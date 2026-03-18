訪日客4268万人、過去最多を大幅更新　円安背景に観光立国加速

今回のニュースのポイント

・4,000万人時代へ、需要の急速な伸び: 2025年の年間訪日客数は4,268万人(前年比15.8%増)に達し、調査対象23市場のうち20市場で過去最高を記録しました。東アジアのみならず欧米豪からの訪日も極めて堅調で、日本の国際的な観光地としての地位が鮮明になっています。

・「第2の外貨獲得源」としての存在感: インバウンド消費額は、2025年に9.5兆円規模(速報値)に達し、2024年時点に続き自動車に次ぐ第2位の外貨獲得源としての地位を固めました。宿泊・飲食・交通など広範な業種に恩恵が及び、地方経済の再生を牽引する柱となっています。

・持続可能な観光への課題: 急激な需要拡大に対し、都市部での混雑や人手不足が深刻化しています。政府が掲げる2030年の「6,000万人・15兆円」目標に向け、地方への誘客分散と、高付加価値化による「質」の向上が急務となっています。

2025年の訪日外客数は、前年を大幅に上回る4,268万人に達し、日本の観光史上、過去最高の記録を更新しました。世界的な旅行需要の回復に加え、150円台後半から160円近辺で推移する歴史的な円安による割安感が、日本への旅行需要を強力に後押ししています。

特筆すべきは、客層の多様化と滞在の長期化です。韓国や台湾など東アジアの常連客に加え、米国、豪州、欧州からの旅行者が増加しており、1人あたりの消費額を押し上げています。一方で、かつて主役だった中国からの客足は回復の途上にあり、今後の本格復帰はさらなる需要の上振れ余地として意識されています。

経済構造の観点では、インバウンドはもはや一時的なブームを脱し、日本の経済成長を支える基幹産業へと進化しました。インバウンド消費額は2024年に8兆円を突破して以降、自動車産業に次ぐ規模の外貨獲得源として定着。航空や鉄道、百貨店のみならず、地方の温泉地や伝統産業など、内需主導だったセクターが「外貨を稼ぐ」構造への転換を加速させています。

しかし、急速な伸びは課題も浮き彫りにしています。京都や都内の主要エリアでは、交通機関の混雑や騒音といったオーバーツーリズムが社会問題化しています。また、宿泊施設での深刻な人手不足はサービス品質維持の障壁となっているほか、一部では宿泊料金の上昇が国内旅行需要に影を落とす可能性も指摘されています。

今後の焦点は、現在の為替水準に依存した集客から、日本の文化や体験価値そのものを提示する「高付加価値化」への移行です。為替が変動した際にも選ばれ続ける目的地となれるのか。地方への誘客分散と受け入れ態勢の整備を両立させることが、観光立国としての真価を問う重要な節目となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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