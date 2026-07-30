台湾UMC、Intel 12nmの設計キットを26年末に提供へ　シリコンフォトニクスも量産開始

台湾の半導体受託製造大手UMCは2026年第2四半期決算で数年来の好業績を報告した。決算説明会において、注目を集めるIntelとの12nmプロセス提携に基づくプロセス設計キット（PDK）が2026年末までに顧客へ提供される見通しであることが初めて確認された。また、シリコンフォトニクスの量産開始も発表されており、同社の長期的な技術投資が実を結びつつあることが示されている。

■Intelとの12nm提携が設計段階へ

2024年1月に発表されたUMCとIntelの協業は、UMCがアリゾナ州チャンドラーにあるIntelのOcotillo Technology Fabricationサイト（Fab 12、22、32）で12nm FinFETの生産を行う収益分配型の契約に基づいている。アナリストの指摘によれば、Intelの既存設備を活用することで、UMCは米国に工場を新設する際の100億〜200億ドル（約1兆6,400億〜3兆2,800億円、1ドル=164円換算）規模の資本コストを回避でき、単独の施設を持たずとも経済性が成立する仕組みとなっている。

決算説明会のトランスクリプトによると、CEOのJason Wang氏はこの枠組みに関連し、プロセス設計キット（PDK）の顧客への提供が2026年後半に予定通り行われる見通しであることを明らかにした。最初の顧客のテープアウト（チップ設計者が製造のために完成した設計をファウンドリに提出すること）は2027年に開始され、量産は2028年に見込まれている。

PDKはファウンドリと顧客をつなぐ技術的な橋渡し役であり、製造施設の設計ルールやトランジスタモデルなどを、CadenceやSynopsysのツールで利用可能な形式にまとめたものである。PDKがなければ顧客は設計を開始できないため、2026年後半という提供スケジュールは、2027年のテープアウトと2028年の量産予測に向けた実質的な関門となる。これは、最近のTechTimesによる量子チップ設計のイネーブルメントに関する報道において、Intelの18Aとともに広範な半導体業界の文脈で議論された通り、顧客の設計プロセスを始動させるものである。

12nm FinFETノード自体は技術的によく理解されている。FinFETは、ゲート電極が薄い垂直なシリコンの「フィン」を2面または3面から包み込む3D構造であり、1960年代から2010年代初頭までチップを駆動していた平坦なプレーナー型トランジスタに取って代わった。12nmでは、このアーキテクチャにより28nmのプレーナー型設計と比較して約55%の高速化と2倍のトランジスタ密度を実現しつつ、消費電力を大幅に削減する。これらの改善は、UMCがこのノードでターゲットとしているワイヤレス、IoT、コネクティビティ向けチップにとって重要である。

Wang氏は説明会で、12nmの契約は量産が本格化すればUMCの既存の利益率を押し上げる要因になると述べ、2027年をパイロットフェーズとし、2028年に本格的な収益貢献が始まると説明した。12nmより微細なノードへの移行については「まずは12nmを提供し、ビジネスモデルを証明しなければならない」と慎重な姿勢を示した。業界の報告では両社が3nmでの提携拡大を模索している可能性が示唆されているが、両社からの正式な確認はない。

決算説明会で言及されなかった構造的な詳細として、Intelとの提携による利益率の向上は、UMCの製造実行力だけでなく、Intelのアリゾナ工場の稼働率にも依存するという点がある。同工場はIntel Foundryの資産であり、収益分配構造の下でUMCのプロセスフローを実行している。したがって、12nm契約によるUMCの2028年の利益率プロファイルをモデル化する投資家は、暗黙のうちにIntel Foundryの健全性もモデル化していることになり、これは標準的なファウンドリと顧客の関係には存在しない依存関係である。7月15日のTechTimesの報道によれば、今四半期時点でIntel Foundryは18Aプロセスで85%の歩留まりを達成し、High-NA EUV露光装置を用いた商用製品の製造を行っていると別途報じられており、アリゾナの施設が技術的に十分な能力を持つパートナーであるという見方を裏付けている。

■シリコンフォトニクスが研究室から量産ラインへ

決算発表に先立つ7月14日、UMCとシンガポールのチップ設計企業SILITH Technologyは、UMCのシンガポール12インチ工場（Fab 12i）から量産型シリコンフォトニクス集積回路ウェハーの初回出荷を行ったと発表した。TrendForceの報道によれば、これはUMCが2025年12月にライセンス供与を受けたimecのiSiPP300プラットフォームに基づく12インチのSOI（Silicon on Insulator）プロセスを使用している。Wang氏が火曜日に述べたように、これはUMCの最近の最も重要なマイルストーンの1つを独立して裏付けるものである。

UMCとSILITHの公式プレスリリースによると、このウェハーはSILITHの1.6Tbpsシリコンフォトニクスプラットフォームをサポートする。これは、データを電流ではなく変調された光としてエンコードすることで、光ファイバーを通じて毎秒1.6兆ビットのデータを転送するシステムである。TrendForceの分析によれば、SILITHの最終顧客にはNVIDIAやGoogleの主要な光サプライヤーであるInnolightやCoherentが含まれており、UMCの生産がAIデータセンターのサプライチェーンに直接組み込まれることを意味する。

UMCの主張を競合他社と比較評価しようとする読者のために、関連する技術アーキテクチャを説明する価値がある。詳細な半導体報道で分析されているように、現在のプラットフォームはシリコンマッハツェンダー変調器（MZM）を使用している。これは、シリコン導波路内で光ビームを2つの経路に分割し、各経路の位相を電気的に変調した後、それらを再結合して干渉によってデータをエンコードするコンポーネントである。一部の競合他社が運用する8インチプラットフォームとは異なり、12インチウェハーを採用することで、生産ごとのチップ数が増加し、単価が下がり、ハイパースケーラーが大量注文を行う際に求める製造規模を満たすことができる。

共同プレスリリースによれば、両社はCMOS互換性を維持しつつ、特殊な材料のコストと複雑さを回避する純シリコンMZMプラットフォームを使用して、レーンあたりの帯域幅を現在の2倍である400Gbpsへと拡張するロードマップを進めている。また、UMCは将来の超広帯域アプリケーション向けに薄膜ニオブ酸リチウム（TFLN）変調器の開発もエコシステムパートナーと進めている。TFLNはシリコン単体よりも広い電気光学帯域幅を提供するため、レーンあたり400G以上の最有力候補となっているが、これは開発段階であり量産には至っていない。

TrendForceによれば、UMCは2027年に12インチシリコンフォトニクスプラットフォームを一般顧客の開発向けに公開し、2028年までにオープンプラットフォームを導入する計画である。シンガポールのP4施設では、現在のSILITHとの関係を超えてシリコンフォトニクスの生産能力を拡大するため、新たなクリーンルームの拡張が予定されている。

これが、AIデータセンターのアーキテクトがますます必須のインフラとして扱うようになっているCPO（Co-Packaged Optics）にとってなぜ重要なのか。CPOは、光トランシーバーをスイッチASICと同じ基板上に直接配置し、個別のプラグイン可能なモジュールとチップを接続する銅線トレースを排除する。AIクラスターが現在要求する速度では、その銅線トレースが消費電力と帯域幅のボトルネックとなる。Network Worldが引用したあるアナリストの推計によれば、CPOはプラグイン可能な光モジュールと比較して相互接続の消費電力を60〜70%削減できる。UMCの12インチシリコンフォトニクスの生産は、ハイパースケーラーが2027〜2028年に必要と見込む3.2TbpsスイッチングをターゲットとしたCPOシステムのサプライチェーンコンポーネントとしての位置づけを確立するものである。

■稼働率回復を示す第2四半期決算

決算説明会のトランスクリプトによると、第2四半期の売上高はガイダンスの上限となる687億3,000万台湾ドル（約21.2億米ドル、約3,477億円）に達した。工場の稼働率上昇と製品ミックスの改善により、粗利益率は前四半期の29.2%から32.5%へと330ベーシスポイント改善した。Q2のスライド要約で報告されたInvesting.comの記述によれば、株主帰属純利益は422.6億台湾ドル（約13.0億米ドル、約2,132億円）となり、前四半期比で161%増、前年同期比で約5倍に達した。ウェハー出荷量は12インチ換算で113万枚となり、前四半期比で10.6%増加した。

2026年上半期の売上高は1,297.7億台湾ドル（約40.0億米ドル、約6,560億円）、純利益は584億台湾ドル（約18.0億米ドル、約2,952億円）、普通株1株当たり利益は4.68台湾ドル（約0.14米ドル、約23円）であった。上半期の粗利益率は30.9%で、前年同期を約300ベーシスポイント上回った。

決算説明会のトランスクリプトによれば、第2四半期末時点の現預金は約1,247億台湾ドル（約38.4億米ドル、約6,298億円）、資本合計は4,439億台湾ドル（約136.7億米ドル、約2兆2,419億円）となっている。

■ウェハー価格の上昇と顧客への影響

エレクトロニクス製品の設計、調達、購入に関わるすべての人にとって、火曜日の説明会における価格設定のセクションは直接的な意味を持つ。TrendForceの報道および決算説明会のトランスクリプトによると、UMCは2026年4月に顧客に対し、下半期から適用されるウェハー価格の引き上げを通知した。一部の報道では7月から約10%の引き上げが示唆されている。CFOのChih-Tung Liu氏は説明会で、この傾向は建設的かつ加速しており、2027年にはさらに実質的な交渉が見込まれると確認した。

WCCFTechが4月の顧客向け書簡を引用して報じたところによれば、世界的なファウンドリの生産能力が逼迫しているため、顧客には「代替手段がない」状況だという。この価格上昇の影響を吸収する顧客には、MediaTek、Qualcomm、Broadcom、Texas Instruments、Realtek、および数百の中小チップ企業が含まれる。これらのコストは通常、エレクトロニクスOEMに転嫁され、最終的には消費者向け製品の価格に反映されるが、その程度や時期はカテゴリーによって異なる。

UMCの価格決定力は、同社が直接コントロールできない力学にも一部起因している。Tom's Hardwareのレガシーファウンドリ分析によれば、中国の国家支援を受けるファウンドリSMICは、2025年初頭に28nmウェハーの価格を約2,500ドル（約41万円）から約1,500ドル（約24.6万円）へと約40%引き下げて深刻な価格脅威をもたらしたが、その後、中国国内の稼働率が95%を超えたことで独自の価格引き上げに転じている。中国の生産能力拡大による2年間の価格圧力の後、成熟ノードセグメントは底を打ったとみられ、UMCはその回復を捉えている。

■第3四半期の見通しと設備投資計画

決算説明会のトランスクリプトによると、Wang氏は2026年第3四半期のウェハー出荷量が前四半期比で1桁台後半のパーセンテージで増加し、総量が12インチ換算で120万枚を超えると予想している。粗利益率は30%台半ば、工場全体の稼働率は90%を超えると予測されており、12インチの生産能力はすでに全社平均を上回って稼働し、8インチは80%台半ばに達すると見込まれている。

Wang氏は需要のモメンタムについて、最先端ではなく成熟ノード層でデータセンターのインフラ構築を支えるパワーマネジメントIC、センサー、マイクロコントローラーなどのAI関連カテゴリーが牽引していると説明した。一方で、スマートフォン、PC、ノートPCなどの家電製品は依然として軟調であると認めた。回復は広範にわたっており、単一の最終市場に依存するものではない。

Q2のスライドによると、UMCの取締役会は2026年の設備投資額を20億米ドル（約3,280億円）に引き上げることを承認した。2026年から2027年にかけての総額は約50億米ドル（約8,200億円）の計画であり、その90%がシリコンフォトニクスと先端パッケージングの12インチウェハー生産能力に割り当てられる。この拡張には2つのプロジェクトが含まれる。

1つはシンガポールのP4施設であり、新たなクリーンルームがシリコンフォトニクスの生産能力を拡大する。これはSILITHとの量産マイルストーンを基盤とし、2027年に予定されている新規顧客向けシリコンフォトニクスプラットフォームの一般提供をサポートする。

もう1つは台湾・台南のUMC 12AキャンパスにおけるフェーズP7およびP8で、先端パッケージングに焦点を当てた新施設を建設する。決算説明会によれば、具体的にはロジックとメモリの積層や、経営陣が「ディスクリート・スルーチップ・コネクション（DTC）」と呼ぶチップレット相互接続技術に特化する。DTCは、異なる種類のチップを同じプロセスノードで製造することなく緊密に統合できる技術である。Wang氏は、UMCが現在10社以上の先端パッケージング顧客と協力しており、2026年および2027年初頭のテープアウトに向けて35以上の新製品が議論されていると述べた。

建設のリードタイムが約20ヶ月であるため、これらの施設が生産能力を立ち上げ始めるのは2028年または2029年初頭となる。CFOのLiu氏はアナリストに対し、これらの施設が稼働するにつれて、減価償却費が少なくとも今後2年間は毎年10%台前半の割合で増加すると予想されると語った。業績自体は好調であったにもかかわらず、このガイダンスが市場前取引での株価の反応の重荷になったとみられる。

■競合環境と市場の反応

SmBomの競合分析によれば、過去18ヶ月間でSMICの時価総額は国家投資と中国国内の需要を背景にUMCの約3倍に成長したと報じられており、一部の指標では世界のファウンドリ収益でUMCを追い抜いている。これにより、成熟ノードセグメントにおけるUMCの戦略的立場はより複雑になっている。しかし、SMICは米国の輸出規制によりEUV露光装置へのアクセスが制限されており、先端ノードでの歩留まりに上限がある。一部のアナリストはSMICの7nmの歩留まりを20〜40%と推定しており、保護された国内市場以外では競争力が低いとみられている。

この競争圧力に対するUMCの対応は、コモディティノードでSMICの価格設定に対抗することではなく、中国のファウンドリが容易に追随できない特殊プロセス、シリコンフォトニクス、先端パッケージングを通じて価値の階層を上がることである。Intelとの12nmでの協力は、その論理をFinFET領域に拡張するものである。UMCは製造能力をゼロから構築する資本負担なしにより高度なノードへのアクセスを得る一方で、SMICには提供できない米国製造のサプライチェーンの選択肢を顧客に提供する。

この賭けが利益率とリターンで報われるかどうかは、今後24〜36ヶ月の実行力に大きく依存する。火曜日の結果は、その実行の実績が向上していることを示唆している。

決算説明会のトランスクリプトによると、UMCの米国上場米国預託証券（ADR）は火曜日の市場前取引で1.67%下落し、前営業日の終値17.36ドルから17.07ドルに値を下げた。年初来で124%の上昇を維持しているものの、直近1週間では約18.5%下落するなどボラティリティが高い。この市場前の下落は、営業成績が好調であっても、減価償却費の増加と複数年にわたる資本コミットメントが目先のフリーキャッシュフローを圧迫するという、ファウンドリ投資におけるおなじみの懸念を反映しているとみられる。

Blockonomiの決算後のアナリストまとめによれば、Wedbush SecuritiesのアナリストであるMatt Bryson氏は「中立」の評価と80台湾ドルの目標株価を維持し、新たな価格調整が完全に効果を発揮する前からの売上高の好調さは、UMCの中核事業における「本物のモメンタム」を示していると強調した。決算説明会のトランスクリプトによれば、CitiのアナリストLaura Chen氏とMorgan StanleyのアナリストCharlie Chan氏は、説明会中に価格設定とAI需要の見通しについて経営陣に質問を投げかけた。一方、Bernsteinは「アンダーパフォーム」の評価と7.40ドルの目標株価を維持しており、設備投資サイクルが十分なリターンを生み出すかどうかについてより懐疑的な見方を示している。

Wedbushの「中立」とBernsteinの「アンダーパフォーム」の分かれ目は、投資家の間での活発な議論を捉えている。営業トレンドが明らかに改善している一方で、減価償却費の増加を考慮した場合の利益率の持続性が問われているのである。

■注目ポイントQ&A

●UMCとIntelの協業による12nmチップの量産はいつ始まりますか？

プロセス設計キット（PDK）は2026年後半にチップ設計者へ提供される予定であり、これにより顧客の設計プロセスが開始されます。完成したチップ設計をファウンドリに提出するテープアウトは2027年に開始され、UMCの財務結果に反映される規模の量産は2028年に見込まれています。ただし、この2028年というスケジュールは経営陣の予測であり、PDKの提供時期、顧客の設計サイクルのタイミング、およびIntelのアリゾナ工場の稼働率に依存します。

●UMCの12インチシリコンフォトニクスプラットフォームとは何ですか？また、なぜAIにとって重要なのですか？

UMCは2026年7月14日、NVIDIAやGoogleに製品を供給するメーカー向けに光インターコネクトチップを提供するSILITH Technologyに対し、量産型シリコンフォトニクス集積回路ウェハーを初めて出荷しました。このプラットフォームは、300mm（12インチ）のSOIウェハー上でシリコンマッハツェンダー変調器を使用しており、200mmの代替品よりも低コストで生産ごとに多くのデータを処理できます。これにより、データセンタースイッチ内の銅線を光リンクに置き換え、AIワークロードに必要な速度での相互接続の消費電力を推定60〜70%削減するCPO（Co-Packaged Optics）技術のサプライチェーンとしてUMCが位置づけられます。

●UMCのウェハー価格はどの程度上昇し、誰がそのコストを負担しますか？

UMCは2026年4月に顧客に対し、2026年下半期から適用されるウェハー価格の引き上げを正式に通知しました。業界の報告では、7月から約10%の引き上げが示唆されています。CFOのChih-Tung Liu氏は、2027年には顧客との価格交渉がさらに激化することを示唆しました。この値上げはMediaTek、Qualcomm、Broadcom、Texas Instrumentsなどの主要チップ企業に影響を与え、これらのコストは通常、エレクトロニクスOEMに転嫁され、最終的には消費者向け製品に反映されますが、その程度や時期は製品カテゴリーによって異なります。

●四半期決算が予想を上回ったにもかかわらず、UMCの株価が下落したのはなぜですか？

市場の反応は、好調な四半期そのものではなく、その後に続く状況への懸念を反映しています。UMCの取締役会は2026年に20億ドル、2027年までに合計約50億ドルの設備投資を承認しており、減価償却費が少なくとも2年間は毎年10%台前半の割合で増加すると予想されています。投資家は、シリコンフォトニクス、先端パッケージング、およびIntel 12nmの立ち上げによる収益が、このコストの逆風を相殺するのに間に合うかどうかを測りかねており、Bernsteinの「アンダーパフォーム」評価は、市場の一部に懐疑的な見方が残っていることを示しています。

元記事: UMC Q2 2026 Earnings Beat: Intel 12nm Design Kits Due by Year-End, Silicon Photonics in Production