食料品消費税ゼロでも手取り増えぬ? 社会保険料の落とし穴

今回のニュースのポイント

・「減税」の裏に隠れたコスト:食料品非課税化の議論が活発化する一方、高齢化に伴う社会保険料の自動引き上げが家計を圧迫。

・欧州事例から見る「減税の蒸発」:小売店の中抜きにより価格が下がらず、消費者が恩恵を受けられなかった事例も。

・家計の「セルフ防衛」が不可欠:制度に頼るだけでなく、iDeCoやふるさと納税を活用した所得控除の最大化が重要。

スーパーのレジで支払う額が少しでも安くなってほしい。そんな切実な願いを背景に、政府の「社会保障国民会議」では食料品の消費税率を時限的にゼロにする議論が山場を迎えています。高市政権が掲げるこの施策が実現すれば、月々8万円を食費に充てる4人世帯なら、単純計算で月間8,000円程度の負担軽減となります。

しかし、この「150円台後半の円安」によるコストプッシュ型インフレが続く現状では、減税分がそのまま企業の仕入れコスト増に飲み込まれ、消費者が「安くなった」と実感できない懸念が専門家の間で指摘されています。実際、過去に同様の時限制を導入した欧州諸国では、小売価格が下がらず、単に企業の利益を支えるだけに終わった「減税の蒸発」という苦い経験があります。

さらに、私たちの「手取り額」を左右するのは消費税だけではありません。給与明細を確認すれば一目瞭然ですが、厚生年金や健康保険、介護保険などの社会保険料は、この数年で確実に、そして静かに増加し続けています。食料品の税金が数%下がったとしても、毎月の給与から天引きされる額が増え続けていれば、家計全体の余裕は生まれません。

特に、子どもが独立した後の50代世帯や、年金生活者にとっては、税金の減額よりも医療・介護費用の自己負担増の方が、将来の生活設計を脅かす大きな要因となっています。現在の現役世代が納める社会保険料は、すでに名目賃金の約30%(労使折半含む)に達しており、これが「実質増税」として若年層の消費意欲を削いでいる構造的な欠陥を見過ごすことはできません。

議論されている「給付付き税額控除」は、所得が低い世帯に対して、納める税金以上に現金が戻る仕組みですが、その恩恵を届けるためには正確な所得捕捉が不可欠です。マイナンバー制度と口座の紐付けが完全に浸透していない現状では、真に困窮している層へ迅速に現金を届けることが難しく、逆に「不透明な還付」を招くリスクもあります。

家計として取るべき実務的な対策は、まず「名目賃金」ではなく「純手取り額」の推移を家計簿アプリ等で可視化することです。消費税減税という外部要因に頼るだけでなく、社会保険料の控除対象となる制度(iDeCoやふるさと納税など)を最大限活用し、税と社会保険料の合計負担を圧縮する「セルフ防衛」が、インフレ下での確実な対策となります。政治の言葉に一喜一憂せず、まずは給与明細の控除項目を精査し、自身のライフステージに応じた純所得の確保に動くべきです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

