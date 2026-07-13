シャオミ、航続距離1500kmの新型EREV「SkyNomad N90」を公開も、中国市場の需要減退に直面か

中国のシャオミ（Xiaomi）は2026年7月10日、新型の3列シートファミリーSUV「SkyNomad N90」の公式外観画像を公開した。同車は発電用エンジンと70kWh超のバッテリーを組み合わせ、中国のCLTCサイクルで1,500kmの総合航続距離を謳うレンジエクステンダー型電気自動車（EREV）である。しかし、中国市場におけるEREVの販売シェアが低下する複雑なタイミングでの市場参入となり、その先行きが注目されている。

■競合を圧倒する低価格とスペック、しかし市場は逆風

シャオミのCEOであるレイ・ジュン（Lei Jun）氏が公開した「SkyNomad N90」は、約20万元（約470万円、1ドル＝162円換算で約2万9000ドル）という、主要な競合2車種を7,000ドル以上下回るアグレッシブな開始価格が設定されている。

しかし、この新型車が投入されるタイミングは複雑だ。中国におけるEREVの販売台数は2026年5月に前年同月比で約25〜28%減少しており、新エネルギー車（NEV）市場におけるシェアは7%にまで落ち込んでいる。CLTC基準で600〜700kmの航続距離を持つバッテリーEV（BEV）が登場したことで、EREVが保持していた最大の強みが薄れつつあるためだ。

中国工業情報化部（MIIT）の第409次車両承認カタログへの届出によると、SkyNomadシリーズにはフラッグシップの「N90 Max」、「N90 Max Camping Edition」、一回り小さい「N70」、そして「N70 Max」の4モデルがラインアップされる。レイ・ジュンCEOは、同シリーズが噂されていた独立したサブブランドではなく、「Xiaomi EV」傘下の第2の製品ラインであることを認めている。

■シリーズハイブリッド（EREV）の仕組みとハードウェア構成

SkyNomad N90は「シリーズハイブリッド」アーキテクチャを採用している。これは一般的なプラグインハイブリッド（PHEV）とは異なり、内燃機関（エンジン）と駆動系が機械的に一切接続されていない。車輪を駆動するのは電気モーターのみであり、エンジンは発電機を回して電力を生み出すためだけに存在する。

この仕組みにより、エンジンは車両の速度に関わらず常に最も熱効率の高い回転数で動作できる。シャオミによれば、レンジエクステンダーの熱効率は44%を超え、競合であるAITO「M9」の41%を上回るという。

具体的なハードウェアとして、ハルビン東安（Harbin Dongan）製の1,499cc直列4気筒ターボエンジン（ネット出力112kW）を発電機として搭載。駆動用にはフロント210kW、リア100kWのデュアルモーターを採用している。バッテリーはCALB製の70kWh超の三元系リチウムイオン（NMC）電池を搭載する。MIITの届出によると最高速度は190km/h。バッテリー供給元は欣旺達（Sunwoda）が約60%、中創新航（CALB）が約40%とみられ、従来のシングルサプライヤー体制から複数調達へ移行したことが低価格化に寄与している模様だ。

CLTC基準でのEV単独航続距離は400〜500kmとされ、理想汽車（Li Auto）の「L9」の約240kmを大きく上回る。これにより、都市部での日常的な走行はほぼBEVとして機能し、長距離ドライブ時のみ発電用エンジンが作動する仕組みだ。ただし、CLTCサイクルと実走行の乖離を考慮すると、実際の総合航続距離は900〜1,100km程度に落ち着くとみられる。また、70kWh超のバッテリー搭載に伴い、N90 Maxの車両重量は2,800kgに達しており、競合のL9（約2,450kg）よりも大幅に重く、高速走行時のエネルギー消費効率に影響を与える可能性がある。

■「崑崙」プラットフォームによるフラットフロアと車内空間

N90が採用する「崑崙（Kunlun）」プラットフォームのフラットな床面は、シリーズハイブリッドの構造的メリットを活かしたものだ。エンジンと後輪モーターを結ぶドライブシャフトなどの機械的結合が不要なため、車内床面を完全に平坦にできた。シャオミはこの特徴を活かし、車内全体にロングスライドレールを配したシートアレンジシステムを構築している。

標準仕様のN90は2+2+3の7人乗りレイアウトを採用。停車時にフロントシートを180度回転させて2列目と対面させる「リビングルームモード」や、レール上をスライドして簡易カウンターになるセンターアームレスト、2列目のゼログラビティシート、車載冷蔵庫、分割式パノラマサンルーフなどを備える。シャオミは、多忙な都市部の専門職が車内で休憩や仕事をこなすライフスタイルを想定し、「1人のスタジオ、2人のカフェ、3人のリビング、家族全員の遊び場」になる空間としてアピールしている。

さらに、MIITの届出で「文化生活サービス車両」に分類されている「N90 Max Camping Edition」は、ポップアップルーフ、ルーフベッド、サイドキャビネット、サイドテント用インターフェースなどを追加。ルーフ展開時の全高は1,825mmから1,925mmに高くなり、車両重量は2,840kgとなる。なお、ポップアップルーフの使用は公道以外の停車時に限定される。

■市場縮小と激化する競争という課題

2019年に理想汽車が「Li One」で開拓したEREV市場は、長距離ドライブでの航続距離不安を解消するファミリーカーとして急速に拡大し、2024年には中国国内で118万台の販売を記録した。

しかし、2025年中旬以降、BEVの航続距離が600〜700kmに達し、中国国内の充電インフラが1,282万基（前年比49%増）に急拡大したことで、EREVの優位性は揺らぎ始めている。2026年5月のEREV小売販売台数は前年同月比で約25〜28%減少し、市場シェアは7%に低下。かつて市場を牽引した理想汽車のフラッグシップ「L9」も、2026年最初の4ヶ月間で納車台数が前年同期比74%減と急落した。

さらに、2026年中に中国市場で発売が予定されているEREVは54モデルに上り、2024年の約3倍に達する。シャオミは市場全体が縮小し、かつ競争が激化する極めて厳しいタイミングで参入することになる。

これに対しシャオミ側は、充電インフラが乏しい地域への数日間にわたるキャンプや長距離旅行において、1,500kmの航続距離を持つN90はBEVにはない安心感を提供できると主張している。このニッチな需要が、製品ラインを維持するのに十分な規模であるかは今後の焦点となる。

■競合との価格比較とシャオミの戦略的役割

中国メディアの報道によると、SkyNomadシリーズの価格は約20万元（約470万円）から始まり、最上位モデルで最大45万元（約1,058万円）に達する見込みだ。理想汽車「L9」やファーウェイ（Huawei）が支援するAITO「M9」はいずれも25万元（約588万円）以上からとなっており、N90 Maxは標準構成でこれらを下回る価格設定となる。

N90のレンジエクステンダー供給元であるハルビン東安は、理想汽車や零跑汽車（Leapmotor）にも供給を行っている共通のサプライチェーンであり、シャオミは独自開発を避けることでコストを抑制した。欣旺達からのバッテリー調達や、既存の北京工場（SU7やYU7も生産）の活用により、この低価格は単なる出血大サービスの補助金ではなく、製造経済学的に合理的なものとみられている。

シャオミは2026年上半期に前年同期比17%増となる18万5,055台を納車した。しかし、年間目標である55万台の達成には、下半期に約36万5,000台（月平均約6万1,000台）の納車が必要となる。現在の月販ペースは約3万4,000〜3万5,000台にとどまっており、初期のヒット作「SU7」の納車ペースが落ちる中、新型SUV「YU7」に加え、2026年後半（8月または第3四半期以降）に投入される「N90」が目標達成の鍵を握ることになる。なお、半導体コストの上昇や自動車部門の短期的な利益率圧迫を理由に、大手投資銀行がシャオミの目標株価を引き下げる動きもみられる。

■中国の法律と車両データの取り扱いに関する留意点

シャオミの車両を購入するにあたり、ユーザーは中国の法的環境を理解しておく必要がある。北京に本社を置くシャオミは、中国の法律の適用を受ける。

具体的には、2017年制定の「国家情報法」第7条により、すべての組織および市民は国家のインテリジェンス活動を支援・協力する義務を負う。これは車両がどこで販売され、サーバーがどこに置かれているかに関わらず適用される。また、「データ安全法」（2021年）や「サイバーセキュリティ法」（2017年）に加え、車載データに特化した「自動車データ安全管理規定」（2025年1月施行）および「自動車データの安全な国境を越えた移転に関するガイドライン」（2026年2月発表）により、自動車メーカーなどのデータ管理者は政府のデータ要求に対応する責任者を任命し、政府アクセスを優先する枠組みに従う必要がある。

SkyNomad N90は、GPS位置情報、運転挙動（速度、加速、ブレーキ操作）、音声コマンド、接続されたスマートフォンのデータ、車内カメラの映像などを収集する。国家情報法に基づき、中国政府からデータ開示請求があった場合、シャオミは法的にこれに応じる義務がある。スマートフォンを車両に接続しない、音声アシスタントの使用を控える、プライバシー設定でデータ送信をオフにする、自宅のWi-Fiネットワークを分離するなどの対策で露出を減らすことはできるが、法的な義務そのものを回避することはできない。なお、現時点でN90やSU7、YU7に関する独立したセキュリティ監査報告書は公開されていない。

■自動運転ハードウェアと欧州市場への展開可能性

MIITの届出画像から、N90のルーフにはLiDARが搭載され、Aピラーやフロントフェンダーにもカメラやセンサー類が統合されていることが確認できる。これはNVIDIA製チップとシャオミ自社開発の「Hyper Autonomous Driving（HAD）」システムを組み合わせた、SU7やYU7と同様の構成だ。HADシステムは1,000万本の実ドライバーのビデオクリップでトレーニングされており、2025年末時点でシャオミEVオーナーの9割以上が運転支援機能を活用していると報じられている。

また、N90の将来的な強みとして、輸出の可能性が挙げられる。米国市場では、2026年の「コネクテッドビークルセキュリティ法案」などにより中国製コネクテッドカーの排除が進んでいるが、欧州市場は異なる。欧州連合（EU）による中国製EVへの相殺関税はバッテリーEV（BEV）を対象としており、PHEVやEREVであるN90は対象外となる。欧州では2026年第1四半期にPHEVの販売が前年同期比33%増、ハイブリッド車が10.4%増を記録しており、もしシャオミがN90を欧州へ輸出すれば、関税障壁を避けつつ需要のある市場へ参入できる可能性がある。ただし、具体的な輸出計画は現時点で公表されていない。

■注目ポイントQ&A

●レンジエクステンダー（EREV）とは何ですか？ 通常のハイブリッド車とどう違いますか？

通常のハイブリッド車（HEV/PHEV）はエンジンと車輪が機械的に繋がっており、エンジンが直接車輪を駆動することがあります。一方、SkyNomad N90が採用するEREV（シリーズハイブリッド）では、エンジンは発電機を回すためだけに存在し、車輪は100%電気モーターのみで駆動します。これによりエンジンを常に最も効率の良い状態で運転できますが、高速道路での巡航時などにはエネルギー変換ロスが生じるデメリットもあります。

●公表されている1,500kmの航続距離は、実際の走行でも達成できますか？

1,500kmという数値は中国のCLTC基準で測定されたものであり、実走行よりも高めの数値が出る傾向があります。中国の他のEVやEREVの実績から推測すると、実際の総合航続距離は900〜1,100km程度、EV単独での航続距離（公称400〜500km）は実走行で300〜400km程度になるとみられます。また、2,800kgという車両重量も実燃費・電費に影響します。

●中国の法律が適用されることで、ユーザーのプライバシーにどのような影響がありますか？

シャオミは北京に本社を置く企業であるため、中国の「国家情報法」などの適用を受けます。同法第7条に基づき、中国政府からデータ開示要請があった場合、シャオミはこれに協力する法的義務があります。車両が収集するGPS位置情報や運転データ、音声コマンドなどは、メーカーのプライバシーポリシーやサーバーの所在地に関わらず、政府の要求に応じて提供される可能性があります。

●中国におけるEREV市場は現在どのような状況ですか？

2026年半ば現在、中国のEREV市場は縮小傾向にあります。2026年5月の販売台数は前年同月比で約25〜28%減少しました。これは、航続距離600kmを超えるBEV（バッテリーEV）の普及や充電インフラの急速な整備が進んだことで、EREVの必要性が薄れてきたためです。シャオミは市場が縮小し、競合モデルが急増する厳しいタイミングで参入することになります。

元記事: Xiaomi SkyNomad N90 Revealed: 932-Mile EREV SUV Enters a Shrinking Market