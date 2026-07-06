*06:33JST 2日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、利上げへの警戒感が後退

■NY株式：米国株式市場はまちまち、利上げへの警戒感が後退

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は594.83ドル高の52900.07ドル、ナスダックは207.36ポイント安の25832.67で取引を終了した。

雇用統計を受けインフレ懸念が一段と後退し、寄り付き後、上昇。利上げ警戒感も緩和したほか、新四半期入りで投資資金の流入も支援しダウは終日堅調に推移し、連日で過去最高値を更新した。セクターロテーションが目立ち、ナスダックは売りに転じ、終日軟調に推移し、まちまちで終了。セクター別では不動産管理・開発が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

防衛会社のロッキード・マーチン（LMT）はアナリストの投資判断・目標株価引き上げに加え、カナダの防衛拡大計画が報じられ、売り上げ増加期待に買われた。同業のRTX（RTX）も上昇。エネルギーのコンステレーション・エナジー（CEG）は猛暑による売り上げ拡大期待に上昇。アルコール飲料などを扱う飲料会社のコンステレーション・ブランズ（STZ）は第1四半期決算が予想を上回る内容となり、通期見通しを確認したため、買われた。

ソフトウエアプラットフォームなどを提供するパランティア・テクノロジーズ（PLTR）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。ソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ（META）は、ザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）がタウンホール会合で人工知能（AI）エージェント機能を巡り期待したほどの効果が見られない、と悲観的な見解を示したと報じられ、下落した。フラッシュメモリー、半導体部品製造・販売のマイクロン・テクノロジー（MU）やサンディスク（SNDK）はセクタ―入れ替えで利益確定売りが先行した。

ハセット国家経済会議（NEC）委員長は連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル前議長の留任は「異例」と批判した。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：米6月雇用統計で雇用者数の伸びが予想を下回る

2日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円64銭から160円64銭まで下落し、161

円08銭で引けた。

米6月雇用統計で雇用者数の伸びが予想を下回り、減少となった2月来で最低となっ

たため年内の利上げ観測が後退し、ドル売り戻しが優勢となった。また、米連休を

前に当局の円安是正介入警戒した円買い戻しも続いた。

ユーロ・ドルは1.1395ドルから1.1473ドルまで上昇し、1.1435ドルで引けた。_

ユーロ・円は183円94銭から184円44銭のレンジでもみ合い。_

ポンド・ドルは1.3297ドルから1.3385ドルまで上昇した。

英中銀のマンMPC委員のタカ派発言でポンド買いが優勢となった。

ドル・スイスは0.8074フランから0.8010フランまで下落した。

■NY原油：続落、ホルムズ海峡経由の供給回復で上値重く

7月2日のNY原油先物8月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－0.09ドル（－0.13％）の68.49ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.05－68.80ドル。ホルムズ海峡を経由する原油輸送が回復し、UAEの輸出再開などで供給過剰観測が強まる中、米・イラン間接協議の進展も意識されて売りが優勢となった。ただ米原油在庫の取り崩し継続が下値を支え、下げ幅は限定的となった。通常取引終了後の時間外取引では主に68.4ドルを挟んだ水準で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 58.73ドル +0.37ドル（+0.63％）

モルガン・スタンレー（MS） 213.93ドル +2.07ドル（+0.97％）

ゴールドマン・サックス（GS）1021.00ドル +1.39ドル（+0.13％）

インテル（INTC） 120.35ドル -6.67ドル（-5.25％）

アップル（AAPL） 308.63ドル +14.25ドル（+4.84％）

アルファベット（GOOG） 356.18ドル -1.71ドル（-0.47％）

メタ（META） 582.90ドル -30.01ドル（-4.89％）

キャタピラー（CAT） 963.53ドル -27.88ドル（-2.81％）

アルコア（AA） 48.68ドル +1.20ドル（+2.52％）

ウォルマート（WMT） 111.84ドル +3.02ドル（+2.77％）《YY》