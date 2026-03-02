日銀3月利上げの可能性は?　春闘回答が最大材料に

今回のニュースのポイント

・全銀協会長の見解:全銀協の福留会長は「3月解除の相応の可能性がある」としつつ、データ確認の重要性を強調。確定的な表現を避けた慎重な見方が市場のコンセンサスに。

・春闘の「満額回答」が鍵:2026年春闘の第1次回答が5%超の高水準を維持できるかが、日銀の政策判断における最大のエビデンスとなる。

・緩和的な環境の継続:解除されたとしても、急激な追加利上げは想定しにくく、当面は「緩和的な金融環境」が維持されるとの観測が根強い。

日本銀行(BOJ)によるマイナス金利解除が、いよいよ今月の決定会合で議論のテーブルに載る見通しです。全国銀行協会の福留会長が「3月解除の相応の可能性がある」との見解を示すなど、17年ぶりの利上げに向けた機運はかつてないほど高まっています。

焦点は、植田総裁が掲げる「賃金と物価の好循環」がデータで裏付けられるか否かです。最大の材料となるのは、今月ピークを迎える「春闘」の回答結果です。主要企業から大幅な賃上げ回答が相次げば、日銀が正常化へ踏み出すための決定打となります。事実、サービス価格は人件費の転嫁により上昇を続けており、デフレ脱却の条件は整いつつあります。

利上げは家計に「光と影」をもたらします。「影」は住宅ローンの変動金利への波及リスク、「光」は預金利息の改善です。しかし、日銀は解除後も「緩和的な環境を維持する」との姿勢を崩しておらず、急激な金利上昇は抑える構えです。今後の政策判断は、あくまで「春闘」という実体経済の数字に委ねられています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

