メルセデス・ベンツ、新型「GLA」を発表へ。EQAを統合しソフトウェアで充電速度を制限

メルセデス・ベンツは、第3世代となる新型「GLA」を発表する。この新モデルは、従来の内燃機関モデル「GLA」とバッテリーEV「EQA」を統合し、9種類のパワートレイン構成を持つ単一の車種として展開される。EVモデルの一部では、物理的に同じバッテリーを搭載しながらも、ソフトウェアの制限によって容量や充電速度に差を設けるという新たな販売戦略がとられている。

■MMAプラットフォームとEQAの統合

メルセデス・ベンツは、中央ヨーロッパ夏時間午後7時30分（日本時間30日午前2時30分）のワールドプレミア・ライブ配信で、第3世代となる新型「GLA」を発表する予定だ。これにより、2025年3月から展開してきた4モデルのコンパクトファミリーが完成する。新型GLAは、従来の内燃機関モデル「GLA」とバッテリーEV「EQA」を統合し、9種類のパワートレイン構成を持つ単一の車種として展開される。

2021年に登場した初代EQAは、メルセデス初のエントリーレベルEV SUVだったが、MFA2プラットフォームの400Vシステムによる制限で、DC急速充電は最大100kW、航続距離はWLTPモードで最高490kmにとどまっていた。新型GLAのEVモデルはこれらの制限を受けない。MercedesBlogの報道によれば、最上位の「GLA 350 4Matic EQ」は85kWhのNMC（ニッケル・マンガン・コバルト）バッテリーとデュアルモーターを搭載し、最大320kWでの充電が可能だという。これは従来のEQAの3.2倍の充電速度であり、高出力DC充電器を使用すれば、約10分で300km分の航続距離を充電できる計算になる。

■9種類のバリエーションとバッテリー技術

発表前の仕様によれば、新型GLAのパワートレインは4種類の完全EVと5種類のマイルドハイブリッド（ガソリン）で構成される。EVモデルは、58kWhのLFP（リン酸鉄リチウム）バッテリーを搭載する「GLA 200 EQ」、85kWhのNMCバッテリーを搭載する「GLA 250 EQ」「GLA 250+ EQ」、そしてデュアルモーター四輪駆動の「GLA 350 4Matic EQ」の4種類だ。マイルドハイブリッドモデルは「GLA 180」から「GLA 220 4Matic」までの5種類で、いずれも30PSのモーターアシストを備える。EVモデルは2026年秋に、マイルドハイブリッドモデルは2027年春に欧州で発売される見込みだ。

バッテリー構造の分析によると、エントリーモデルのGLA 200 EQに搭載される58kWhのLFPバッテリーは、BYDが製造するセルを採用している。LFPは熱安定性が高く安価だが、エネルギー密度は450Wh/lと低めだ。一方、GLA 250 EQ以上に搭載される85kWhのNMCバッテリーは、シリコン酸化物アノード技術を採用し、680Wh/lのエネルギー密度を実現している。この192セルのバッテリーパックは約496kgで、MMAプラットフォームが要求する800Vのバス電圧を達成するために直列に配線されている。

■800Vシステムとソフトウェアによる制限

現在販売されている多くのEVは400Vシステムを採用しているが、メルセデスのMMAプラットフォームは800Vアーキテクチャを採用している。これにより、同じ電力レベルでも電流を半分に抑えることができ、発熱を抑えつつ最大320kWの充電電力を受け入れることが可能になる。

しかし、発表前の仕様リリースによれば、GLA 250 EQとGLA 250+ EQは物理的に全く同じ85kWhのバッテリーパックを搭載しているにもかかわらず、安価なGLA 250 EQはソフトウェアによって使用可能な容量が71kWh、最大DC充電速度が250kWに制限されている。

MercedesBlogが確認したところによると、この手法はすでに「CLA 250」と「CLA 250+」でも採用されている。製造の複雑さを減らしつつ価格帯を分けるための戦略だが、購入者にとっては、Ionityなどの350kW級充電ステーションを利用する際、上位モデルが320kWで充電できるのに対し、下位モデルは250kWにとどまるという具体的な影響が生じる。推定1万ユーロ（約187万円、1ドル=164円・1ユーロ=1.14ドル換算）以上の価格差を払ってソフトウェアの制限を解除するかどうかは、公共の急速充電を頻繁に利用するユーザーにとって慎重に検討すべきポイントとなる。

■マイルドハイブリッドエンジンとデザイン・内装

MercedesBlogの分析によると、マイルドハイブリッドモデルに搭載される新開発の「M252」1.5リッター直列4気筒ターボエンジンは、メルセデス・ベンツが設計し、中国のGeely（吉利汽車）傘下のAurobayが製造を担当している。このシステムは、8速デュアルクラッチトランスミッションに30PSの電気モーターを統合したもので、実用燃費を8〜15%向上させるとされるが、モーターのみでの単独走行はできない。

デザイン面では、新型GLAは兄弟車の「GLB」よりも小さく、傾斜の強いテールゲートを備えることで、よりスポーティで空力的なシルエットを実現している。発表前の報道によれば、全長は約4,500mm、ホイールベースは約2,780mmへとわずかに拡大するとみられる。

内装については、ダッシュボード全体を覆う「MBUXスーパースクリーン」が採用される見込みだ。これはデジタル計器盤、14インチの中央タッチスクリーン、オプションの14インチ助手席用ディスプレイを1枚のガラスパネルに統合したものである。システムはNVIDIAのOrinチップをベースにした「MB.OS」で稼働し、GoogleやMicrosoftのAI音声アシスタントが統合される。

■生産と価格予想

electrive.comの確認によると、新型GLAはドイツのラシュタット工場で生産される。生産は2026年秋の欧州での販売開始直前に始まる予定だ。

価格についてはメルセデス・ベンツからの正式な発表はない。しかし、MercedesBlogの価格予測によれば、新型GLBの価格設定を考慮すると、ドイツにおける新型GLAのEVモデルの価格は約5万1,000ユーロ〜6万1,000ユーロ（約5万8,000ドル〜6万9,500ドル／約951万円〜1140万円、1ドル=164円換算）になるとみられている。マイルドハイブリッドモデルは約4万8,000ユーロ〜5万5,000ユーロ（約5万4,695ドル〜6万2,671ドル／約897万円〜1028万円）と推定される。

北米での価格や発売時期は未発表だが、現行のGLA 250（4万1,500ドル／約681万円）よりも値上がりすると予想されている。欧州での受注は2026年秋の生産開始と同時に始まる見込みだが、他のMMAプラットフォーム採用モデルでは受注残が2027年まで延びているため、早期納車を希望する購入者は迅速な対応が必要になるとみられる。

■注目ポイントQ&A

●新型メルセデスGLAはEQAを置き換えるのですか？

はい。メルセデスは、内燃機関のGLAとバッテリーEVのEQAを、MMAプラットフォーム上に構築された第3世代のGLAとして統合します。EQAという名称はラインナップから消滅します。MercedesBlogの報道によれば、これまでEVのEQAを選んでいた購入者は、バッテリーサイズや出力の好みに応じて、GLA 200 EQ、GLA 250 EQ、GLA 250+ EQ、GLA 350 4Matic EQのいずれかのEVモデルを選択することになります。

●新型GLAの充電速度は従来のEQAと比べてどのくらい速いですか？

従来のEQAは400Vシステムを採用し、最大DC充電速度は100kWに制限されていました。公開されたMMAパワートレインの仕様によれば、新型GLAは800Vシステムを採用しており、GLA 250+ EQおよびGLA 350 4Matic EQでは最大320kWでのDC充電が可能です。これはEQAの最大速度の3.2倍にあたり、対応する高出力DC充電器を使用すれば、約10分で約300km分のWLTP航続距離を充電できる計算になります。

●GLA 250 EQのバッテリーはGLA 250+と同じですか？

はい。GLA 250 EQとGLA 250+ EQは、物理的に同じ85kWhのバッテリーパックを使用しています。しかし、GLA 250 EQはソフトウェアによって使用可能な容量が71kWhに制限され、最大DC充電速度も320kWではなく250kWに制限されています。自宅や低速のAC充電器を主に利用するユーザーにとっては影響は少ないですが、長距離移動で公共のDC急速充電器を頻繁に利用するユーザーにとっては、充電時間に意味のある差が生じます。

●ガソリン仕様のGLAにはどのようなエンジンが搭載され、どこで製造されていますか？

MercedesBlogの分析によると、マイルドハイブリッドモデルには、メルセデス・ベンツが設計し、中国のGeely（吉利汽車）傘下のAurobayが製造する「M252」1.5リッター直列4気筒ターボエンジンが搭載されます。このエンジンは8速デュアルクラッチトランスミッションに統合された30PSの電気モーターと組み合わされます。ブレーキエネルギーを回収してトルクをアシストしますが、電気のみでの走行はできません。

元記事: Mercedes GLA Debuts Today: EQA Retired as Software Limits Cheaper Trim’s Charging Speed