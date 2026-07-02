米株反落、半導体株が軟調　AI主導相場の「次の勝者」を再評価

1日の米株式市場は反落し、セクターによって明暗が分かれた。ダウ工業株30種平均は0.03%安と小幅な下げにとどまった一方、S&P500は0.21%下落、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は0.66%安と相対的に大きく下げた。投資家がAIブームの次局面における勝ち組・負け組を再評価したことが背景にある。

CNBCによれば、複数の半導体銘柄が急落した。マイクロン・テクノロジーが9%安、サンディスクが10%安となった。ただし両社とも年初来では3桁の上昇率を記録している。エヌビディアは1%安、ブロードコムは2%安だった。

こうした下落を和らげたのがメタの動きだ。同社がAI計算能力の余剰分を外部に販売することを目的としたクラウドコンピューティング事業の立ち上げを準備しているとの報道を受け、メタの株価は約10%上昇した。

ブルームバーグ・ニュースは、メタが外部顧客に同社のAIインフラと計算能力へのアクセスを提供するクラウド事業を開発中だと詳報した。同報道は、この計画はなお開発段階にあり変更される可能性があると補足している。

この急騰は、メタの今年の低調なパフォーマンスを一部取り戻す形となった。同日の急伸前、同社株はマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）の積極的なAI投資が実質的な財務リターンを生むかどうかを投資家が疑問視し、2026年に入り約15%下落していた。

報道された戦略が実現すれば、メタはアマゾン・ドット・コムのAWS、マイクロソフトのAzure、グーグルのクラウドといった確立されたクラウド大手と直接競合するほか、CoreWeaveやNebiusといった特化型AIインフラプロバイダーとも競争することになる。

この日の取引は上半期末の翌日に当たる。上半期は主要指数が大幅に上昇した。ナスダック100が19.9%高、ナスダック総合指数は12.79%高、S&P500は9.55%高、ダウ工業株30種平均は8.85%高だった。

欧州市場も上昇して引けたが、地域によってばらつきがあった。スペインのIBEX35が12.5%高、イタリアのFTSE MIBが14.7%高、ポルトガルのPSIが10.5%高、欧州全体のSTOXX600指数は8%超の上昇となった。

セクター別では、欧州のSTOXX600テクノロジー指数が1月から6月にかけて23.4%上昇し、19.4%高のS&P500情報技術指数を上回った。

他の株式市場ではさらに強い上昇が見られた。MSCIエマージング・マーケッツ指数は24%高、韓国の韓国総合株価指数（KOSPI）は101.1%高、日本の日経平均株価は上半期に約39%上昇した。

こうした広範な動きは、ソフトウェアやクラウドコンピューティングの主要企業への集中から脱し、AI向けハードウェアを供給する企業への投資家の信頼が高まっていることを反映している。ロイター通信によれば、半導体メーカーは先端プロセッサー、メモリーチップ、半導体製造装置への継続的な需要の恩恵を受けた。