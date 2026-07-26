独VWの低価格EVファミリー、4車種目の発売前に受注7万台を突破

VWグループの新たな低価格EVファミリーが、欧州で7万台以上の受注を集める好調な滑り出しを見せている。共通プラットフォームと新しいバッテリー技術により、2万5000ユーロ（約466万円）を切る価格を実現した。最初の顧客への納車は2026年晩夏から秋にかけて予定されており、中国メーカーの攻勢に対する欧州勢の反撃として注目される。

■4車種目の発売前に受注7万台を突破

VWグループが共有のエントリーレベルEVプラットフォームに賭けた戦略は、商業的に重要な節目を迎えた。VWの37kWh版「ID.Polo」の発表によると、欧州向けの「Electric Urban Car Family（電動アーバンカーファミリー）」の受注が、4車種目の受注が開始される前に7万台を突破したという。

ID.Polo単独で約2万5000台の予約を集め、残りは「Skoda Epiq」と「Cupra Raval」で分け合っている。ファミリーの4車種目となるVW「ID.Cross」は、7月15日にドイツで先行受注を開始し、その後欧州の他の市場でも発売された。受注総数は今後さらに増加すると予想されている。

■7万台の受注を可能にした「1プラットフォーム・4車種」戦略

Electric Urban Car Familyは、VW ID.Polo、VW ID.Cross、Skoda Epiq、Cupra Ravalの4つの異なるモデルで構成されている。2025年9月の「IAA Mobility 2025」で発表された通り、全モデルが前輪駆動の共通プラットフォーム「MEB+」を共有し、すべてスペインで製造される。このブランド横断的なプロジェクトはSEATとCUPRAが主導しており、子会社がVWグループ全体のプラットフォームを管理するのは今回が初となる。

VWブランドのトーマス・シェーファーCEOは、共有プラットフォームのアプローチにより約6億ユーロ（約1120億円）のコスト削減を生み出したと評価している。この規模の縮小こそが、2万4995ユーロ（約466万円）未満という開始価格を、客寄せの赤字覚悟（ロスリーダー）戦略ではなく、商業的に成立させているエンジニアリング上の理由である。

各モデルの内訳は以下の通りだ。

VW ID.Poloは、全長4053mmの5ドアハッチバックで、ドイツでの開始価格は2万4995ユーロ（約466万円）。スペインにあるSEATのマルトレル工場でCupra Ravalとともに製造される。1975年にデビューし、全世代で2000万台以上を販売した「Polo」の第7世代にあたる。52kWhのNMCバッテリー搭載モデルでは、最大451km（WLTPモード）の航続距離を実現する。166kW（222hp）を出力する「ID.Polo GTI」バリアントは、1976年の初代GTIデビューからちょうど50年を経て、象徴的なGTIバッジを冠する初の完全電気自動車となる。

Cupra Ravalは、マルトレル工場でID.Poloとともに製造され、同じ基本アーキテクチャを共有するが、Cupraのパフォーマンス志向のアイデンティティに合わせてチューニングされている。フロントトレッドが10mm拡大され、最上位のVZバリアントでは車高が15mm低くなっている。開始価格は約2万6000ユーロ（約485万円）で、手頃な価格でEVのパフォーマンスを求める若い層をターゲットにしている。好条件下での独立した自動車テストにより、52kWhのNMCバッテリーで約322kmの実航続距離が確認されている。

Skoda Epiqは、全長4171mmのクロスオーバーで、パンプローナにあるVWナバラ工場で独占的に生産される。南欧で製造される初のSkodaモデルとなる。開始価格は約2万6000ユーロ（約485万円）で、Skodaの「Modern Solid」デザイン言語を採用し、ラインナップの中で実用的なファミリー向けオプションとして位置づけられている。

VW ID.Crossは、最新かつ最も汎用性の高いモデルであり、開始価格2万8000ユーロ（約523万円）のサブコンパクトSUVとして、「T-Cross」の電気自動車版という位置づけだ。ドイツでの先行販売は7月15日に開始され、欧州での本格的なローンチは2026年秋に予定されている。標準構成で475リットルの荷室容量を提供する。

■バッテリー内部の革新：Cell-to-Packが変える経済性

Electric Urban Car Familyにおいて最も重要なエンジニアリング上の決定はバッテリーアーキテクチャであり、これを理解することで、2万5000ユーロ未満の価格設定がなぜ可能なのかが説明できる。

4車種すべてに、子会社のPowerCoが製造するVWグループの新開発の統合型角形セル（unified prismatic cell）が採用されており、今回が初搭載となる。個々のリチウムイオンセルを靴箱サイズのモジュールに組み立て、そのモジュールを床下のバッテリーケースに収めていた従来のMEBプラットフォームとは異なり、MEB+プラットフォームではCell-to-Pack（CTP）アーキテクチャを採用している。CTPでは、中間モジュール層を介さずにセルが直接パックの筐体に収められる。そして、パック自体が車両の構造的なアンダーボディ要素となる。

この工程の省略は経済的に重要だ。モジュールには独自の筐体、管理用電子機器、組み立て作業が必要となる。これらを排除することで、パックあたりのコストと重量を削減しつつ、エネルギー密度を高めることができる。VWの統合型セルは1リットルあたり約660Whを達成しており、前世代から約10%の改善となっている。

ラインナップ全体での化学組成の使い分けは意図的なものだ。

37kWhのエントリーパックにはLFP（リン酸鉄リチウム）が使用されている。LFPはコバルトやニッケルを含まず、製造コストが安く、優れたサイクル寿命（NMCの約1000回に対し、通常2000回以上のフル充電サイクルを超える）を提供する。そのため、頻繁に充電し、1日の走行距離が短い都市部の購入者に適している。最大90kWのDC急速充電に対応し、約23分で10%から80%まで充電できる。37kWh版ID.PoloのWLTP航続距離は最大334kmで、都市部や通勤での使用に十分だ。

52kWhの航続距離延長パックにはNMC（ニッケル・マンガン・コバルト）が使用されており、1リットルあたりのエネルギー密度が高いため、小型パックと同じアンダーボディの設置面積で、ID.Poloで最大451km、ID.Crossで最大427kmの航続距離を実現する。NMCは最大105kWのDC急速充電に対応し、約23分で10%から80%まで充電できる。

Cell-to-Packアーキテクチャは、中国のバッテリーメーカーCATLが商業規模で開拓し、欧州の自動車メーカーが統合を始める前に、BYDを含む中国のEVブランドで広く採用されていた。VWが統合型セルとともにCTPを採用し、エントリーレベルのパックに中国のEV生産を支配するLFPを選択したことは、中国メーカーに数年間構造的なコスト優位性を与えていた技術格差をVWが埋めつつあることを示している。Electric Urban Car Familyの価格設定が暗に意味しているのは、VWがブランド間で開発コストを共有したということだけではない。そもそもBYDが欧州の価格を下回ることを可能にしたバッテリーアプローチを、VWが採用したということだ。

VWの社内バッテリー企業であるPowerCoは、ドイツのザルツギッター、スペインのバレンシア（2026年）、カナダのオンタリオ（2027年）の3工場で生産を拡大している。統合型セルは、2030年までにVWグループのEVラインナップの80%に搭載されることを目標としている。

■生産体制の現実：VWは実際に製造できるのか

受注は一つのデータポイントに過ぎず、納車は別の問題だ。マルトレル工場は現在、ID.PoloとCupra Ravalの生産を午前中の1シフトのみで稼働させており、2026年末までには3シフト体制（理論上の生産能力は1日あたり1200台のEV）になる予定だ。ナバラ工場は現在Skoda Epiqを製造しており、その後ID.Crossの生産が続く。

ID.PoloとCupra Ravalの最初の顧客への納車は、それぞれ2026年晩夏と秋に予定されている。ID.Crossは2026年秋に欧州全域で商業的にローンチされる。このファミリーの量産車はまだ顧客に届いていない。つまり、7万台という受注数は、納車時点での証明された需要ではなく、購入の意向を示しているに過ぎない。VWグループはこの数字を「期待を大きく上回る」と述べているが、この違いは留意しておくべきだろう。

また、これらの車両は、VWの初期のMEBモデルで廃止されて批判を浴びていたハードウェアの変更を復活させている。4車種すべてのステアリングホイールに物理ボタンが標準装備され、タッチセンサー式のスライダーは排除され、インテリアの素材品質も有意義にアップグレードされている。ID.Crossには、信号機を読み取り、ドライバーの入力なしで赤信号で車両を完全に停止させることができる最新の運転支援システム「Connected Travel Assist」が追加されている。

4車種すべてがV2L（Vehicle-to-Load）の双方向充電をサポートしており、ユーザーは車の高電圧バッテリーから電動自転車、キャンプ用品、他のEVなどの外部デバイスに電力を供給できる。

■なぜこのローンチが重要なのか：BYDの脅威とVWの再編

Electric Urban Car Familyを取り巻く商業的な背景は厳しい。BYDは2026年初頭に欧州でのEV販売台数を3倍以上に伸ばし、欧州大陸のEVブランドトップ3に食い込んだ。2026年第1四半期のEUにおけるBYDの登録台数は、前年同期比で約170%の増加を示している。中国メーカー全体では、2026年第1四半期の欧州EV販売の10%近くを占めた。

VWグループは2026年上半期も欧州をリードするEVメーカーであり続け、グループ全体で約26%の市場シェアを維持した。しかし、中国のライバルからの圧力は一時的なものではなく、構造的なものだ。VWグループのオリバー・ブルーメCEOは、中国国内だけで150社以上の競合他社に直面していることを認めており、同グループの2026年上半期の中国での納車台数は前年同期比で約26%減少した。

この背景は、VWグループのより広範な再編計画によってさらに複雑になっている。利益率の圧迫と利益の減少に直面している同社は、ハノーバー、ツヴィッカウ、エムデン、およびアウディのネッカーズルム工場の閉鎖の可能性を含め、世界で最大10万人の人員削減（89年の歴史の中で最大の再編）を検討していると報じられている。Electric Urban Car Familyは、とりわけ、VWが欧州で手頃な価格のEVを利益を出しながら製造できるという商業的な主張であり、同社が早急に証明する必要がある命題なのだ。

欧州のEV市場は2026年1月にBEV（バッテリー式電気自動車）のシェアが20%に達し、上半期を通じて20.7%に上昇した。「ルノー5」は、欧州の消費者が手頃な価格の小型EVを購入することを見事に証明した。Electric Urban Car Familyの受注数は、消費者が1つのプラットフォームから派生した4つのバージョンを購入する意欲があることを示唆している。

■中国のライバルに対する価格競争力

ID.Poloの2万4995ユーロ（約466万円）というエントリー価格は、BYDの「Dolphin Surf」と直接競合し、同等のスペックを持つほとんどの欧州の代替モデルよりも低く位置づけられている。Cupra RavalとSkoda Epiqはともに約2万6000ユーロ（約485万円）から。ID.Crossは2万8000ユーロ（約523万円）からとなっている。

4車種の中で最初にレビューされたCupra Ravalの独立系メディアによるプレビューでは、最上位トリムにおいて真に競争力のあるダイナミクスが確認され、複合的な運転条件下で52kWhパックから約322kmの実航続距離を達成した。VZのアダプティブサスペンションを搭載していないベースおよび中間スペックのバリアントは、本記事執筆時点ではまだ独立したテストが行われていない。VWの製造品質が、最も販売台数が多く価格に敏感な構成であるエントリーレベルの37kWh LFPトリムに反映されるかどうかが、7万台という受注数が持続的な需要に転換するかを決定づけるだろう。

■注目ポイントQ&A

●米国でのVW ID.Poloの開始価格は？

現在のところ、VW ID.Poloの米国市場への投入は確認されていません。欧州市場向けの車両であり、スペインで製造されます。ドイツでのエントリーレベル「Trend」バリアントの価格は2万4995ユーロ（約466万円）からですが、米国での発売日や価格は発表されていません。

●37kWhのLFPパックと52kWhのNMCバッテリーの違いと、どちらを選ぶべきか？

37kWhパックはLFP（リン酸鉄リチウム）を採用しており、製造コストが安く、優れたサイクル寿命（2000回以上のフル充電）を持ち、熱暴走のリスクがありませんが、航続距離はID.Poloで最大334km（WLTP）と短めです。最大90kWのDC急速充電により、約23分で10%から80%まで充電できます。52kWhパックはNMC（ニッケル・マンガン・コバルト）を採用しており、エネルギー密度が高いため、ID.Poloで最大451km、ID.Crossで最大427kmの航続距離を実現し、最大105kWのDC急速充電で同様に約23分で充電可能です。頻繁に充電する都市部の通勤者にはLFPオプションが適しており、1回の充電で定期的に241km以上を走行する人はNMCを選ぶべきです。

●Cell-to-Packバッテリー技術とは何か、なぜID.Poloが安くなるのか？

Cell-to-Pack（CTP）アーキテクチャは、個々のバッテリーセルと完成したパックの間にある従来の中間モジュール層を排除する技術です。従来のバッテリーシステムでは、セルを靴箱サイズのモジュールにグループ化し、それをパックに組み立てていました。CTPではセルを直接パックの筐体に配置し、パック自体が車両の構造的なアンダーボディ要素となります。モジュール層をなくすことで、製造工程、部品、重量が削減され、1リットルあたりのエネルギー密度が向上します。この技術は中国のバッテリーメーカー（特にCATL）が大規模に開拓したもので、現在VWグループのMEB+プラットフォーム全体に展開されています。これは、2万5000ユーロ未満のエントリー価格が商業的に成立する重要なエンジニアリング上の理由の一つです。

●受注はいつ納車につながるのか？

ID.PoloとCupra Ravalの最初の顧客への納車は、2026年晩夏から秋にかけて予定されています。ID.Crossは2026年秋に欧州全域で本格的にローンチされる予定です。Skoda Epiqも2026年末までに顧客に届く見込みです。本記事の公開時点では、Electric Urban Car Familyの車両はまだ顧客に納車されていません。

元記事: VW’s Affordable EV Family Crosses 70,000 Orders Before Fourth Model Arrives