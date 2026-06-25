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相場展望6月25日号　米国株: 根拠なき熱狂・・NYダウだけが元気　日本株: 海外短期投機筋「売りたい強気」⇒ババ抜き相場の日経平均へ

2026年6月25日 17:24

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■I.米国株式市場

●1.NYダウの推移

　1）6/22、NYダウ+147ドル高、51,712ドル
　2）6/23、NYダウ▲45ドル安、51,666ドル
　3）6/24、NYダウ+182ドル高、51,848ドル

【前回は】相場展望6月22日号　米国株: スペースXの株価、ついに下落⇒今後の株価推移と波及に注目　日本株: 日経平均は終値で初の7万円台乗せも、目立つ落ちこぼれ銘柄

●2.米国株: 根拠なき熱狂・・NYダウだけが元気

　1）根拠なき熱狂・・NYダウだけが元気
　　（1）6/24 主要株価指数　　　　　　　前日比　　　
　　　　　NYダウ　　　　 +182ドル高　+0.35％高
　　　　　ナスダック総合　 ▲110安　　　▲0.43％安
　　　　　S&P500種　　　 ▲7安　　　　▲0.10％安
　　　　　半導体株（SOX） ▲24安 ▲0.18％安

　　（2）6/24の米国主要株価指数は、6/22からの流れを継続している
　　　・NYダウは堅調ながらも、それ以外の指数は対照的に軟調を示している。

　　（3）NYダウ強くvsその他の株価指数は弱い状況は、スペースXの上場来高値の6/16以来の流れのなかで目立ち始めた特徴
　　　・人工知能（AI）・半導体関連銘柄の「狂騒」の宴の終わりを示唆しているのか要注意。

　2）スペースXの株価、ついに6/24 に上場来安値　⇒　相場の転機となるか?　注目
　　（1）スペースXの上場来の株価
　　　6/12　　160.95ドル　新規上場、公募価格135ドル比+19.2％高
　　　6/15　　192.50　　　+19.6％高
　　　6/16　　201.80　　　+4.8％高
　　　6/17　　191.82　　　▲4.9 ％安　
　　　6/18　　185.00　　　▲3.5％安
　　　6/19　　祝日「奴隷解放記念日」で休場
　　　6/22　　154.60　　 ▲16.4％安
　　　6/23　　156.11　　 +0.97％高
　　　6/24　　154.54　　 ▲1.00％安・・高値から▲23.41％下落

　　　・6/16上場来高値から6/24終値で▲23.41％下落した。時価総額は6/22現在、6/16から▲6,000億ドル（約▲97兆円）超、2兆円をわずかに上回る水準となっている。
　　　・それでも、株価はIPO価格135ドルを6/22でも+14.51％上回っており、時価総額は世界で6番目に大きい。

　　（2）あと超大型の新規株式公開（IPO）が2銘柄控えている
　　　1. 残された超大型IPO銘柄
　　　　・オープンAI　　・・　137兆円規模
　　　　・アンソロピック・・　155兆円規模

　　（3）経験則では、超大型案件後に「相場の流れが大きく変わった」事例あり。そのため、要注目したい。

■II.中国株式市場

●1.上海総合指数の推移

　1）6/22、上海総合+72高、4,163
　2）6/23、上海総合▲56安、4,106
　3）6/24、上海総合+4高、4,110

■III.日本株式市場

●1.日経平均の推移

　1）6/22、日経平均+1,103円高、72,353円
　2）6/23、日経平均▲2,656円安、69,788円
　3）6/24、日経平均▲613円安、69,174円

●2.日本株: 海外短期投機筋は「売りたい強気」に転換⇒ババ抜き相場の日経平均へ

　1）海外投資家の先物は5月5週から売り転換、「売りたい強気」に騙されるな!
　　（1）海外投資家の株価先物の投資の推移
　　　　　　　　　　　　外国人の週単位の動き　　外国人の先物買残高
　　　・2026年初め　　　　　　　　　　　　　　　　 0億円
　　　　5月4週　~5/22　　　　　　　　　　+10兆8,667億円買残高
　　　　5月5週　~5/29　　▲3,953億円売
　　　　6月1週　~6/05　　▲　810億円売
　　　　6月2週　~6/12　　▲5,074億円売
　　　　5月5週~6月2週合計▲9,837億円売　　+9兆8,830億円買残高

　　　・海外投資家（主に海外短期投機筋）は先物を、年初から5月4週までほぼ一貫して+10兆8,667億円を買ってきた。その結果、日経平均は年初から5/22まで+13,000円上昇した。

　　（2）海外短期投資家は「売りたい強気」に転換
　　　・海外投資家が先物を売り始めた5月5週~6月2週に、日経平均は+2,681円上がった。その間、海外投資家の先物買残高は▲9,837億円も減少している。
　　　・海外投資家の手口を見ると、
　　　　・朝もしくは午前中は、先物を買って日経平均を元気よく押し上げる。
　　　　・個人投資家などが提灯で買ってきたこところで、当日買った以上に先物を売る。いわゆる「売りたい強き」作戦を進行させているようだ。
　　　　・結果、海外投資家の先物買残高は減少する。このような手口で、海外短期投機筋は投資資金を市場から回収しているようだ。

　　（3）まだ続く「海外短期投機筋の『売りたい強気』」⇒ババ抜きに入った日経平均
　　　・先物の買残高は6/12時点で9兆8,830億円もある。
　　　・5/22時点からまだ▲9.05％しか先物買残高は減っていない。よって、海外短期投機筋は「我慢強く、売りたい強気」作戦を実行してくると思われる。
　　　・日経平均は「ババ抜き」相場と化したようだ。

　2）日経平均寄与上位5銘柄の状況
　　（1）6/22、日経平均+1,103円高、寄与上位5銘柄+782円高、占有率70.89％
　　　・寄与上位　　　　　　寄与額　　　　上昇率　　　　株価上昇幅
　　　　東京エレクトロン　 +245円高　　+3.24％高　　+2,440円高
　　　　フジクラ　　　　　 +201　　　　+19.38　　　　+1,000
　　　　イビデン　　　　　 +125　　　　+7.59　　　　+1,865
　　　　ソフトバンクG　　 +107　　　　+1.87　　　　+133
　　　　アドバンテスト　　 +104　　　　+1.35　　　　+430
　　　　　合計　　　　　　 +782円高

　　　・AI・半導体関連銘柄が、日経平均を押し上げる展開。

　　（2）6/23、日経平均▲2,565円安、寄与上位5銘柄▲1,776円安、占有率69.23％
　　　・寄与上位　　　　　　寄与額　　　　下落率　　　　株価下落幅
　　　　ソフトバンクG　 　▲588円安　　▲10.09％安　　▲731円安
　　　　東京エレクトロン　▲487　　　　▲6.22　　　　▲4,840
　　　　キオクシア　　　　▲385　　　　▲15.10　　　　▲16,410
　　　　アドバンテスト　　▲179　 　▲2.30　　　　▲740
　　　　イビデン　　　　　▲137　　　　▲7.72　　　　▲2,040
　　　　　合計　　　　　　▲1,776

　　　・下落寄与銘柄では上記以外に、村田製作所▲100円、ファナック▲84円、レーザーテック▲74円、TDK▲60円、ディスコ▲38円と半導体関連銘柄が売られたのが目立つ。

　　（3）6/24、日経平均▲613円安、寄与上位5銘柄▲514円安、占有率83.84％
　　　・寄与上位　　　　　　寄与額　　　　下落率　　　　株価下落幅
　　　　東京エレクトロン　 ▲308円安　　▲4.19％安　　　▲3,060円安
　　　　TDK　　　　　　　 ▲64　　　　▲3.22　　　　　▲127
　　　　アドバンテスト　　 ▲56　　　 ▲0.73　　　　　▲230
　　　　ファーストリテイリ ▲51　　　　▲0.77　　　　　▲630
　　　　フジクラ　　　　　 ▲35　　　　▲2.68　　　　　▲174
　　　　　合計　　　　　　 ▲514

　　　・AI・半導体関連株が日経平均を押し下げた。

　3）値上がり・値下がり銘柄数
　　・　　　　　値上がり　　値下がり　　　日経平均　
　　　　6/22　　　792　　　　727　　　　+1,103円
　　　　6/23　　　366　　　 1,154 　　　▲2,565　
　　　　6/24　　　678　　　　826　　　 ▲613

　　・値下がり銘柄数が目立つ展開が続く。

●3.日本向け原油輸出拡大巡り協議、カナダ・アルバータ州、脱中東依存を支援（ロイター）

●4.日本ハム、220品目で5~46％値上げ、8月から（共同通信）

■IV.注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）

　・2413　エムスリー　　　　業績堅調
　・2607　不二製油　　　　　業績好調
　・4107　伊勢化学　　　　　業績回復期待

著者プロフィール

中島義之

中島義之（なかしま　よしゆき）　

1970年に積水化学工業(株)入社、メーカーの企画・管理（財務含む）を32年間経験後、企業再生ビジネスに携わる。 現在、アイマックスパートナーズ（株）代表。 メーカーサイドから見た金融と企業経営を視点に、株式含む金融市場のコメントを2017年から発信。 発信内容は、オープン情報（ニュース、雑誌、証券リポート等々）を分析・組み合わせした上で、実現の可能性を予測・展望しながらコメントを作成。http://note.com/soubatennbou

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