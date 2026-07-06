*12:29JST 後場に注目すべき3つのポイント～買い先行もマイナス圏に転落

6日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は反落、買い先行もマイナス圏に転落

・ドル・円は小じっかり、ドルに買戻し

・値下がり寄与トップは東京エレクトロン＜8035＞、同2位がソフトバンクグループ＜9984＞

■日経平均は反落、買い先行もマイナス圏に転落

日経平均は反落。824.93円安の68919.14円（出来高概算9億8596万株）で前場の取引を終えている。

3日の米国株式市場は休場。独立記念日の振替休日で取引はなく、米国株の方向感を直接確認できないなか、欧州市場は総じて堅調であり、独DAX指数は最高値を更新した。

手掛かり材料に乏しい中、6日の日経平均は229.27円高の69973.34円と続伸して取引を開始した。寄り付き直後には心理的な節目の7万円台にのせた。ただ、祝日明け後の米国市場の動向を見極めたいとのムードもあるなか、半導体関連や電子部品株に売りが広がり、マイナスに転じて再度プラス圏を回復するなど、朝方の日経平均はやや方向感に欠ける展開となった。値がさ株の下落が重荷となり、前場中盤にかけて68900円台まで下げ幅を拡大した。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、トヨタ＜7203＞、KDDI＜9433＞、ダイキン＜6367＞、ホンダ＜7267＞、コナミG＜9766＞、三菱重＜7011＞、東京海上＜8766＞、アステラス薬＜4503＞、第一三共＜4568＞、大塚HD＜4578＞、バンナムHD＜7832＞、イオン＜8267＞、ブリヂストン＜5108＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、アドバンテス＜6857＞、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、TDK<6762>、村田製<6981>、太陽誘電<6976>、スクリン<7735>、レーザーテク<6920>、京セラ<6971>、フジクラ<5803>、リクルートHD<6098>、住友電<5802>、ミネベア<6479>などの銘柄が下落。

業種別では、石油・石炭製品、輸送用機器、海運業などが上昇した一方で、電気機器、ガラス・土石製品、非鉄金属などが下落した。

後場の日経平均株価は、戻りの鈍い展開が見込まれる。米国市場が休場だったため海外発の材料は限られたが、輸送用機器や石油関連などには資金が向かっており、物色はグロース株から景気敏感・バリュー株へ移っている。プライム市場の値上がり銘柄数は7割を超えており、引き続きセクターローテーションの強まりの有無が焦点となってきそうだ。ただ、7日には、足下の株価動向に関心が高まっている韓国サムスン電子が第2四半期の暫定決算を発表予定。その後の日米AI関連銘柄の動向を左右する可能性が高く、様子見ムードも広がりそうだ。後場は69000円台回復を試す場面でも、戻り待ちの売りが意識されよう。

■ドル・円は小じっかり、ドルに買戻し

6日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、底161円33銭から161円85銭まで値を上げた。2日に発表された米雇用統計は予想より悪化し、早期利上げ期待の後退でドル売りに振れた。ただ、週明けはドルに買戻しが強まり、対主要通貨で戻した。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は161円33銭から161円85銭、ユ-ロ・円は184円52銭から184円99銭、ユ-ロ・ドルは1.1427ドルから1.1441ドル。



■後場のチェック銘柄

・Ｈｍｃｏｍｍ<265A>、Ａｍａｚｉａ<4424>の、2銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値下がり寄与トップは東京エレクトロン＜8035＞、同2位がソフトバンクグループ＜9984＞



■経済指標・要人発言

【経済指標】

・特になし

【要人発言】

・特になし



＜国内＞

・13:00 参議院決算委員会に高市首相と全閣僚が出席し質疑

＜海外＞

・15:00 独・製造業受注(5月) 前回-3.8％

・16:00 スイス・失業率(6月) 予想3.0％ 前回3.0％《CS》