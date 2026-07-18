NVIDIA、クラウド不要のロボットAI「Cosmos 3 Edge」を発表　日本の主要製造業22社が「Cosmos Coalition」に参画表明

NVIDIAは、物理AI向けのオープンな世界モデルを構築するグローバルコンソーシアム「Cosmos Coalition」に、日本の主要製造業など22社が参画を表明したと発表した。これに合わせ、クラウド接続なしで工場フロアのエッジハードウェア上で動作する、40億パラメータのオンデバイス向けモデル「Cosmos 3 Edge」も公開された。この取り組みは、日本の製造業におけるAI導入を加速させる可能性がある一方で、競合企業間での機密データの共有という構造的な課題も残されている。

■クラウド不要でロボットの推論を実行する「Cosmos 3 Edge」

NVIDIAが発表した「Cosmos 3 Edge」は、2026年6月1日のGTC Taipeiで発表された「Cosmos 3」モデルファミリーの一部である。このモデルファミリーは、混合トランスフォーマー（MoT）アーキテクチャを採用し、自己回帰的な推論パス（マルチモーダル言語モデルに類似）と、物理法則を考慮したビデオやアクションシーケンス、合成トレーニングデータを生成する拡散ベースの生成パスを組み合わせたデュアルタワー構造を持つ。世界生成、物理的推論、ロボットのアクション生成を1つのモデルに統合している点が特徴だ。

Cosmos 3 Edgeは、このアーキテクチャをNVIDIA Jetsonエッジコンピュータ向けに40億パラメータのサイズに圧縮したもので、最大構成である「Super」モデル（約650億パラメータ）から約16分の1に縮小されている。

この圧縮には直接的なトレードオフが存在する。Blackwellベースのモジュールである「Jetson T3000」上で動作するロボットは、データセンターでフルスケールのCosmos 3 Superを実行する場合に比べて計算能力が制限される。しかしNVIDIAは、高速な部品仕分けや手術支援など、リアルタイム性が求められる現場では、クラウドとの往復遅延を排除し、ネットワーク接続への依存をなくすオンデバイス推論が不可欠であると主張している。信頼性が安全上の制約となる産業環境において、このトレードオフは妥当であるという見解だ。

開発者は、オープンなCosmosフレームワークを使用して、特定のロボットやセンサー構成に合わせて約1日で事後学習（ポストトレーニング）が可能とされる。ただし、この期間はデータ量やハードウェア、カスタマイズ度合いに依存する。なお、Jetson T3000およびT2000モジュールは2027年第1四半期に出荷開始予定であり、今月後半にはJetPack 7.2.1を通じてT3000のエミュレーションサポートが提供される予定だ。

■日本の主要製造業が総出で参画

NVIDIAの発表によると、Cosmos Coalitionへの参画を表明した日本企業は、ファナック、川崎重工業、安川電機、富士通、日立製作所、NEC、ソフトバンク、ソニーグループ、クボタ、本田技術研究所などを含む計22社にのぼる。参画企業は、Cosmosのオープンモデル、データキュレーションライブラリ、データセット、シミュレーションフレームワークにアクセスできるようになる。

この連合の中で最も野心的な取り組みは、富士通が主導する共同制御プラットフォームである。同社は、ファナック、安川電機、川崎重工業のシステムを統合する統一システムの開発を模索している。富士通の時田隆仁CEOは、東京での発表会において「ロボット導入の前提は、人間を置き換えることではなく、人間と協働することだ」と語った。

応用範囲は工場ロボットにとどまらない。ソフトバンクはCosmosやOmniverse、Isaac Sim上で物理AI開発プラットフォームを構築し、NVIDIA AI Aerialを用いたAI-RANの取り組みも進めている。川崎重工はヘルスケア、造船、輸送、航空宇宙、エネルギー分野への適用を目指す。Enacticは介護用半人型ロボット向けにIsaac GR00Tをファインチューニングしている。また、LOVOTを開発するGROOVE XはJetsonを採用し、Telexistenceは小売環境でIsaacを適用しCosmos統合を模索している。

■アーキテクチャがもたらす可能性と現時点での限界

世界モデルは、従来のロボットビジョンシステムとは異なり、環境の予測的な内部表現を構築し、物理的な制約やロボットの行動による変化をシミュレートする。これにより、明示的に学習していない新しい状況に対しても計画や推論が可能になる。

しかし、技術的な課題も残されている。シミュレーションで訓練されたポリシーを実際の工場環境に移行する「Sim-to-Real（シミュレーションから現実へ）」の移行には、摩擦や素材のばらつき、接触力学、センサーノイズなどによる「現実とのギャップ」が依然として存在する。NVIDIAのIsaacプラットフォームとNewton物理エンジンはこのギャップを縮小させており、ABB Roboticsは2026年6月のAutomate 2026で、NVIDIA統合シミュレーション環境を用いて約99%のSim-to-Real移行精度を達成したと報告している。しかし、高速・高精度な製造現場では、残りの1%の差異が重要となる。

さらに構造的な障害もある。日本の製造業は歴史的に独自の運用データを競争力の源泉として秘匿してきた。地経学研究所のアナリストは2026年6月に、これまでの発表でその現実が変わったわけではないと指摘している。共有された世界モデルに基づく連合では、メンバー企業が実際のロボット運用データを提供する必要があるが、企業にはそれを拒む強い商業的理由がある。

■単一のグローバルAIインフラ層への収斂

NVIDIAは2026年を通じて、世界の産業用ロボティクス企業を自社プラットフォームに組み込んできた。ABB Robotics、KUKA、Universal Robots、Doosan Robotics、Boston Dynamics、Figure AIなどが1月以降にNVIDIAスタックとの統合を発表している。今回の日本企業の参画により、現代の組み立てラインを生み出した日本のロボットハードウェアの基盤が加わることになる。

企業やエンジニアにとって、NVIDIAのプラットフォーム（世界モデル用のCosmos、シミュレーション用のIsaac、ビジョンAI用のMetropolis、エッジ用のJetson）が、ロボットAI開発の事実上の標準インフラ層になりつつある。

NVIDIAはMetropolisライブラリをCosmos上で動作するよう更新し、コーディングエージェントを活用することで、ビデオインテリジェンスシステムの構築・訓練・運用を従来比で少なくとも6倍高速化できると主張している。ただし、この数値は第三者による独立した検証は行われていない。

NVIDIAの創業者兼CEOであるジェンスン・フアン氏は、東京での発表会で「AIの次のフロンティアは物理世界にあり、これは日本にとって一世代に一度の機会だ。日本は近代的な製造業を発明した。今、インテリジェントな産業の時代に向けて、それを再発明する機会を手にしている」と語った。競合関係にある企業同士が共有モデルに貢献し、再発明を成功させるために必要な運用データを共有するかどうかは、依然として未解決の問いである。

■注目ポイントQ&A

●Cosmos 3 Edgeとは何ですか？通常のCosmos 3モデルとどう違いますか？

Cosmos 3 Edgeは、NVIDIAの物理AI向け世界基盤モデル「Cosmos 3」の40億パラメータ版で、データセンターではなくエッジハードウェア（Jetson Thorなど）で動作するように設計されています。最大約650億パラメータのフルサイズモデルと比較して約16分の1に圧縮されており、クラウド接続なしでローカル動作させることで、ロボット制御に必要な低遅延を実現しています。

●Jetson T3000およびT2000モジュールはいつ入手可能になりますか？

Blackwellアーキテクチャを採用したJetson T3000およびT2000モジュールは、2027年第1四半期に出荷が開始される予定です。開発者は現在提供されているJetson AGX Thor開発キットを用いて評価を開始でき、2026年7月後半にはJetPack 7.2.1を通じてT3000のエミュレーションサポートが提供される予定です。

●ロボットAIをクラウドではなくオンデバイスで実行するメリットは何ですか？

高速な組み立てラインや手術支援環境で動作するロボットでは、センサーデータをリモートサーバーに送信して応答を待つ際の遅延（レイテンシ）が許容されません。オンデバイス推論は、この遅延を排除し、ネットワーク接続が切断された場合でもロボットの誤動作を防ぐための安全要件を満たします。ただし、データセンターに比べて計算能力が制限されるというトレードオフがあります。

●NVIDIAの物理AIプラットフォームは、日本の62億ドルのAI投資とどのように関係していますか？

日本政府は経済産業省（METI）や新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）を通じて、5年間で最大約62億ドル（約1兆44億円、1ドル=162円換算）を投じ、Noetra社や「FRONTia」プログラムといった国内の物理AI学習インフラを支援しています。このインフラはNVIDIAのVera Rubin GPUをベースに、CosmosやIsaac GR00Tモデルをソフトウェア基盤として採用しています。今回のCosmos Coalitionへの日本企業22社の参画は、この政府支援インフラと並行して構築される商業エコシステム層に位置づけられます。

元記事: NVIDIA Brings Robot AI On-Device as Japan’s Top Manufacturers Join Cosmos Coalition