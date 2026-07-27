新型レクサスESの実力：空間と快適性は勝るが、航続距離はメルセデス「CLA」が優位

今週公開された2026年モデル「レクサスES」に関する3つの評価テストにより、パワートレインごとに明確な結果が示された。ハイブリッド車の「ES 350h」はトヨタ「カムリ」の最上位グレードを上回る価値を証明した一方、EVの「ES 350e」は広さで勝るものの、航続距離や充電速度でメルセデス・ベンツ「CLA」に大きく遅れをとっている。本記事では、高級ミディサイズセダンを検討する層に向け、各メディアのテスト結果から見えてきた判断材料を詳解する。

■なぜレクサスはESをこれほど大型化したのか

ESを他車と比較する前に、2026年モデルがなぜこれほど大幅に大型化したのかを理解しておく必要がある。第8世代となるESは、トヨタの「TNGA GA-K」プラットフォームの再設計版を採用している。これは、同一のボディシェル内にハイブリッドまたは完全な電気自動車（EV）のパワートレインを搭載できるよう初めて設計されたものであり、この両立の要件がすべての寸法を拡大させる要因となった。

EVモデルの「ES 350e」および「ES 500e」は、キャビン下のフロアに74.7kWhのリチウムイオンバッテリーパックを搭載している。これは物理的に大きな部品であり、フロア高を上げる必要がある。高くなった状態でプロポーションを維持するため、レクサスはボディを6.5インチ長く、2.2インチ広くした。ホイールベースは3.1インチ拡大し、その延長分の大部分は後部座席の足元空間に直接充てられている。一方、後部座席の下に燃料タンクと小型のハイブリッドバッテリーを配置するハイブリッドモデルの「ES 350h」も、同一のボディシェルを共有しているため、同じく広々とした室内空間を獲得している。

その結果、BMW「i5」やLucid「Air」などの競合車よりも長く背の高いセダンとなり、メルセデス・ベンツ「CLA」よりも圧倒的に広い後部座席と大きなトランクを備えることになった。ES 350eのLuxuryトリム専用となるオプションのExecutiveパッケージでは、助手席側に調整可能なフットレストを備えた、ヒーター、ベンチレーション、マッサージ機能付きの後部座席が提供され、その空間をさらに拡張している。

ES 350hのパワートレインも同様に意義深いアップグレードを果たしている。レクサスの第6世代ハイブリッドシステムは、2.5リッター4気筒エンジンに、より大型で高出力の電気モーターと電子制御無段変速機を組み合わせている。システム最高出力は従来モデルの215馬力から244馬力に向上し、ESのラインナップとして初めて全輪駆動（AWD）のハイブリッドモデルが設定された。これは、追加のトラクションが必要な際に、専用のリア電気モーターが独立して後車軸を駆動する仕組みだ。前輪駆動モデルのEPA（米国環境保護庁）推定燃費は、複合モードで46mpgとなっている。

■ES 350h対トヨタ カムリ ハイブリッド：追加投資が理にかなうケース

米自動車情報サイトのEdmundsは、新型ES 350hと2026年モデルのトヨタ「カムリ XSE」（最上位グレード）を比較するという、最も興味深いテストを最初に実施した。両車はTNGA GA-Kプラットフォーム、つまり文字通り同じシャシー構造を共有しているため、レクサスのプレミアムバッジが実質的な違いを反映しているのか、それとも単なる憧れに過ぎないのかが問われた。

Edmundsの完全な比較テストによれば、そこには実質的な違いがあるという。

価格差は、ブランドの差から想像するよりも小さい。フル装備のカムリ XSEは約45,000ドル（約738万円、1ドル=164円換算）に達する一方、ベースモデルのES 350hは目的地手数料込みで51,095ドル（約838万円）からとなっており、その差は約6,000ドル（約98万円）である。Edmundsの実走行テストでは、カムリのEPA評価がわずかに高かったにもかかわらず、両車とも複合モードで46mpgを記録した。また、どちらも25mph以下で機能し、渋滞時に半自動追従を可能にするハンズフリー運転モード「トラフィックジャムアシスト」を提供している。

レクサスがプレミアム性を発揮しているのは、その実行力の差にある。Edmundsは、ESが明らかにスムーズな体験を提供していると評価した。より強力な電気モーターが4気筒エンジンからの振動軽減に貢献しており、テスターの評価によれば、乗り心地は「完全に穏やか」であったという。段差やポットホール（道路のくぼみ）は車内でほとんど感じられず、ロードノイズや風切り音の侵入も最小限に抑えられていた。両車に搭載されているトラフィックジャムアシストも、レクサスの方がより適切に調整されていると感じられた。Edmundsがカムリで指摘したような唐突な介入ではなく、加速とブレーキが人間のドライバーの習慣により近く調整されていた。

内装の素材は、最も明確な差を示している。Premium Plusパッケージを装備したカムリ XSEは、フロントシートのヒーターとベンチレーション、パノラマサンルーフ、10インチのヘッドアップディスプレイ、360度カメラ、デジタルメータークラスターなどを備え充実しているが、Edmundsは車内の至る所に傷がつきやすい黒いプラスチックが多用されていると指摘した。対照的に、ESのキャビンは全体的に柔らかく高級な素材が使用されており、全長も約9インチ長いため、その長さの大部分が後部座席の乗員に恩恵をもたらしている。

Edmundsの結論はこうだ。もし購入者がすでに充実した装備のカムリに45,000ドルを支払うことを検討しているなら、レクサスESの追加費用は、それに見合うだけの洗練性とテクノロジーをもたらすため、十分に価値がある。30,000ドル（約492万円）台のカムリに惹かれている購入者にとっては計算が異なり、ESは手が届かず、おそらく必要もないだろう。しかし、すでにメインストリームセダンの最上位クラスで予算を組んでいる購入者にとって、ESは説得力のある選択肢となる。

■ES 350e対メルセデス・ベンツ CLA 250+：EV版が及ばない領域

EVに関する評価はより複雑だ。Edmundsは、シングルモーターのES 350eと2027年モデルのメルセデス・ベンツ「CLA 250+」の比較も行った。どちらも新たに再設計された高級EVセダンであり、ESが48,895ドル（約802万円）、CLAが49,400ドル（約810万円）と、約49,000ドル（約804万円）の価格帯でその差は約500ドル（約8万円）以内に収まっている。

レクサスは、勝つべくして作られたカテゴリーで勝利を収めた。室内空間において、ES 350eはCLAよりも大きく、さらに同価格帯の競合であるBMW i5やLucid Airよりも大きい。後部座席は圧倒的に広く、トランクも大きい。Edmundsはまた、レクサスの方がよりスムーズでクッション性の高い乗り心地を提供すると評価した。価値の面でも、CLAでは追加料金が必要なフロントシートのベンチレーションやワイヤレス充電器が、ESには標準装備されている。

しかし、EVの所有体験を決定づける基本性能においては、メルセデスが決定的な勝利を収めており、その差は決して小さくない。

航続距離について、ES 350eのEPA評価は307マイルであり、Edmundsの実走行テストでもその数値と一致した。一方、CLA 250+のEPA評価は374マイル(約601km)であり、Edmundsの実走行テストでは434マイル(約698km)を記録した。実際の走行条件において、レクサスよりも127マイル(約204km)長く走ったことになる。

充電速度について、ES 350eはDC急速充電器で最大150kWに達する。メルセデスCLAは、適切な設備を備えたステーションであれば、その最大2倍の電力を受け入れることができる。Edmundsのテストでは、100マイル分の充電を追加するのにESは13分を要したが、CLAは7分であった。この差は根本的なアーキテクチャの違いを反映している。CLAがはるかに高い充電速度を維持できる800ボルトの電気アーキテクチャを採用しているのに対し、ES 350eは上限150kWの400ボルトアーキテクチャを採用しているとみられる。主要な幹線道路沿いに300kW以上のステーションがすでに展開されつつある中、ES 350eは今後普及する高速インフラの恩恵を受けることができない。

パフォーマンスについて、221馬力のES 350eはEdmundsのテストで時速60マイルに達するまでに7.6秒を要し、レクサス自身の推定タイムである7.4秒よりも遅かった。一方、デュアルモーターのCLA 350（Edmundsが並行してテストしたより強力なCLAのバリアント）は4.5秒で時速60マイルに達した。シングルモーターのバリアント同士を比較したとしても、その差は大きい。

インフォテインメントについて、メルセデスは非常に高速なレスポンスを持つ全幅スクリーンを搭載しているが、Edmundsは視覚的に圧倒されすぎると指摘している。Lexus Interfaceはハイブリッドモデルと同じ14インチスクリーンで動作し、視覚的な派手さには欠けるものの、ナビゲーションはより容易である。

Edmundsの判定として、メルセデスCLAは「Excellent（優れている）」の評価を獲得し、レクサスESは「Very Good（非常に良い）」の評価を受けた。標準装備の充実度やキャビンの広さを考慮すると、多くの購入者にとってレクサスの方がお買い得と言える。しかし、長距離ドライブの利便性（より長い航続距離とより速い充電）を重視する購入者にとっては、CLAの方がより有能なEVである。

■車内空間：ついに期待に応えたLexus Interface

3つ目の評価である、デトロイトのメディアイベントにおける米自動車メディアAutoGuideのハンズオンレビューは、特に内装のテクノロジーに焦点を当てており、これまでESを敬遠していたかもしれない購入者からこのキャビンが注目を集めている理由を紐解く助けとなる。

レクサスは、前世代のアナログメータークラスターをデュアルディスプレイのレイアウトに置き換えた。ステアリングホイールの奥には12.3インチのデジタルメータークラスターが、中央には最新のLexus Interfaceアーキテクチャを実行する14インチのタッチスクリーンが配置されている。このソフトウェアは、2026年モデルのトヨタ「RAV4」でデビューするシステムと近い関係にあるが、ESでは明らかに洗練されており、レスポンスも向上している。

以前のレクサスのシステムからの最も重要な変更点は、インフォテインメントの遅延が解消されたことだ。AutoGuideは、新しいインターフェースが最新のスマートフォンのように素早く反応することを確認した。これは、以前のレクサスやトヨタのシステムに対する一貫した不満であった「動作の遅さ」からの意味のある変化である。高度な運転支援設定には、サブメニューを操作することなく、トップメニューのクイックバーからアクセスできる。また、このシステムには、トヨタやレクサスのソフトウェアにはこれまでなかったカスタマイズ可能なホーム画面が導入されており、ドライバーは起動時にお気に入りのウィジェットを固定することができる。

レクサスはまた、ブランド初となるAT&Tの5G通信機能をESに統合し、より高速なOTA（Over-the-Air）アップデートとコネクテッドサービスを可能にした。

一方で、あるデザイン決定については賛否両論のコメントが寄せられた。ESのギア選択には、EVで一般的になりつつあるダッシュボードにマウントされたボタンやロータリーダイヤルではなく、センターコンソールにあるコンパクトなトグルスタイルのシフトレバーが使用されている。AutoGuideは、機能的には優れているものの、コンソールの収納スペースを最適化できているかどうかについては疑問が残ると指摘している。

■結論：ハイブリッドか、EVか、それとも

3つの評価はそれぞれ異なる側面を伝えているが、すべて同じ根本的な結論を指し示している。

ハイブリッドのES 350hは、より推奨しやすいモデルだ。ベース価格51,095ドル（約838万円）は、フル装備のカムリ XSEよりも約6,000ドル（約98万円）高いが、Edmundsは、優れた素材、よりスムーズなパワー伝達、より適切に調整された運転支援システム、そして著しく静かなキャビンによって、その価格差が純粋に正当化されると評価した。複合モードで46mpgという燃費は、Edmundsが実走行テストでカムリで確認した数値と一致している。ケーブルも計画も不要で、充電を全くしたくない購入者にとって、ES 350hはメインストリームセダンの最上位クラスをすでに検討していた人に対する魅力的な答えとなる。

EVのES 350eについては、より多くの文脈が必要となる。ベース価格48,895ドル（約802万円）は、実はハイブリッドモデルよりも安価であり、同価格帯のほぼすべてのEVセダンよりも広く、静かで、機能が充実したキャビンを提供している。EPA評価の307マイルという航続距離は、日常の運転シナリオの大部分において十分である。しかし、長距離ドライブをする人、高速道路を頻繁に利用する人、あるいはより高速な充電ステーションが普及する中で将来を見据えた充電体験を重視する購入者にとって、150kWという充電上限と、メルセデスCLAに対する実走行での127マイルの航続距離の差は、後部座席の足元の広さだけでは完全に補うことのできない実質的な制限となる。

スマートフォンのように高速なレスポンス、カスタマイズ可能なレイアウト、そして初のAT&T 5G通信機能を備えた刷新された内装テクノロジーは、前世代からの決定的な改善を示しており、両方のパワートレインモデルに等しく適用されている。

■注目ポイントQ&A

●2026年モデルのレクサスES 350hは、トヨタ カムリよりも購入する価値がありますか？

ベースモデルのカムリを検討している場合、おそらくその価値はないでしょう。ES 350hの51,095ドル（約838万円、1ドル=164円換算）という開始価格は大幅な飛躍となります。しかし、すでに充実した装備のカムリ XSEに45,000ドル（約738万円）近い予算を組んでいるのであれば、Edmundsの比較テストによれば、ESハイブリッドは追加費用の価値があるとされています。ESは、燃費を犠牲にすることなく、意味のあるレベルでより優れた内装素材、よりスムーズで静かな乗り心地、より広い後部座席スペース、そしてより適切に調整された運転支援システムを提供します。実走行テストでは、両車とも複合モードで46mpgを記録しました。

●2026年モデルのレクサスES 350eの実走行での航続距離はどのくらいですか？

Edmundsの航続距離テストにおいて、ES 350eはEPA推定航続距離である307マイル（約494km）とほぼ一致する結果を出しました。比較として、2027年モデルのメルセデス・ベンツ CLA 250+はEdmundsの実走行テストで434マイル（約698km）を達成しており、これはレクサスよりも127マイル（約204km）長い数値です。また、ES 350eはDC急速充電器で最大150kWに達し、約13分で100マイル（約160km）分の航続距離を追加できますが、CLAはその最大2倍の充電速度を受け入れることができ、7分で100マイル分を追加しました。

●レクサスES 350eには全輪駆動（AWD）モデルはありますか？

ES 350eは前輪駆動のみです。全輪駆動は、デュアル電気モーターを搭載して338馬力を発揮し、EPA推定航続距離が276マイル（約444km）となる、より強力なES 500eバリアントで利用可能です。ハイブリッドのES 350hは前輪駆動と全輪駆動の両方の構成が用意されており、全輪駆動は51,095ドル（約838万円）のベース価格に1,400ドル（約23万円）が追加されます。

●新しいレクサスのインフォテインメントシステムは、前世代と何が違いますか？

2026年モデルのESでは、12.3インチのデジタルメータークラスターと組み合わされた14インチのタッチスクリーン上で動作する、新世代のLexus Interfaceがデビューします。最も重要な変更点はレスポンスの速度です。AutoGuideは、インフォテインメントの遅延が事実上解消され、最新のスマートフォンに匹敵するパフォーマンスを備えていることを確認しました。これは、以前のレクサスのシステムで批判を集めていた動作の遅さからの大きな脱却です。また、新しいシステムには、トヨタやレクサスのソフトウェアにはこれまでなかったカスタマイズ可能なホーム画面が導入されており、ブランド初となるAT&Tの5G通信機能の統合も特徴としています。

元記事: Lexus ES Wins on Space and Comfort: Its EV Trails Mercedes by Over 100 Miles