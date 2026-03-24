なぜ「人手不足」は解消しないのか　人口減とミスマッチの構造

今回のニュースのポイント

・慢性化する採用難: 2026年1月時点の有効求人倍率は1.18倍と高水準が続いています。特に建設やITなどの特定業種では、求人倍率が数倍に達するケースも珍しくなく、極端な「人足りず」が常態化しています。

・「数」の不足と「条件」のズレ: 少子高齢化による労働力そのものの減少に加え、女性やシニアが「働ける条件」と企業側のニーズが合致しないミスマッチが、充足を阻む大きな要因です。

・生活インフラへの影響: 介護・運輸・外食など、生活に密着した業種ほど深刻で、サービス縮小や営業時間の短縮など、私たちの日常生活にも具体的な影響が出始めています。

「求人を出しても、一向に応募が来ない」。多くの経営者や現場責任者が抱えるこの悩みは、もはや一時的な景気の影響ではなく、日本の社会構造そのものが変質した結果といえます。

人手不足が解消しない背景には、働き手そのものが減り続ける「構造問題」と、ある仕事には人が足りず別の仕事には余っているという「ミスマッチ」の同時進行があります。厚生労働省が発表した2026年1月時点の有効求人倍率は1.18倍となり、1人の求職者に対して約1.2件の求人がある状態が定着しています。特に建設やITなどの専門職種では、求人倍率が数倍に達するケースも珍しくなく、企業が極めて強い採用需要を抱え続けている状況が全国的に広がっています。

この深刻な状況の根底にあるのは、加速する人口構造の変化です。日本の65歳以上人口は約3,620万人と過去最多水準に達しており、総人口の約3割を占める世界一の高齢社会に突入しています。労働力人口そのものが細る中で、シニアの就業者数は900万人を超えましたが、その多くは短時間や非正規雇用であり、引退していく若年フルタイム労働力の穴を埋め切るには至っていません。また、女性やシニアの就業意欲は高いものの、介護や育児負担との両立が難しい現状があり、「働ける時間や条件」が企業側の求める枠組みと噛み合わないケースが数多く残されています。

雇用情勢をさらに複雑にしているのが、需給の「二極化」です。労働市場の分析では、高齢化に伴い介護・医療・サービス業の需要が急増する一方で、事務職など一部の職種では相対的に人が余るというミスマッチが指摘されています。日本の根強い雇用慣行や、地域・職種間を移動する際の転居コスト、スキルのミスマッチなどが障壁となり、余っている労働力が不足している現場へスムーズに移動できていないのが実態です。希望する働き方と実際の求人条件が乖離し続けることで、「求人票は溢れているのに、マッチングが成立しない」という歪な構造が続いています。

この影響は、すでに私たちの生活にも影を落としています。各種調査でも、国内企業の多くが「人手不足が事業に悪影響を及ぼしている」と回答しており、採用難を理由とした営業時間の短縮やサービスの縮小、設備投資の先送りが相次いでいます。特に運輸や外食、介護といった生活インフラに近い業種ほど深刻で、地域によるサービス格差や品質の低下が大きな社会課題となっています。企業は賃上げや待遇改善を急いでいますが、高騰する人件費を価格に転嫁せざるを得ず、それが物価上昇を招き、さらなる採用余力の低下を招くという悪循環に陥るリスクも指摘されています。

今後は、人手不足を「景気が悪くなれば解決する問題」と捉えるのではなく、前提条件が変わった新しい社会設計が求められます。年功型から職務・スキルに応じた賃金制度への移行、リスキリングを通じた柔軟な職種転換支援、およびAIや自動化による業務の省人化の推進が不可欠です。どのような雇用の形、スキル、働き方を前提に社会を維持していくのか。人手不足という鏡を通じて、いま日本の「働き方」そのものをどのように見直すかが、問われています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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