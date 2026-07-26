Apple、iPhone 18向けOLEDパネルの大幅値下げを要求か　AIメモリ高騰で

AIデータセンター向けのメモリ需要急増がスマートフォンの製造コストを押し上げる中、AppleがiPhone 18 Pro Max向けOLEDパネルの大幅な値下げをサプライヤーに要求していると報じられている。メモリ価格に対する交渉力をほとんど持たない同社が、競争のあるディスプレイ市場でコスト削減を図る構図が浮き彫りになっている。今秋の新型iPhone発表に向け、消費者は端末価格の上昇に直面する可能性がある。

■AIメモリ需要が引き起こす「チップフレーション」とAppleの価格交渉

Samsung、SK Hynix、Micronがモバイル用DRAMからAIデータセンター向けの高帯域幅メモリ（HBM）へとウェハーの生産能力を振り向けるたびに、次期スマートフォンに搭載されるメモリの生産余力は減少する。その結果、Appleは自社のコストを最も押し上げているメモリチップに対する交渉力をほぼ失う一方、実際に価格を引き下げられるディスプレイに対しては大きな交渉力を持つことになった。

韓国の業界紙The Elecが7月24日に業界関係者の話として報じたところによると、AppleはiPhone 18 Pro Max向けOLEDパネルについて、1枚あたり約70ドル（約1万1480円、1ドル＝164円換算）を提示したという。Samsung DisplayとLG Displayとの最終的な決着価格は、それを下回る1枚約66.50ドル（約1万906円）になるとみられている。これは、AppleがiPhone 17 Pro Maxのパネルに支払った約80ドル（約1万3120円）をおよそ20％下回る。さらに、iPhone 16 Pro Maxの画面について一部の契約条件下で支払った100ドル超（約1万6400円超）からも一段と下がる。パネルメーカーは、製造がより複雑なSamsungの最新有機材料セット「M16」の導入を求められると同時に、完成パネルの値下げも迫られている。

この交渉で重要なのは、数字そのものではない。Appleが製品の世代ごとにサプライヤーへ値下げ圧力をかけることは珍しくない。重要なのは、今回の圧力が現在のサプライチェーンにおける力関係を明らかにしていることだ。AppleはSamsungやSK Hynixにメモリ価格の引き下げを要求できない。これらの企業には、生産能力に対してより高い対価を支払う顧客がいるからだ。一方、AppleがSamsung DisplayやLG Displayにパネル価格の引き下げを要求できるのは、ディスプレイ市場には競争があり、韓国のサプライヤー両社もそれを認識しているからである。

■韓国最大のディスプレイ展示会で語られた「チップフレーション」

こうした懸念は、7月22日から24日までソウル江南区のCOEXコンベンションセンターで開催された韓国最大のディスプレイ産業の年次展示会「K-Display 2026」で公に示された。Samsung DisplayとLG Displayはともに最高経営責任者が出席し、記者団に対して、自社が直面している圧力を異例なほど率直な言葉で語った。

Samsung DisplayのLee Cheong社長は問題を端的に表現し、K-Display 2026で「今年はチップフレーションのため非常に厳しい」と述べ、「部品やディスプレイの価格を下げるよう、非常に強い圧力がかかっている」と付け加えた。同氏は、完成品メーカーがメモリコストを吸収しようとする中で、スマートフォンやIT機器の生産が減少していることも認めた。そのためパネル全体の需要が減る一方、Appleは引き続き発注するパネルについて、さらに大幅な値下げを要求している。

こうした圧力にもかかわらず、Lee社長は、第8.6世代のIT機器向けOLED生産に重点を置く新たなOLEDキャンパスを韓国の忠清地域に建設するため、計画中の67兆ウォン（約460億ドル、約7兆5440億円）の投資を直ちに進める意向を明らかにした。「多くの人の前で約束したことなので、当然、直ちに推進するつもりだ」とLee社長は述べた。

LG DisplayのJeong Cheol-dong社長は、より慎重な口調で、価格圧力について「コスト革新を進めているため、対処可能な水準にある」と説明した。同日、LG Displayは第2四半期に1077億ウォン（約7400万ドル、約121億3600万円）の営業損失を計上したと発表したが、Jeong社長は2026年下半期には業績が改善するとの見通しを示した。

両社の経営トップは、OLEDの生産能力を拡大している中国のディスプレイメーカーBOEに対し、価格で競うのではなく、技術格差を広げる方針を示した。AppleがハイエンドのiPhone 18向けパネル供給からBOEを除外したことは、韓国メーカーに一定の安心材料を与えている。一方で、Appleが最先端のディスプレイの調達先を中国メーカーへ切り替えると現実味をもって示すことも難しくなり、Appleが実際にかけられる価格圧力には限界が生じる。

■OLEDパネルがAppleにとって価格交渉の余地を持つ数少ない部品である理由

Lee Cheong社長が「チップフレーション」と呼んだ危機は、限られたウェハーを奪い合うゼロサムの問題から始まっている。世界のDRAM生産の95％以上を合わせて占めるSamsung Electronics、SK Hynix、Micronの3社は、製造能力を高帯域幅メモリ（HBM）へと計画的に振り向けてきた。HBMは、NvidiaのAIアクセラレータに搭載される特殊な積層型メモリである。HBMは、スマートフォンに搭載されるLPDDR5XモバイルDRAMと比べ、使用可能なビットあたり3～4倍のウェハー面積を必要とする。経済的な理由は明快だ。HBM3Eモジュールは約60～100ドル（約9840～1万6400円）で販売されるのに対し、同程度の容量の一般消費者向けDRAMは約5～10ドル（約820～1640円）にとどまる。ウェハー供給量が限られているメーカーが、ウェハー1枚あたり3～5倍の収益を生み出す製品を優先するのは自然な判断である。

その結果、Appleは直接対処できないコスト圧力に直面している。TrendForceによると、LPDDR5Xの契約価格は2026年第2四半期に前四半期比で大幅に上昇した。TechInsightsの推計によれば、昨年のiPhone 17 Proでは12GBのDRAMがAppleにとって約39ドル（約6396円）のコストだったが、iPhone 18 Pro向けの同等のパッケージは最大145ドル（約2万3780円）になると推定されている。同じ種類と容量のチップとしては272％の増加である。AppleのTim Cook CEOは2026年6月、The Wall Street Journalに対し、この状況は「持続不可能」であり、「40年以上の経験の中で、どの分野でもこのようなことは見たことがない」と語った。

Appleはメモリ価格を交渉によって引き下げられない。サプライヤーには、より高い対価を支払う買い手がいるからだ。しかし、ディスプレイは異なる市場である。Samsung DisplayとLG Displayは互いに競争しており、さらに生産能力を拡大する中国のBOEとも競っている。このためAppleは、ほかの部品の調達でも活用してきた典型的な購買交渉力を行使できる。今回のディスプレイ交渉は、Appleの強さを示すものではない。むしろ、Appleの強さがどこで限界を迎えるのかを示している。

■新素材「M16」とは何か、値下げ要求が異例である理由

Appleが低価格での調達を求めているM16パネルは、Samsung Displayの最高性能のOLED世代である。「M」は有機材料セット、すなわちディスプレイ内部のサブピクセル層に成膜される化合物の特定の組み合わせを指す。M16では、ディスプレイ技術者が長年取り組んできた変更が導入される。

標準的なOLEDパネルは、赤、緑、青のサブピクセルによって光を発する。赤と緑には長年、リン光有機化合物が使われており、内部発光効率は100％近くに達している。これは、入力された電気エネルギーのほぼすべてが光へ変換されることを意味する。一方、青色サブピクセルには従来、効率が約25％の蛍光材料が使われてきた。この差により、青色サブピクセルは同等の明るさを得るために4倍の電力を必要とし、パネル全体の効率やバッテリー駆動時間を制約してきた。

M16は青色蛍光材料を青色リン光化合物に置き換え、赤、緑、青の3色のサブピクセルを同程度の効率へ近づける。実用面では、より低い消費電力でのピーク輝度向上、パネル寿命の延長、色再現精度の向上が期待できる。iPhone 18 Proのユーザーにとっては、バッテリー消費を抑えながら、日光の下でも高い輝度を維持できる画面を意味する。オンデバイスAI機能によって演算負荷が増加すると見込まれる端末にとって、意味のある改善となる。

一方、製造工程は確実に複雑になる。Samsung Displayが新たな有機材料セットを導入するたびに、各成膜層の蒸着条件を再調整し、歩留まりを安定させ、数百万枚のパネルにわたって色の均一性と耐用期間を検証しなければならない。プロセスエンジニアが新しい材料セットを効率的に量産できる状態へ引き上げるには、数カ月を要する。Appleは、こうした製造難度の高いパネルを、前年の比較的製造難度が低い画面に支払った価格より約20％安く調達しようとしている。これは異例かつ強硬な要求の組み合わせである。

■各社のパネル供給枚数とAppleの調達規模

市場調査会社UBI Researchによると、Samsung DisplayはAppleの2026年iPhoneラインアップ全体に約4600万枚のOLEDパネルを供給すると予想されている。内訳は、標準モデルのiPhone 18向けが200万枚、iPhone 18 Pro向けが1800万枚、iPhone 18 Pro Max向けが2600万枚である。一方、LG Displayは約4100万枚の供給が予測されており、標準モデル向けが約100万枚、Pro向けが1900万枚、Pro Max向けが2100万枚となっている。

最も供給枚数が多いPro MaxモデルでSamsung Displayの割り当てが大きいことは、同社がAppleの値下げ要求による最大の財務的影響を受けることを意味する。合計約8700万枚のパネルが最終的に1枚66.50ドルで決着した場合、AppleのOLEDパネル調達額は約58億ドル（約9512億円）となる。この仕様のパネルとしては、1年前なら実現不可能と思われた価格水準である。

■それでも消費者の支払額は高くなるのか

Appleがディスプレイで削減したコストがiPhone 18 Proの小売価格引き下げにつながるのかは、多くの購入者が最も関心を持つ点だ。しかし、現時点の材料は価格が下がらない可能性を示している。

ディスプレイの値下げは見込まれているものの、Appleのコスト問題の一部に対処するにすぎない。調査会社TechInsightsの推計によると、iPhone 18 ProでAppleが従来の利益率を維持するには、iPhone 17 Proより開始価格を約270ドル（約4万4280円）引き上げる必要があり、発売価格は約1371ドル（約22万4844円）になると示唆されている。アナリストらは、Appleが若干の利益率低下を受け入れ、1299ドル（約21万3036円）に設定する可能性が高いとみている。

ただし、価格予測についてアナリストの見方は一致していない。GF Securitiesのアナリスト、Jeff Pu氏は以前、サプライチェーン調査を根拠に、Appleが市場シェアを守るためコスト増を吸収し、iPhone 18 ProとPro Maxの価格をそれぞれ1099ドル（約18万236円）と1199ドル（約19万6636円）に据え置くと予測していた。Ming-Chi Kuo氏も同様に、価格が維持される可能性を示唆している。Tim Cook CEOが2026年6月に「価格上昇は避けられない」と述べたことは、両者の予測を覆すもののようにみえる。しかし、AppleはiPhone 18のどのモデルについても価格を正式に発表していない。2026年9月の発表イベント前に示される数字は、すべてアナリストの推定にとどまる。

議論の余地がないのは、コスト上昇を構成する要因である。TSMCの2ナノメートルプロセスで製造されるApple初のSoC「A20 Pro」は、1個あたり最大280ドル（約4万5920円）のコストがかかると推定されている。アナリストの推定によると、1TB構成のNANDフラッシュストレージのコストも、前世代モデルより大幅に高くなると予測されている。最大ストレージ構成ではiPhone 17 Pro Maxより部品表（BOM）コストが推定300ドル（約4万9200円）増える中、ディスプレイパネル1枚あたり約13ドル（約2132円）の節約による影響はごく小さい。

■スマートフォン市場はどれほど悪化しているのか

iPhone 18 Proの価格をめぐる不確実性の背景には、スマートフォン市場全体の深刻な落ち込みがある。IDCのWorldwide Quarterly Mobile Phone Trackerによると、2026年第2四半期の世界のスマートフォン出荷台数は前年同期比6.7％減の2億7750万台となり、2四半期連続で前年を下回った。Counterpoint Researchの暫定データでは11％減とされ、第2四半期としては2013年以来最大の落ち込みである。

IDCのNabila Popal氏によると、メモリコストは1年前から300％近く上昇し、現在では低価格帯端末の部品表コストの65％以上を占めている。IDCのFrancisco Jeronimo氏は「このメモリ危機はスマートフォン市場を二分した」と述べた。早期に供給を確保し、メモリが総コストに占める割合の小さい価格帯を中心に製品を販売するAppleとSamsungが他社との差を広げる一方、Xiaomi、OPPO、vivoはいずれも出荷台数を大幅に減らしている。

2026年第2四半期に出荷台数を伸ばした上位5社はSamsungとAppleのみで、Appleは前年同期比15％増の5500万台を記録した。

■今秋のスマートフォン購入への影響と今後の見通し

2026年秋にiPhone 18 ProまたはPro Maxの購入を計画している消費者にとって、実際上の影響はいくつかある。

Appleがコスト増のすべてを購入者へ転嫁せず、利益率を下げて一部を吸収したとしても、価格はiPhone 17 Pro世代より高くなる可能性が極めて高い。AppleがSamsungやLGに求めているディスプレイの値下げは、価格上昇幅を抑えることには寄与するものの、値上げそのものをなくすわけではない。iPhone 18 ProとPro Maxは、Apple初の折りたたみ式iPhoneとともに2026年9月に発売されると予想されている。標準モデルのiPhone 18とiPhone 18eは、2027年春に登場する見込みである。

予算が限られている購入者は、さらに厳しい状況に直面する。IDCは、全ブランドを通じたスマートフォンの平均価格が2026年に過去最高の523ドル（約8万5772円）へ達し、14％上昇すると予測している。400ドル（約6万5600円）未満の端末では、現在、製造コストの60％をメモリが占めている。このため手頃な価格の端末は、採算が取れなくなるか、性能を大きく抑えざるを得なくなる。

これらの問題を引き起こしているメモリ不足は、短期間では解消しないと予想されている。IDCは、メモリ生産の変化を一時的な景気循環上の不足ではなく、AI向けへの「恒久的な再配分」と表現している。IntelのLip-Bu Tan CEOは2026年2月のサミットで、状況が緩和するのは2028年以降になるとの見方を示した。Counterpoint Researchのアナリスト、Tarun Pathak氏は、需給が均衡する可能性のある最も早い時期を2027年第4四半期としている。アナリストや業界予測関係者は、不足が2030年代まで長引く可能性があると警告している。

Appleの要求に対する韓国ディスプレイ業界の対応、すなわち値下げを受け入れ、技術格差を広げ、投資と生産を続けるという姿勢は、これが新たな現実であるとの認識を反映している。現在進められているディスプレイ価格の交渉は、1台のスマートフォンのコストだけをめぐる争いではない。AIによる半導体需要が生み出したコストを誰が負担し、そのうちどれだけがスマートフォン購入者の支払額に反映されるのかをめぐる交渉なのである。

■注目ポイントQ&A

●iPhoneの製造コストが上昇しているのに、なぜAppleはディスプレイの支払額を引き下げようとしているのですか？

AI需要によるメモリチップ価格の高騰、いわゆるチップフレーションにより、iPhone 18 Proの部品表コストはiPhone 17 Pro Maxと比べて推定300ドル増加しています。世界のDRAM供給の95％以上を合わせて占めるSamsung Electronics、SK Hynix、Micronには、AIデータセンター向けという、より高い対価を支払う顧客がいるため、AppleはDRAMやNANDフラッシュの価格を交渉で引き下げられません。一方、ディスプレイではSamsung DisplayとLG Displayが互いに競争し、中国メーカーBOEも生産能力を拡大しているため、Appleは実質的な購買交渉力を維持しています。ディスプレイの値下げ要求は、Appleが交渉力を行使できる分野で、その力を活用している結果です。

●M16 OLEDパネルとは何ですか？なぜバッテリー駆動時間にとって重要なのですか？

M16はSamsung Displayの最高性能のOLED有機材料セットです。主な進歩は、電気エネルギーの約25％しか光へ変換できない青色蛍光材料を、赤色や緑色のサブピクセルがすでに達成している100％近い効率に近づけられる青色リン光化合物へ置き換えることです。赤、緑、青の3色を同程度の効率に近づけることで、ディスプレイは大幅に少ない電力で同じ明るさを実現できます。iPhone 18 ProおよびPro Maxのユーザーにとっては、バッテリー消費を抑えながら、日光の下でも高い輝度を維持できることを意味します。オンデバイスAI機能によって演算処理に必要な電力が増える中で、重要な改善となります。

●iPhone 18 ProはiPhone 17 Proより高くなりますか？

AppleはiPhone 18のどのモデルについても価格を正式に発表していません。調査会社TechInsightsは、Appleが従来の利益率を維持するには、iPhone 18 Proの開始価格を約270ドル引き上げる必要があり、iPhone 17 Proの1099ドルに対して約1299～1371ドルになると推定しています。GF SecuritiesのJeff Pu氏とMing-Chi Kuo氏は以前、価格が据え置かれる可能性を示していました。一方、AppleのTim Cook CEOが2026年6月に「価格上昇は避けられない」と述べたことは、こうした予測と矛盾するようにみえます。最終的な価格は、2026年9月のAppleの発表イベントで明らかになる見込みです。

●メモリチップの不足はいつまで続きますか？

予測には、2027年後半から2030年以降まで幅があります。IntelのLip-Bu Tan CEOは2026年2月に「2028年まで緩和されない」と述べました。Counterpoint Researchは、需給が均衡する可能性のある最も早い時期を2027年第4四半期としています。業界予測関係者やアナリストは、不足が2030年以降も続く可能性があると警告しています。IDCは、根本的な変化を一時的な景気循環上の不足ではなく、AI向けへのウェハー生産能力の「恒久的な再配分」と位置付けています。深刻な供給不足が緩和された後も、半導体メーカーには一般消費者向けDRAMへ戻らず、利益率の高いAI向け生産を続ける選択肢が残るため、消費者向け端末の価格は2024年の水準へ戻らない可能性があります。

元記事: Apple Forces Record OLED Cuts From Samsung, LG as AI Memory Crisis Hits iPhone Costs