,162

●2.中国の生産・消費指標、4月はいずれも伸びが鈍化、予想も大きく下回る（ロイター）

1）中国国家統計局が5/18発表した、4月の鉱業生産と小売売上高の伸びが鈍化した。

・4月鉱工業生産は前年同月比+4.1％増、ロイター予想の+5.9％増を下回る。3月の+5.7％増から伸びが鈍化した。2023年7月以来の低い伸びとなった。

・消費指標の小売売上高は、わずか+0.2％増にとどまった。予想+2％増だった。3月の+1.7％増とは大幅に低下した。2022年12月以来の低い伸び率だった。

・4月自動車の国内販売は、前年同月比で▲21.6％減と、7ヵ月連続で減少した。

・1~4月の固定資産投資は▲1.6％減、予想は+1.6％増だった。





●3.中国、4月新築住宅価格、主要70都市のうち49都市で値下がり、前月比でやや改善も下落が続く （TBS）

●4.中国、レアアース供給懸念に対応も、規制撤廃には至らず、米国が発表（ロイター）

■III.日本株式市場

●1.日経平均の推移

1）5/18、日経平均▲593円安、60,815円

2）5/19、日経平均▲265円安、60,550円

3）5/20、日経平均▲746円安、59,804円

●2.日本株: 5/14から5連続安で▲3,468円安、米国高波及⇒反騰期待

1）5/20、日経平均は「金利上昇」で5日続落、日経平均は6万円割れ

（1）日経平均と10年物金利・原油価格の推移

日経平均 10年金利/日本 WTI原油

5/14 ▲618円安 2.629％ 103.96ドル/バレル

5/15 ▲1,244 2.704 105.42

5/18 ▲593 2.746 102.44

5/19 ▲265 2.804 104.10

5/20 ▲746 2.791 99.08

・日経平均、513終値⇒5/20終値で▲3,468円安、5日連続下落で大幅安となった。

・10年金利/日本、5/13 2.591％⇒5/19 2.804と+0.213上昇し、株価割高感がでた。5/20は▲0.013％低下した。

・WTI原油先物、5/13 101.00ドル⇒5/15 105.42まで+4.207ドル上昇した。5/20はイラン戦争終結期待から前日比▲5.02ドル安となった。

（2）原油高・金利上昇が重荷、AI・半導体株相場に変化をもたらしている。

2）日経平均の1日の値動き

5/15 5/18 5/19 5/20

前日終値 62,654円 61,409 60,815 60,550

当日始値 62878 61,299 61,202 60,567

当日高値 63,235 61,478 61,456 60,567

当日安値 60,937 60,376 60,256 59,292

当日終値 61,409 60,815 60,550 59,804

・朝高の後、終値では前日比で安値引けとなっている。

・海外短期筋は朝高を演じるものの、その後、売りに転じている様子が伺える。つまり、朝高で株買いを誘った後、売りに転じて、買い持ち高を解消しているようにみえる。

3）日経平均寄与上位

（1）5/19、日経平均▲265円安、寄与上位5銘柄▲850円安、占有率320.75％

寄与上位 寄与額 下落率

東京エレクロトン ▲211円安 ▲4.26％安

アドバンテスト ▲208 ▲3.29

フジクラ ▲193 ▲16.95

ソフトバンクG ▲187 ▲4.15

ファナック ▲51 ▲3.82

合計 ▲850

・下支えしたのは、ファーストリテイ +278円高、リクルート +73円高、コナミ +58円高、KDDI +30円高などである。

・つまり、日経平均は総計で▲265円安となったが、上昇銘柄が目立ったのも19日取引の特徴だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1,116と、全体の71％を占めた。なお、値下がり銘柄数は430で27％だった。

（2）5/20、日経平均▲746円安、寄与上位5銘柄▲534円安、占有率71.58％

寄与上位 寄与額 下落率

ソフトバンクG ▲259円安 ▲6.01％安

東京エレクロトン ▲107 ▲2.25

フジクラ ▲80 ▲8.52

ファナック ▲57 ▲4.44

信越化学 ▲31 ▲2.66

合計 ▲534

・人工知能（AI）・半導体関連株が下げを主導したが、半面、アドバンテストやキオクシア、イビデンが上昇するなど、まちまち。ただ、下落株の下げ率が大きかった。

●3.食品トレー、6月から相次ぎ値上げ、「ナフサ不足」で食品価格全体に波及（FNN）

1）「エフピコ」1万種類の製品価格+20％以上引上げへ。

●4.鶏もも肉の価格、最高値を更新（テレビ朝日）

●5.LIXIL、値上げ8~15％（日テレ）

●6.ニデック、EV駆動装置「イーアスクル」事業を大幅縮小へ、中国自動車大手と合弁解消の協議

1）創業者の肝煎り事業が収益規模しく縮小へ（読売新聞）

■IV.注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）

・4307 野村総合研究所 業績回復

・7952 河合楽器 業績好調

・9616 共立メンテ 業績堅調

