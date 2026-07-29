米Visa、AI自動化を背景に技術部門など約2,600人を削減へ

米クレジットカード大手ビザ（Visa）は、技術およびプロダクト部門を中心に約2,600人（全従業員の約7%）を削減することを明らかにした。CEOの社内メモでは、AIが業務の進化を加速させていることが要因の一つとして挙げられている。同社は記録的な株主還元を行う一方で人員削減に踏み切っており、決済業界におけるAIによる構造的な業務代替の波を浮き彫りにしている。

■技術・プロダクト部門を中心に約2,600人を削減

Visaは火曜日の朝（現地時間）、全従業員の約7%にあたる約2,600人のポジションを削減することを確認した。削減は、世界最大の決済処理ネットワーク「VisaNet」の構築・運用を担う技術およびプロダクト部門に集中している。Bloombergが確認したCEOのRyan McInerney氏による社内メモで最初に詳細が明かされ、Visaの広報担当者もこの発表を認めた。Business Wireのプレスリリースによると、この発表は米国市場の取引終了後に予定されている2026年度第3四半期決算の発表と同日に行われた。

この人員削減の対象が特定の部門に集中していることは重要である。Visaはカスタマーサービス担当者やバックオフィスの事務スタッフを削減するのではなく、毎秒3万件の同時取引と1,000億回の計算を処理するインフラの設計、構築、テスト、保守を行うエンジニアリング部隊を縮小している。AIがこの作業を自動化できるとすれば、2020年代後半までは大規模に実現しないと予測されていた閾値をすでに超えたことになる。

■メモはAIに言及するも、限定的な表現に留める

McInerney氏の社内メモはAIの役割について直接的に触れており、AIが「この進化を加速させ、Visaにおける仕事の進め方を形作るのに役立っている」と述べている。しかし、Visaは慎重に条件を付けている。CNBCが報じた決定を直接知る人物によれば、AIは重要な要因ではあるものの、削減の唯一の理由ではないという。

AIを要因の一つとしつつも唯一の原因ではないとする説明は、2026年の企業によるレイオフ発表において標準的なヘッジ表現となっている。再就職支援会社Challenger, Gray & Christmasの調査によると、6月までに米国経済全体で追跡された人員削減のうち、約23%にあたる10万1,000件以上の発表でAIが明示的に言及されている。OpenAIのCEOであるSam Altman氏は2月にインドで開催されたAI Impact SummitでCNBC-TV18に対し、「本来なら別の理由で行うレイオフの責任をAIに押し付ける『AIウォッシング』が一部で見られる」と指摘する一方で、AIによる実際の雇用代替も起きていると付け加えた。TechTimesの報道によれば、Deutsche Bankのアナリストも1月に同様の動向を予測し、「AI冗長性ウォッシング（AI redundancy washing）」という言葉を生み出している。

Visaのケースがこうした批判を受けにくいのは、その具体性にある。同社は過去2年間、技術・プロダクトチームが担っていた機能に特定のAIシステムを導入してきた。これには、Visaのグローバルな取引データを用いてチャージバック（支払い取り消し）案件を分析する予測AIモデル「Dispute Intelligence」、チャージバックが深刻化する前に阻止する事前システム「Visa Dispute Resolution Network」、6月のVisa Payments Forum 2026で発表された商取引に関与するAIエージェントを認証する「Agent Scoring」および「Agentic Registry」、そして加盟店が多様な決済手段を高い承認率で処理できるよう支援する「Intelligent Authorization」などが含まれる。Visaは2025年に世界で1億600万件以上の紛争（ディスピュート）を処理しており（2019年から35%増）、2026年4月にはCNBCに対し、これらの紛争を処理する従来のバックオフィスシステムの多くが「依然として大部分が手作業である」と語っていた。現在、これらのツールはより少ない人員で案件を処理している。

■世界最大の決済ネットワークを構築した業務をAIが代替

2025年の年次報告書によると、Visaの従業員数は直近の会計年度末時点で3万4,100人に達し、前年から約8%増加していた。今回の削減により、従業員数は約3万1,500人となり、拡大前の水準に近づくことになる。しかし、これは現状維持への回帰ではない。同社は、浮いた資金をより高いリターンが見込める特定の優先分野に振り向ける意向を示している。

BloombergがQuartz経由で報じた同社の事情に詳しい人物の話によると、これらの優先分野には、富裕層向け決済、クロスボーダー取引、法人向けおよび資金移動ソリューション、そしてステーブルコイン、B2B決済、新市場への地理的拡大にまたがる付加価値サービスのカテゴリーが含まれる。Visa Payments Forum 2026において、最高プロダクト・戦略責任者のJack Forestell氏は参加者に対し、VisaがすでにVisaNet上で数十億ドル規模のステーブルコインを移動させており、2026年3月時点で年換算約70億ドル（約1兆1,480億円、1ドル=164円換算）に達していると語った。同フォーラムの発表によれば、これは週7日24時間稼働する決済インフラとして機能している。このブロックチェーンベースの決済インフラが成熟するにつれ、それに取って代わられるバックオフィスの照合・決済チームはさらに縮小することになる。

■高収益セクターと不都合な計算

今回の発表を、経営不振によるリストラと区別しているのはその財務状況である。Zacksのコンセンサス予想によると、本日の決算発表を前にアナリストは、四半期売上高を前年同期比約11〜12%増の約113億5,000万ドル（約1兆8,614億円）、希薄化後1株当たり利益（EPS）を同8%以上増の約3.22〜3.23ドルと予測していた。Visaは過去4四半期連続でウォール街のEPS予想を上回っている。

2026年度第2四半期の決算発表によると、Visaは自社株買いと配当を合わせて約92億ドル（約1兆5,088億円）を株主に還元した。これには同社史上最大となる79億ドル（約1兆2,956億円）の自社株買いが含まれており、取締役会は新たに200億ドル（約3兆2,800億円）の複数年自社株買いプログラムを承認し、自社株買いの総枠は約330億ドル（約5兆4,120億円）に達した。投資家への記録的な現金還元と、今年決済業界で最大規模のレイオフが同時に行われるという事実は、今回の発表を財務上の必要性から説明することを困難にしている。

この違和感を裏付ける調査結果は抽象的なものではない。2026年5月、Gartnerは年間売上高10億ドル以上の企業のグローバルエグゼクティブ350人を対象とした調査結果を発表した。対象企業はすべてAIエージェント、自動化、またはデジタルツインをすでに試験導入または本格展開しており、その80%が人員削減を実施していた。最も多く人員を削減した企業の財務的リターンは、最も削減しなかった企業とほぼ同じであり、いくつかの場合では大幅に削減した企業の方が業績が悪かった。この調査を主導したGartnerのバイスプレジデントアナリストであるHelen Poitevin氏は、TechTimesの以前の報道で「人員削減のみを通じて価値を追求することは、ほとんどの組織を限られたリターンしか得られない道へと導く可能性が高い」と明言している。

■テック従業員が失うものと長期化する求職活動

解雇通知を受ける2,600人の従業員にとって、今回の発表はドットコムバブル崩壊以降で最悪のテクノロジー人材市場に投じられることを意味する。TechTimesの以前の報道によると、米国全体の失業率が3.8%にとどまる中、テクノロジー部門の失業率は2026年初頭までに5.8%に上昇し、過去約25年間で最高水準となった。業界の再就職支援データによると、レイオフされたテクノロジー人材が新しい職を見つけるまでの期間の中央値は、2024年の3.2カ月から2026年には4.7カ月に延びている。これは、エンジニアリングを主体とする職種全体で供給の急増と需要の縮小が同時に起きていることを反映している。

従業員向けフォーラムは、発表直後のVisa社内の雰囲気を垣間見せた。TheLayoff.comへの投稿では、通知プロセスが唐突であったと説明されており、2〜3人のチーム全体が同時に解雇されたと報告する従業員もいた。一部のベテラン従業員は、同社の最近の好調な財務実績を考慮すると、この削減は冷淡だと表現した。ある投稿では、勤続15年以上の従業員が退職金パッケージの代わりに解雇の前提となる懲戒通知を受け取ったと記されており、投稿者はこれを新しいコスト管理の戦術だと説明している。

影響を受けるH-1Bビザ（就労ビザ）保持者は、さらに切迫した状況に直面する。企業がスポンサーとなる就労ビザで失業した場合、通常、ビザの移行を支援してくれる新しい雇用主を見つけるための60日間の猶予期間が設けられる。

■決済セクターが直面するAIの試練

Visaの人員削減は、今年の決済およびフィンテック分野で最大規模だが、孤立した事例ではない。Reutersによると、Mastercardは2026年初めに世界の従業員の約4%を削減する計画を発表した。Square、Cash App、Tidalを展開するBlockは2月に、全従業員の約40%にあたる約4,000人のポジションを削減することを明らかにし、CEOのJack Dorsey氏は株主宛ての書簡で「インテリジェンスツールは、企業を構築し運営することの意味を変えた」と述べている。PayPalも同時期に人員削減を発表した。

このパターンは、決済および金融インフラに特有の構造的変化を反映している。AIは、何十年にもわたって継続的に稼働してきたネットワークを維持・拡張するという、成熟した高信頼性のソフトウェアエンジニアリングを自動化可能にした。これは、新規のAI開発とは異なる性質のものである。Visa、Mastercard、Blockといった企業は、新しい機能を構築することよりも、既存の機能を維持し最適化することを必要としている。かつては大規模な専門家チームを必要としたこの作業こそ、AIコーディングアシスタント、自動テスト、AI主導の品質保証が最も効果を発揮することが証明されている領域である。

CNBCの2026年4月の報道によると、JPMorgan ChaseとGoldman Sachsも同様の計算を行っており、それぞれ特定の職種において新規採用を減らすためにAIを活用していると公に述べている。BNYは同じ移行の一環として、2025年に売上高の約19%にあたる38億ドル（約6,232億円）をテクノロジーに投資した。

■人員削減によるAI投資は本当に報われるのか

Visaの株主や解雇されたエンジニアが問うべき重要な疑問は、この計算が妥当かどうかである。率直な答えは、「雇用を削減し、AIに補わせる」という戦略にとって、これまでのデータは芳しいものではないということだ。TechTimesが報じたように、Gartnerによる2026年5月の調査では、大幅な人員削減を行った企業が、削減幅の小さかった企業よりも優れた財務的リターンを示さなかったことが判明している。これは、人件費の削減だけでは、企業が期待する生産性の余剰を生み出せないことを示唆している。

ウォートン校の経営学教授であるPeter Cappelli氏は、一部の企業は実証された能力への対応としてではなく、将来の期待に基づいてAI主導のレイオフを発表していると主張している。同氏は2026年1月にFortuneに対し、「見出しは『AIのせいだ』となっているが、実際に彼らが言っていることを読めば、『AIがこの仕事をカバーしてくれると期待している』と言っているだけだ。まだ実現していない。彼らはただ望んでいるだけなのだ」と語った。Oxford Economicsも2026年1月の分析で同様の結論に達しており、企業は「大規模に労働者をAIに置き換えているようには見えない」とし、AIによる効率化というシナリオと測定可能な生産性向上の間には依然として大きな隔たりがあることを示唆している。

Visaは他社よりも具体的な証拠を持っている。同社の特定のAIツール、文書化された1億6,000万件の紛争処理ボリューム、そして38億ドルの決済テクノロジーインフラはすべて、AIがエンジニアリングの方程式を真に変えたという主張の基盤となっている。世界最大の決済ネットワークを構築・維持するエンジニアを2,600人減らしても、その基盤が十分に維持できるかどうかは、本日遅くに同社が第3四半期決算を発表する際に明らかになるだろう。

■今日の午後に予定される2026年度第3四半期決算発表

本日の米国市場取引終了後に予定されている決算発表は、McInerney氏のリストラに関する見解を検証するための最初の公式な財務データポイントとなる。Zacksのコンセンサス予想によると、アナリストは売上高を約113億5,000万ドル、希薄化後EPSを3.22ドル付近と予測しており、これは前年同期比で売上高が約11%、EPSが約8%の成長に相当する。Business Wireの決算発表リリースによると、Visaの経営陣によるウェブキャストは東部時間午後5時（太平洋時間午後2時）に開始される予定であり、その場でMcInerney氏が公の場として初めてリストラについて直接言及するとみられている。

HRDの報道によれば、火曜日の市場前取引でVisaの株価は約2.1%上昇した。これは、2026年を通じて利益を上げている企業の人員削減に対するウォール街の一般的な反応と一致しており、投資家が今回のリストラをコスト規律のシグナルとして好意的に受け止めていることを示唆している。

■注目ポイントQ&A

●Visaは利益を出しているのになぜ人員削減を行うのですか？

Visaのレイオフは財務的な苦境によるものではなく、資本配分の決定を反映したものです。同社は2026年初めに記録的な四半期株主還元を報告し、総額約330億ドルの自社株買い枠を承認しています。今回の削減により、AIが自動化できるようになったエンジニアリングの人件費を、AIインフラ、ステーブルコインの決済基盤、クロスボーダー決済の拡大など、より高いリターンが見込める投資へと振り向けることが可能になります。収益性とレイオフは相反するものではなく、企業は他の分野でより高い資本利益が得られると判断した場合、ポジションを削減することがあります。

●AIは本当にVisaの技術エンジニアが行っていた業務を代替できるのでしょうか？

Visaは、チャージバック分析用の「Dispute Intelligence」や事前阻止のための「Visa Dispute Resolution Network」、AI主導の商取引向け「Agent Scoring」および「Agentic Registry」、ステーブルコイン決済インフラなど、これまで人間のエンジニアを必要としていた機能をすでに自動化している特定のAIシステムを導入しています。これらは単なる計画ではなく、実際に稼働しているシステムです。ただし、Gartnerの調査によれば、人間をAIに置き換える試みは、ほとんどの企業においてまだ測定可能な財務的リターンの向上をもたらしていません。Visaの具体的なツール導入は他社よりも強力な根拠を持っていますが、最終的な結果が出るまでには時間がかかるでしょう。

●この動きは他社の決済関連の従業員にどのような影響を与えますか？

Visaの削減は、Mastercard（4%の人員削減）やBlock（約4,000人、全従業員の約40%）に続くものであり、業界全体の傾向を示しています。共通しているのは、新規開発よりも保守や最適化を必要とする成熟した高信頼性の決済インフラこそが、AIコーディングやテストツールが最も効果を発揮する領域であるということです。金融インフラ企業のソフトウェアエンジニアリング、QAテスト、プロダクトマネジメントに携わる従業員は最も高いリスクに直面しています。一方で、AI、セキュリティ、ステーブルコインエンジニアリング、クロスボーダー決済に携わる従業員は、人員削減を行っているまさにその企業から高い需要を集めています。

●レイオフされたVisaのエンジニアはすぐに次の仕事を見つけられますか？

2026年のテクノロジー人材市場は、過去のサイクルと比較して非常に厳しい状況にあります。テクノロジー部門の失業率はドットコムバブル崩壊以降で最高の5.8%に達しており、レイオフから新しいエンジニア職を見つけるまでの期間の中央値は、2024年の3.2カ月から4.7カ月に延びています。機械学習エンジニアリングやデータサイエンス、AIプロダクトマネジメントなど、AI関連のスキルを持つ労働者は平均2〜3カ月で職を見つけていますが、従来のQA、保守、バックオフィスエンジニアリングの経験を持つ労働者は、求職期間が長引き、オファーも少なくなっていると報告されています。

元記事: Visa Cuts 2,600 Tech Jobs as AI Automates Payments Network Engineering