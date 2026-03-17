政府債務1300兆円超、なぜ破綻しない? 利子が国庫へ還流する「日銀法53条」の正体

今回のニュースのポイント

・巨額債務を下支えする「還流メカニズム」: 日本の政府債務残高は2025年末時点で1,300兆円を超えますが、日銀法第53条に基づき、日銀の剰余金の多くが「国庫納付金」として後年度に国に戻っています。この仕組みが実質的な利払い負担を軽減させてきました。

・「国内」で循環する国債保有: 日本国債の大部分は国内投資家が保有しており、そのうち半分弱を日銀が占めています。国が支払った利子が、日銀経由で再び国庫に戻るという資金循環が、財政の“耐久性”を支える一因となっています。

・金利上昇で露呈する「政府債務」のリスク: 還流があるとはいえ、1,300兆円を超える政府債務の元本が消えるわけではありません。金利が上昇すれば、日銀以外の民間金融機関や個人が保有する国債への利払いが増えるほか、日銀自身の収益悪化によって国庫納付金そのものが減少するリスクも孕んでいます。

日本の政府債務残高(いわゆる「国の借金」)は2025年末時点で1,300兆円を超え、対GDP比でおおむね2.3〜2.4倍と、先進国の中でも突出した水準にあります。「これほど債務が増大して、なぜ破綻しないのか」という問いに対し、専門家が指摘する一因が、日本銀行法第53条に規定された「剰余金の納付」という仕組みです。

現在の日本の財政構造は、社会保障費(約39.1兆円)と国債費(約31.3兆円)で歳出の6割弱を占め、足りない分を年間約30兆円前後の新規国債発行で埋めるという、構造的な赤字体質にあります。しかし、積み上がった国債の大部分は国内投資家が保有しており、その半分弱を中央銀行である日本銀行が引き受けていることが、実質的なコストを抑制する側面を持ってきました。

具体的には、国が日銀に対して支払った国債の利子収入などを含む日銀の剰余金は、運営経費や準備金を差し引いた後、その多くが「国庫納付金」として再び国庫へと戻る仕組みになっています。この「日銀法53条による還流」は、利払い負担を実質的に政府内で循環させ、財政の負担を和らげる仕組みとして機能してきました。しかし、このメカニズムは決して万能ではありません。

第一に、日銀以外の民間金融機関や個人が保有する国債に対する利払いは、純粋な歳出として国庫から出ていきます。金利が上昇すれば、還流分では到底賄いきれないほど国債費が膨張し、他の政策経費を圧迫します。第二に、金利が上昇して日銀が保有する国債に評価損が出たり、当座預金への利払い負担が増えたりすれば、日銀自身の収益が悪化し、国庫への納付金が減少、あるいは消滅するリスクがあります。

「日銀が保有しているから安心」という理屈は、低金利と安定した物価、そして日銀の健全な収支という前提の上に成り立つものです。還流があるとはいえ、1,300兆円を超える政府債務の元本が消えるわけではありません。将来の金利上昇やインフレ局面において、私たちは増税や歳出削減といった形での調整を避けて通ることはできないという冷厳な事実が残ります。

今後の財政運営に問われるのは、還流メカニズムという特殊な構造に依存することなく、社会保障制度の抜本改革や成長戦略を通じた税収基盤の強化に正面から取り組むことです。政府債務の大きさを冷静に見据え、透明性の高い持続可能な財政再建の道筋を描くことが不可欠となっています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・日経平均前場、54,000円台回復。米株高と円安追い風に「戻り」を試す

・「なんでも高い」の正体。輸入コストから家計へ届く、物価上昇のメカニズム

・米株3指数が反発、AI株に買い戻し 東京市場はハイテク株に注目

