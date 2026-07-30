Metaの売上高28%増の陰でFCFは91%減、AI投資と法的費用が映すQ2決算の構造問題

Meta Platformsが2026年第2四半期決算を発表し、売上高は市場予想を上回ったものの、フリーキャッシュフローは前年同期比91%減となった。AIインフラへの巨額の設備投資に加え、対象事案が明らかにされていない「法的手続き」に関連する24億ドルの費用と退職金費用が利益を圧迫している。株価は時間外取引で約10%下落しており、投資家にとってはAI投資を将来どのように収益化するかが一段と重要な論点になっている。

■売上高は好調も、利益は急減

Meta Platformsは水曜日の夕方（現地時間）、2026年第2四半期決算を発表した。ウォール街にとって評価できる点がある一方、多くの懸念も残る内容だった。売上高は前年同期比28%増の608億ドル（約9兆9712億円、1ドル＝164円換算）となり、アナリスト予想のコンセンサスである約602億ドル（約9兆8728億円）を上回った。しかし、その下には株主にとってより重要な数字がある。営業活動で得た資金から設備投資額を差し引いたフリーキャッシュフロー（FCF）は、2025年第2四半期の85億5000万ドル（約1兆4022億円）から91%減少し、7億8400万ドル（約1286億円）まで落ち込んだ。さらに、対象事案が開示されていない「法的手続き」に関連する24億ドル（約3936億円）の費用と、11億8000万ドル（約1935億円）の退職関連費用が同四半期に計上された。両者は合わせて営業利益率を12パーセントポイント押し下げ、株価は時間外取引で約10%下落して約529ドル（約8万6756円）となった。

この7億8400万ドルという数字は、丸め誤差でも、四半期特有の一時的なぶれとして片付けられる規模でもない。Metaは同四半期に318億6000万ドル（約5兆2250億円）の営業キャッシュフローを生み出した。ほとんどの企業にとっては非常に大きな金額だが、そのうち310億8000万ドル（約5兆971億円）を設備投資に充てたため、残ったフリーキャッシュフローは7億8400万ドルにとどまった。株主にとっては、現状のフリーキャッシュフローだけでは、自社株買い、債務返済、買収に十分な資金を振り向けにくく、不足分を補うには証券発行など別の資金調達手段が必要になることを意味する。Metaは同四半期に約250億ドル（約4兆1000億円）の新たな長期債務を発行し、長期債務の総額は836億6000万ドル（約13兆7202億円）に達した。AIインフラの構築は現在、営業キャッシュフローだけでなく借入金にも支えられており、損益計算書にはその負担も表れ始めている。

2026年6月30日までの3カ月間において、Metaの売上高は608億ドルを記録した。広告インプレッション数の14%増と広告平均単価の12%上昇に牽引され、前年同期比で28%増加した。これは602億ドルから603億ドルというアナリスト予想のコンセンサスを上回り、安定した売上高成長を継続した。

しかし、利益は逆方向に動いた。純利益は158億ドル、希薄化後1株当たり利益（EPS）は6.18ドルとなり、前年同期比でそれぞれ14%と13%減少した。EPSの6.18ドルは、7.10ドルから7.23ドルというアナリスト予想のコンセンサスを約15%下回り、7.61ドルというウィスパーナンバー（市場参加者の間で共有される非公式な予想値）にも遠く及ばなかった。総コストおよび費用は前年同期比55%増の420億ドルに急増し、Metaが近年報告した中でも最大規模の営業コスト増となった。

営業利益率は前年同期の43%から31%へ低下した。CFOのスーザン・リーは決算説明会で、24億ドルの法的費用と11億8000万ドルの退職関連費用を除けば、営業利益は前年同期比9%増になっていたと説明した。この説明は一時的な費用の影響を切り分けるうえでは有用だが、利益率を圧迫している継続的な研究開発費やインフラコストの増加まで取り除けるものではない。

研究開発費だけでも216億6000万ドルに達し、前年同期の129億4000万ドルから67%増加した。AIインフラの構築、人材の獲得、拡大するデータセンター群に伴う減価償却費の増加が主な要因である。

■詳細不明の巨額な法的費用

「法的手続き」に関する24億ドルの費用計上は、今四半期に残された最大の未解決事項である。Metaのプレスリリースには、それ以上の説明がなかった。同社は、この費用が具体的にどの事案を対象としたものなのかという主要メディアからの問い合わせに、直ちには回答しなかった。

可能性のある事案は、Meta自身の提出書類から読み取れる。2026年3月31日までの四半期を対象とする10-Q（米国企業の四半期報告書）では、若者のSNS依存を巡る訴訟について詳しく開示されている。カリフォルニア州で進む統合訴訟手続き（JCCP 5255）の最初のベルウェザー・トライアル（今後の類似訴訟の判断材料となる先行試験訴訟）は、2026年3月25日に結審した。陪審は補償的損害賠償と懲罰的損害賠償を合わせて600万ドルとし、その70%をMetaの負担と認定した。2件目の利用者を原告とする先行試験訴訟は、2026年7月27日に始まる予定とされていた。Meta自身の提出書類は、これらの手続きと2026年に予定されている訴訟が、最終的に重大な損失につながる可能性があると警告していた。

連邦広域係属訴訟（MDL 3047、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所）には現在、2325件を超える人身傷害訴訟、250を超える学区からの請求、さらに2024年末以降にMetaを相手取って提出された10万件を超える大量の個別仲裁申立てが含まれている。法学者は、規模ではなく法的な構造という点で、この訴訟を1990年代のたばこ訴訟と比較している。無限スクロール、アルゴリズムによるコンテンツの提示、変動比率型の報酬メカニズムといったプラットフォームの設計機能を、原告側が欠陥のある製品設計として位置づけているためだ。24億ドルの費用は、和解金、引当金の計上、またはその組み合わせである可能性がある。ただし、Metaは対象事案を確認していない。プレスリリースで明らかにされなかった詳細は、次回の10-Qで開示されるとみられる。

■フリーキャッシュフロー激減の背景

仕組み自体は明快である。具体的な数字を見ないままAI投資を巡る抽象的な議論を追ってきた人のために、改めて整理しておく価値がある。

Metaは同四半期に318億6000万ドルの営業キャッシュフローを生み出した。これは、従業員関連費用、サーバー費用、コンテンツ関連費用など、事業運営に必要な支出を反映した後に営業活動から得られた資金である。そのうち310億8000万ドルを、サーバー、ネットワーク機器、データセンター建設といった物理的インフラへの設備投資に充てた。差額が7億8400万ドルである。

1年前の2025年第2四半期、Metaは85億5000万ドルのフリーキャッシュフローを生み出していた。2026年第2四半期の設備投資額310億8000万ドルは、2025年第2四半期の170億ドルから大幅に増加した一方、営業キャッシュフローは同じ割合では伸びなかった。その結果、FCFは91%減少した。

この設備投資は1四半期限りのものではない。Metaは2026年通期の設備投資ガイダンスを1300億ドルから1450億ドルとし、それまでの1250億ドルから1450億ドルという範囲から下限を引き上げた。これは支出の削減ではなく、計画している投資を実行する確度が高まったことを示す動きである。中間値の1375億ドルを前提とし、Metaの営業キャッシュフローが第1四半期と第2四半期を合わせた上半期約600億ドルのペースで推移すると仮定すれば、単純計算では通期のフリーキャッシュフローが残る余地は極めて限定的となる。Metaは建設資金を補うため、第2四半期だけで約250億ドルの新たな長期債務を発行している。

その資金が投じられるインフラは具体的である。決算発表の前日、MetaとBlackRockは、テキサス州エルパソに140億ドル規模、1ギガワット級のデータセンターキャンパスを建設する契約を発表した。BlackRockが事業持分の80%、Metaが20%を保有する。7月初旬には、Metaがカナダのアルバータ州に90億ドル規模のデータセンターを建設する計画を明らかにした。以前の四半期に発表されたルイジアナ州の農村部におけるHyperionプロジェクトは、総費用が500億ドルを超えると推定されている。

これらの支出の背後にある構造的な賭けについて、MetaのCEOであるマーク・ザッカーバーグは、現在広告の改善を支えているAIインフラが、将来的にはクラウド向け計算資源の提供、AIサブスクリプション、開発者向けAPIの利用料などを通じ、それ自体で収益源になる可能性があると主張している。しかし現時点で、これらの事業はいずれもMetaの売上高に大きく貢献していない。第2四半期の総売上高608億ドルのうち、広告売上高は593億6000万ドルで、全体の約97.6%を占めた。

■広告事業は堅調だが、Microsoftとの対照的な状況

広告事業そのものは堅調だった。広告売上高593億6000万ドルは、前年同期比27%増となった。Family of Apps部門は、コスト増がグループ全体の利益率を圧迫する中でも、233億9000万ドルの営業利益を生み出した。2026年6月のデイリーアクティブ利用者数は平均36億人で、前年同月比3%増となり、3カ月前に記録した35億6000万人も上回った。

広告事業の強さそのものに疑問はない。問題は、Metaが計画する規模のAIインフラ投資を広告収入だけで正当化できるのか、それとも市場が設備投資を重荷ではなく将来の収益を生む投資として評価するために、クラウド事業、サブスクリプション事業、開発者向けプラットフォームなどから独立した収益を生み出す必要があるのかという点だ。

この疑問は、水曜日の夕方にMicrosoftが同時に決算を発表したことで、いっそう鮮明になった。Azureの売上高は前年同期比43%増となり、Microsoftが提示していた40%の見通しを上回った。Azureの年間売上高は初めて1000億ドルを突破し、Microsoftの株価は時間外取引で上昇した。この対比は構造的である。Microsoftには、構築したAIインフラを直接収益化できるクラウド事業があるが、Metaには現時点で同等の事業がない。両社ともAIデータセンターに積極的に投資しているものの、その支出に直接対応して成長する収益項目を示せるのは一方だけである。

■Reality Labsの損失継続と第3四半期の見通し

Metaの拡張現実（AR）および仮想現実（VR）部門であるReality Labsは、売上高4億3100万ドルに対し、46億2000万ドルの四半期営業損失を計上した。これは新しい状況ではない。Metaが長期的な空間コンピューティング構想を追求する中で、Reality Labsは何年にもわたり、四半期ごとに数十億ドル規模の損失を出してきた。累積損失はすでに数百億ドル規模に達しているが、消費者向け事業から大規模な収益を生み出すには至っていない。

CFOのスーザン・リーは、2026年通期のReality Labsの損失が、2025年の約190億ドルとおおむね同水準になるとの見通しを示した。これは、VR関連支出を予想外の損失ではなく、意図的な長期投資として位置づけるものだが、同時に前述した資金負担をさらに重くする。

経営陣は、2026年第3四半期の総売上高を610億ドルから640億ドルと予想した。中間値は625億ドルで、決算発表時点におけるアナリスト予想のコンセンサス632億ドルを下回る。この見通しには、現在の為替レートを前提として約1%の為替による逆風が織り込まれている。

同社はまた、2026年通期の費用ガイダンスを1650億ドルから1690億ドルとした。それまでの範囲は下限が1620億ドルだったため、下限が引き上げられたことになる。この変更は、第2四半期に計上した24億ドルの法的費用を織り込んだためだと明示されており、同費用が従来のガイダンスには含まれていなかったことを示している。

通期の設備投資ガイダンスは、それまでの1250億ドルから1450億ドルから、1300億ドルから1450億ドルへと絞り込まれ、下限が50億ドル引き上げられた。上限がさらに引き上げられなかったことに投資家は安堵したものの、下限の上昇は、Metaのインフラ構築が計画していた投資規模の上限寄りで進んでいることを示している。

ザッカーバーグの説明は一貫していた。「AIは現在、当社の中核事業を加速させ、次世代の製品を支え、まったく新しいエンタープライズ機会への扉を開いている。成果はすでに表れており、今後の可能性を楽観視している」

■7億8400万ドルのフリーキャッシュフローが株主にとって意味するもの

これは単なる会計上の注記ではない。META株を直接、またはインデックスファンドを通じて保有する投資家は、四半期のフリーキャッシュフローが7億8400万ドルにとどまったことが、同社の株主還元能力に何を意味するのかを理解しておく必要がある。

自社株買いや配当には現金が必要である。Metaは同四半期に7億8400万ドルのフリーキャッシュフローを生み出した一方、配当金と配当相当額として13億5000万ドルを支払った。配当関連の支払額そのものがフリーキャッシュフローを上回っており、その差額を含む資金需要は、新たに発行した長期債務などで補われたことになる。Metaは現金、現金同等物、市場性有価証券を合わせて902億6000万ドル保有し、長期債務は836億6000万ドルである。バランスシートの規模は依然として大きいものの、両者の差は縮小している。

決算発表後の株価下落は行き過ぎだとみるアナリストの強気シナリオは、予想PER（株価収益率）に基づいている。時間外取引での下落後、META株は2026年の予想利益に対して約16.9倍で取引されており、過去3年間の平均である約23倍を大きく下回った。AIインフラへの支出が最終的にクラウド収益、サブスクリプション収益、または構造的な広告利益率の上昇につながれば、現在の設備投資に圧迫されたFCFは、振り返ってみれば一時的な痛みだったと評価される可能性がある。

弱気シナリオはより単純だ。同社は少なくとも2026年4月の決算説明会以降、AIへの支出がリターンを生むと訴えてきた。その際、ザッカーバーグはAI投資のROI（投資利益率）を示す兆候について直接問われ、「それは非常に技術的な質問だ」と答えた。広告事業は健全である一方、広告以外のAI関連収益は、意味のある規模ではまだ見えていない。また、24億ドルの費用の背景にある法的リスクには、公に確認された上限がない。Metaは次回の10-Qで、水曜日のプレスリリースよりもはるかに詳しい情報を開示する必要があるだろう。

■注目ポイントQ&A

●売上高が予想を上回ったにもかかわらず、2026年第2四半期決算後にMetaの株価が約10%下落したのはなぜですか？

売上高が予想を上回るだけでは、もはやMetaの株価を押し上げるには不十分だからです。前四半期の2026年第1四半期にも売上高が予想を上回りましたが、株価は当日に8%以上下落しました。投資家の関心が、売上高よりも設備投資の規模や1株当たり利益（EPS）に向いているためです。第2四半期には、EPSがアナリスト予想の7.10ドルから7.23ドルを約15%下回る6.18ドルとなりました。さらに、第3四半期の売上高ガイダンスの中間値625億ドルも、アナリスト予想の632億ドルを下回りました。この2つの数字が、AIインフラ構築による現金支出が利益成長を上回るペースで進んでいるとの懸念を強めました。

●24億ドルの「法的手続き」費用とは何ですか？投資家は心配すべきですか？

Metaは、24億ドルの費用がどの法的事案に関係するものなのかを開示していません。有力な候補として考えられるのは、若者のSNS依存を巡る複数の訴訟です。連邦広域係属訴訟のMDL 3047には、2325件を超える人身傷害訴訟、学区による訴訟、10万件を超える大量の個別仲裁申立てが含まれています。ただし、Metaは24億ドルの費用がこれらの訴訟に関係するとは確認していません。同社の提出書類では、進行中の法的・規制上の問題が未解決であり、2026年に予定されている裁判が「最終的に重大な損失をもたらす可能性がある」とされています。この費用が和解金なのか、引当金なのか、またはその組み合わせなのかは、MetaがSEC（米国証券取引委員会）に第2四半期の10-Qを提出するまで完全には判明しない見通しです。

●Metaのフリーキャッシュフローが7億8400万ドルであることは、自社株買いや配当に依存する株主にとって何を意味しますか？

四半期のフリーキャッシュフローが8億ドルを下回ったことは、設備投資後にMetaの手元に残った資金が極めて少なかったことを意味します。同社は同じ四半期に配当金と配当相当額として13億5000万ドルを支払いましたが、これはフリーキャッシュフローを上回っています。そのため、配当を含む資金需要の一部は、実質的に借入金など別の資金で補われたことになります。この環境では、自社株買いに回せる資金も制約されます。META株を株主還元策に期待して保有する投資家は、現在の還元策が営業活動から得た余剰資金だけで賄われているわけではないこと、また年間1300億ドルから1450億ドルの設備投資が現在のペースで続く限り、この状況が継続する可能性があることを理解しておく必要があります。資本還元の全体像は、Metaの四半期ごとのSEC提出書類で開示されます。

●MetaのAI投資はMicrosoftとどう違いますか？なぜMicrosoftの株価は上昇し、Metaの株価は下落したのですか？

両社とも2026年7月29日に2026年第2四半期決算を発表し、AIインフラに多額の投資を行っています。違いは、MicrosoftにはAzureというクラウド事業があり、AIインフラへの投資を直接的な売上高に結びつけられる点です。Azureの売上高は前年同期比43%増となり、年間売上高は初めて1000億ドルを突破しました。一方、MetaのAI投資は広告事業の改善に寄与していますが、広告はAIインフラを大規模に構築する以前から存在する事業です。Metaには現時点で、AI投資から大規模な収益を得るクラウド事業、主要なサブスクリプション事業、開発者向けAPI事業がありません。Metaがデータセンター投資によって直接成長する収益項目を示せるようになるまで、市場は設備投資を将来の収益源よりも当面の財務負担として評価し続ける可能性があります。

元記事: Meta Q2 Beats Revenue While Legal Charges and AI Spending Destroy Free Cash Flow