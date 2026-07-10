ポルシェ「マカン」ガソリン車が今月末で生産終了へ、EV専売化も米販売ではガソリン車がリード

ポルシェは、主力コンパクトSUV「マカン」のガソリンエンジン（ICE）モデルの生産を2026年7月末で終了することを明らかにしました。これによりマカンは電気自動車（EV）専用モデルへと完全に移行します。しかし、2026年上半期のグローバル販売実績ではガソリン車がEVを上回っており、市場の需要と電動化戦略のギャップが浮き彫りになっています。

■ガソリン車マカンの最終章：販売好調のなかでの生産終了

イギリスのウェスト・サセックスで開幕した「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード」において、ポルシェはアナリストが予測していた通り、ガソリンエンジン搭載マカンの生産を2026年7月末で終了することを認めた。これにより、今後は100%電気自動車である「マカン・エレクトリック」が同ブランドを牽引する唯一のモデルとなる。

しかし、この電動化への移行プロセスは一筋縄ではいかない。ポルシェが発表した2026年上半期（1〜6月）の販売データによると、期間中に納車された35,315台のマカンのうち、19,695台がガソリン車であり、EVモデルは15,620台にとどまった。後継となるはずのEVモデルを、生産終了を迎えるガソリン車が依然として上回っているのが現状だ。

米国の購入者にとっては、ガソリン車マカンを手に入れるチャンスが狭まっていることを意味する。ポルシェの最高財務責任者（CFO）であるヨッヘン・ブレックナー氏は、第1四半期の決算説明会において、残りのサプライヤー部品から可能な限り多くのガソリン車マカンを製造・備蓄する方針を示しており、一部の在庫は2027年まで米国の顧客に届けられる見通しだという。ただし、この在庫には限りがあり、追加生産は行われない。既存の在庫が完売した後にガソリン車のコンパクトSUVを求める購入者は、少なくとも2028年まで登場しない別名の後継モデルを待つことになる。

この移行により、ポルシェは主要なプレミアム自動車メーカーとして初めて、最も販売台数の多い主力モデルのパワートレインを完全にEV化することになる。同社はこの節目をアピールする一方で、水面下では軌道修正も進めている。ポルシェはすでに、最新の「アウディQ5」と共通の「プレミアム・プラットフォーム・コンバスチョン（PPC）」アーキテクチャを採用した、ガソリンおよびハイブリッドのコンパクトSUV（社内コードネーム：M1）を開発中であり、2028年頃の登場が見込まれている。自動車メディア「Motor1」の報道によると、この車両に「マカン」の名は冠されない予定だ。

■欧州市場からの早期撤退：サイバーセキュリティ規制の影響

初代マカンが欧州市場から一足早く姿を消した理由は、EUが掲げる2035年の内燃機関車販売禁止規制とは関係がない。同モデルは2024年7月に欧州市場での販売を終了したが、これは同月からEU全域で義務化された新しいサイバーセキュリティ管理システム基準「国連規則第155号（UN R155）」に、設計の古い初代プラットフォームを適合させない方針をポルシェが選択したためである。

サイバーセキュリティ管理システム（CSMS）の認証を取得するには、設計、製造、販売後のアップデートに至る車両のライフサイクル全体でセキュリティが確保されていることを証明する必要がある。ポルシェは、すでに生産終了を計画していた12年目の古いプラットフォームに対し、適合のための巨額の投資を行うのは不合理であると判断した。

その後、欧州以外の市場向けにはドイツのライプツィヒ工場で2026年中半まで生産が継続され、米国が最も重要な市場であり続けた。ブレックナーCFOは決算説明会で、米国市場へのガソリン車マカンの供給を最大化すると述べていた。米国では前年に7,500ドルの連邦EV税制優遇措置が廃止されたこともあり、ガソリン車への需要が非常に根強い。ポルシェにとって皮肉なことに、ガソリン車マカンを最も求めている市場こそが、EVの販売が最も苦戦している市場なのである。

初代マカンはポルシェにとって特別な存在だった。欧州での納車が始まった2014年春の生産開始以来、同ブランドで最も売れる基幹車種へと成長し、2025年には累計生産台数100万台を突破した。このモデルの引退により、ポルシェはマカンのデビュー前以来となる「量産型のエントリークラスSUVがアクティブな生産ラインに存在しない」という状況を迎えることになる。

■市場予測の誤りとポルシェの次なる一手

この移行期における市場予測の誤りについて、ポルシェの首脳陣は異例とも言える率直さで認めている。2026年初頭にポルシェのCEOを退任し、フォルクスワーゲン・グループの経営に専念しているオリバー・ブルーメ氏は、今年初めの公の場で「マカンに関する予測は間違っていた」と認めた。「当時のデータと市場評価に基づけば、同じ決定を再び下していただろう。しかし、現在の状況は異なる。我々はすでに対応を進めており、ガソリンエンジン車とハイブリッド車をラインナップに追加する予定だ」と述べている。

ブルーメ氏が言及したデータとは、2025年において「マカン・エレクトリック」のグローバル販売台数が45,367台となり、ガソリン車の38,961台を僅かに上回ってEV移行の正当性を示したときのものだ。しかし、その傾向は続かなかった。2026年上半期には、欧州でガソリン車マカンがすでに購入できなくなっていたにもかかわらず、グローバル全体ではガソリン車が再びリードを奪い返した。ポルシェの財務状況もこの危機感を強めている。2025年の通期決算によると、税引後利益は前年の約36億ユーロから約3億1,000万ユーロ（約502億円、1ユーロ=162円換算）へと90%以上減少し、総売上高も約10%減少した。

開発中の「M1」コードネームモデルは、この状況に対する実務的な回答となる。初代マカンが旧世代のアウディQ5とプラットフォームを共有していたのと同様に、新型モデルも現行のアウディQ5とアーキテクチャを共有する。ポルシェの現CEOであるマイケル・ライターズ氏は、プラットフォームの共有によって製品の価値が薄れることはないと強調し、「これが本物のポルシェであることを保証しなければならない。そのためには、この車に搭載される新しい技術や製品としての実質的な価値が必要だ」と語っている。なお、この後継車が登場する際、新しい名称が採用される予定だ。ポルシェは「マカン」のバッジは今後、電気自動車世代専用のものになると明言している。

■800V PPEプラットフォームの技術的優位性

マカン・エレクトリックが従来のガソリン車や多くの競合EVに対して持つ最大の技術的アドバンテージは、ポルシェとアウディがプレミアムセグメント向けに共同開発したEV専用アーキテクチャ「プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック（PPE）」である。このプラットフォームの重要性を理解するには、800V（ボルト）アーキテクチャがもたらす変化を知る必要がある。

一般的なEVプラットフォームは400Vで動作する。この電圧では、バッテリーが受け入れられる充電速度に物理的な限界が生じる。充電出力を上げるには電圧か電流のどちらかを高める必要があるが、電流を増やすと発熱量が増加し、より太い銅線や強力な冷却インフラが必要になる。一方、800Vシステムは電圧を2倍にすることで、同じ充電出力を半分の電流で流すことができる。これにより発熱が劇的に抑えられ、軽量な配線で大幅に高速な充電が可能になる。マカン・エレクトリックは、対応するDC急速充電器を使用した場合、最大270kWでの充電が可能で、最適な条件下であれば100kWh（実用容量約95kWh）のバッテリーを約21分で10%から80%まで充電できる。第三者機関によるテストでは、この公称値を一時的に上回る285kWのピーク出力を記録した事例も報告されている。

また、このプラットフォームは実用上の充電インフラの問題も解決している。米国や欧州のDC急速充電器の多くは800Vではなく400Vで動作する。競合他社のように別途DC-DC昇圧モジュールを搭載するのではなく、PPEアーキテクチャは充電時に800Vのバッテリーパックを2つの並列な400Vバンクに分割して処理する。それぞれのバンクが同時に最大135kWを供給されるため、ユーザーは特別なアダプターや専用の充電スタンドを用意することなく、マカン内部の制御のみで効率的な充電を行える。

効率性の向上は充電時だけにとどまらない。PPEはインバーターのパワーエレクトロニクスにシリコンカーバイド（SiC）半導体を採用している。これは従来のシリコン製インバーターと比較して約60%高い効率で動作し、実用航続距離を約20km延ばすことに貢献している。また、モーターにはヘアピン（平角線）巻線技術が採用されており、ステーターの溝に従来の丸線よりも多くの銅を詰め込むことで、モーターのサイズを大きくすることなく出力密度を高めている。

これらのアーキテクチャにより、優れたパフォーマンスが実現している。「マカン4エレクトリック」はデュアルモーターの全輪駆動セットアップから402馬力を発生し、0-60マイル/h（約96.5km/h）加速は5.2秒に達する。さらに「マカン・ターボ・エレクトリック」は、ローンチコントロール作動時のオーバーブーストで最大630馬力を発揮し、同加速を3.1秒で駆け抜ける。これは10年前の本格スポーツセダンに匹敵、あるいは凌駕する数値をSUVのボディで実現したものだ。また、今年初めからラインナップに加わった「GTS」グレード（最大563馬力）は、4Sとターボの中間に位置し、スポーツチューニングされたアダプティブエアサスペンションと電子制御リアリミテッドスリップデフを備えている。

■ソフトウェアによるライフサイクル管理の光と影

ガソリン車からEVへの移行は、単なるパワートレインの変更にとどまらず、「ポルシェを所有する体験」そのものの変革を意味している。従来のガソリン車マカンはハードウェアのアップデートが中心の静的なライフサイクルだったが、マカン・エレクトリックは「Android Automotive OS」を搭載し、「My Porsche」アプリと連携する。これにより、ディーラーを訪れることなく、OTA（Over-the-Air：無線通信）経由でソフトウェアアップデートを受け取り、車両の挙動変更、ナビゲーションの改善、運転支援アルゴリズムの洗練、さらには新機能の追加（有料機能のアンロックを含む）が可能になる。また、充電中にインフォテインメントディスプレイでゲームを楽しめるエコシステムも提供されている。

ポルシェはすでに、初期モデルにおける不具合の修正にOTAを活用している。2024〜2025年モデルを対象とした米国道路交通安全局（NHTSA）の2件のリコール（バックカメラの表示不具合およびヘッドライトの最大輝度超過）に対し、ソフトウェアアップデートと必要に応じたディーラー点検によって迅速に対応した。OTAアーキテクチャは、従来のガソリン車のような物理的なリコール回収に比べ、迅速かつユーザーに負担をかけない解決手段を提供する。

しかし、ソフトウェアによる継続的な改善という約束は、その実行力にかかっている。PPE車両のソフトウェアインフラを提供するフォルクスワーゲン・グループのソフトウェア開発部門「CARIAD（キャリアド）」は、過去にMEBプラットフォームを採用したモデルにおいて、開発の遅れやバグ、インフォテインメントの動作遅延などで多くの苦情を受けた経緯がある。マカン・エレクトリックの初期の所有者からも、致命的ではないものの、ソフトウェアの挙動の不安定さやシステムの再起動、急速充電時の出力のばらつきなどが報告されており、これらはハードウェアの欠陥ではなくソフトウェアの制御に起因すると指摘されている。購入者にとって、ポルシェが無線で改善を提供できるか否かではなく、そのソフトウェアインフラが期待される頻度と信頼性で安定して動作するまでに成熟しているかどうかが今後の焦点となる。

■プレミアムコンパクトSUV市場における競争の行方

ポルシェが2014年にマカンを導入した際、同社は「ポルシェらしい走り、コンパクトなサイズ、日常使いに十分な実用性」という、競合他社が追随するテンプレートを確立した。現在、マカン・エレクトリックが参入するプレミアムコンパクトEV SUVセグメントには、BMW iX3、メルセデス・ベンツEQC、そして同じくPPEプラットフォームを採用するアウディQ6 e-tronなどがひしめき合っている。

800V充電アーキテクチャの実用的なパフォーマンスは、競争の構図を変化させている。270kWの急速充電器を使用すれば、マカン・エレクトリックは約4分間の充電で約60マイル（約96.5km）の航続距離を追加できる。これにより、自宅充電だけでなく旅行先などで急速充電を利用するユーザーにとって、ガソリン車に対する実用上の航続距離の不利は大幅に軽減される。なお、マカン4の高速道路（時速75マイル/約120km/h維持）での実測航続距離は約260マイル（約418km）であり、EPA（米国環境保護庁）サイクル公称値の308マイルから約16%低下するが、経験豊富なEVオーナーであれば許容できる範囲内だ。米国仕様のマカン・エレクトリックは現在CCS1ポートを標準採用しており、テスラのスーパーチャージャーを利用するには、2025年9月に提供が開始されたNACSアダプターが必要となる。

このセグメントにおける競争は、単なる馬力競争から、ハードウェアを取り巻くソフトウェアレイヤーへとシフトしている。OTAアップデートの頻度、ナビゲーションや充電ステーションのルートプランニングの精度、サブスクリプション機能のエコシステムなどが、プレミアムEVブランドの差別化要因となっている。ポルシェは強固なハードウェアアーキテクチャを構築したが、それを活かすソフトウェアの実行力があるかどうかが、今後の市場での成否を分ける鍵となるだろう。

ポルシェは、2026年秋に開催予定の「キャピタル・マーケッツ・デイ」において、長期ロードマップ「ストラテジー2035」を含む広範な製品ラインナップ戦略の詳細を発表するとしている。それまでの間、マカン・エレクトリックが同ブランドの主力であり続け、米国のディーラーに並ぶガソリン車の在庫は、まだEVへの移行を躊躇している購入者にとって、急速に減少しつつある貴重な選択肢となる。

■注目ポイントQ&A

●ガソリンエンジンを搭載したポルシェ・マカンはまだ購入できますか？

米国市場においては、現時点でまだ購入可能です。ポルシェは2026年7月末の生産終了に備えてガソリン車マカンの在庫を備蓄しており、2027年にかけて販売が継続される見込みです。ただし、これらの在庫が完売した後の追加生産はなく、2028年頃に別名で登場予定の新しいガソリン/ハイブリッドSUVまで後継車はありません。「マカン」の名称は今後、EVモデル専用となります。

●マカン・エレクトリックの800V充電システムは、一般的な400Vの急速充電器でも使えますか？

はい、問題なく使用できます。マカン・エレクトリックが採用するPPEプラットフォームは、400Vの充電器に接続された際、800Vのバッテリーパックを内部で2つの並列な400Vバンクに分割して同時に充電する機能を備えています。これにより、特別なアダプターや昇圧モジュールを使用することなく、一般的な急速充電器でも最大135kWでの効率的な充電が自動的に行われます。

●なぜポルシェは、他地域に先駆けて欧州でガソリン車マカンの販売を終了したのですか？

欧州で2024年7月からすべての新車に義務付けられた、新しいサイバーセキュリティ基準「国連規則第155号（UN R155）」に適合できなかったためです。設計の古い初代マカンのプラットフォームをこの新しいデジタルセキュリティ基準に適合させるには巨額の投資が必要となるため、ポルシェは欧州市場での販売終了を選択しました。これは排ガス規制や2035年の内燃機関禁止令によるものではありません。

●マカン・エレクトリックのソフトウェアは、購入後もアップデートされますか？

はい、OTA（無線通信）によるアップデートに対応しており、購入後も機能改善や不具合の修正が行われます。実際に、過去の米国でのリコール問題もソフトウェアパッチの配信によって対処されました。ただし、初期の車両ではソフトウェアの動作の不安定さが一部で報告されており、フォルクスワーゲングループのソフトウェア部門（CARIAD）の過去の実績からも、今後のアップデートの迅速性と信頼性が注目されています。

元記事: Porsche Macan Goes Electric-Only: Gas Model Ends as EV Trails in US Sales