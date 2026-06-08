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相場展望6月8日号　米国株: 5月雇用統計で就業者数増⇒金利引上げ観測⇒株価大幅下落　日本株: 米国株下落を受け、AI・半導体関連株相場の動向に注意

2026年6月8日 13:58

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■I.米国株式市場

●1.NYダウの推移

　1）6/4、NYダウ+874ドル高、51,561ドル
　2）6/5、NYダウ▲695ドル安、50,866ドル

【前回は】相場展望6月4日号　米国株: トランプ氏にイラン攻撃の収拾ができるか？疑問　日本株: 新高値・新安値数は、日経平均の強さに比べて、弱い状況を示す

●2.米国株: 5月雇用統計で就業者数+17.2万人増⇒金利引上げ観測⇒株価大幅下落

　1）米国5月雇用統計で就業者数+17.2万人増⇒金利引上げ観測⇒株価大幅下落
　　（1）米国雇用統計の好調を受け、米国経済の堅調さを示す。そのため、ガソリンなど物価上昇対策に注目が集まる。インフレ対策が最重要との見方が強まる。ウォーシュFRB議長は、トランプ大統領の金利引下げ期待に添えない見方が増。FRBは、「金利据え置き」⇒「金利引上げ」観測が高まる。市場金利は、金利上昇が始まる。

　　（2）米国10年債利回りが上昇
　　　・6/1　　4.443％
　　　　6/5　　4.543
　　　　上昇幅　+0.100％高
　　　　上昇率　+2.25％高

　　（3）米国6/5、主要株価指数は大幅下落
　　　NYダウ　　　　　　　 　▲1.35％安
　　　ナスダック総合　　 ▲4.17　　・・1か月分の上昇分を消し去った
　　　S&P500種　　　　 ▲2.65　　・・9週連続上昇止まる
　　　フィラデルフィア半導体株 ▲10.30　・・AI・半導体株が株価下落を主導

　　（4）金利上昇は、株価にとって「割高感」意識が高まるため、株価にとっては元凶

　　（5）特に、このところ急騰した「人工知能（AI）・半導体関連株」にとって大逆風
　　　・年初から大幅な株価急騰したフィラデルフィア半導体株指数
　　　・フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は、年初からの上昇率は96％と大きいため、失望材料が出ると売りが加速されやすい。
　　　・フィラデルフィア半導体株指数（SOX）の推移
　　　　　年初　　　7,083
　　　　　6/3　　　13,916
　　　　　上昇幅　 +6,833高
　　　　　上昇率　 +96.47％高
　　　・フィラデルフィア半導体株指数（SOX）の直近の推移
　　　　　6/3　　13,916
　　　　　6/5　　　12,220
　　　　　下落幅　　▲1,696安
　　　　　下落率　　▲12.18％安

　　（6）6/5、ブロードコム▲12.58％安、1日で時価総額▲2,862億ドル・▲45.5兆円失う
　　　・ブロードコム株価の推移
　　　　　6/2　　481ドル　前日比
　　　　　6/3　　479　　　▲0.48％安
　　　　　6/4　　418　　　▲12.58　　　　　　
　　　　　6/5　　385　　 ▲7.92
　　　・決算発表の失望で、6/2⇒6/5の下落率は▲19.90％安と、大幅下落
　　　　人工知能（AI）ブームで株価急伸したが、4/15の水準まで落ち込んだ。
　　　・「金利据え置き」⇒「金利引上げ」観測の高まりを受け、「株価割高」意識が高まるなか、決算発表内容が期待外れとなり、売り直撃を受けた。

　　（7）6/5、2025年4月のトランプ関税での急落以来の下げ

●3.スペースX、公開価格1株当たり135ドルを見込む、6/12にも上場（Moneyworld）

　1）公開価格を135ドルとすると、IPO時の企業価値は1兆7,700億ドル程度となる。（約283.2兆円）。

●4.イスラエル国防相、レバノン南部での作戦継続を表明（ロイター）

●5.世界の中央銀行、外貨準備で「金」が米国債を30年ぶり逆転し首位（ABEMA）

　1）ヨーロッパ中央銀行の報告書による、金と米国債の保有割合
　　　　　　　　2024年末　　　2025年末　　増減
　　金　　　　　20％　　⇒　　27％　　　+7％増
　　米国債　　　25　　　⇒　　22　　　　▲3％減
　2）金価格の上昇や、地政学リスクから、中国やポーランド、インドなどが金の購入が進んでいることが背景にある。

■II.中国株式市場

●1.上海総合指数の推移

　1）6/4、上海総合▲26安、4,057
　2）6/5、上海総合▲30安、4,027

■III.日本株式市場

●1.日経平均の推移

　1）6/4、日経平均▲931円安、67,470円
　2）6/5、日経平均▲882円安、66,588円

●2.日本株: 米国株下落を受け、人工知能（AI）・半導体関連株相場の動向に注意

　1）日経平均寄与上位:人工知能（AI）・半導体関連株相場の動向に注意
　　（1）6/4、日経平均▲931円安、寄与上位5銘柄▲987円安、占有率106.01％
　　　・寄与上位　　　　寄与額　　　下落率　　　株価下落幅
　　　　ソフトバンクG　　▲755円安　　▲11.28％安　▲938円安
　　　　イビデン　　　　 ▲120　　　　▲8.14　　　▲1,785
　　　　村田製作所　　　 ▲42　　　　▲4.95　　　▲516
　　　　フジクラ　　　　 ▲39　　　　▲3.92 ▲196
リクルート　　　　▲31　　 ▲2.79　　　▲305
　　　　　合計　　　　　　▲987

　　　・中東情勢懸念と米国半導体ブロードコムの急落で利益確定売り優勢となり下落。

　　（2）6/5、日経平均▲882円安、寄与上位5銘柄▲957円安、占有率108.50％
　　　・寄与上位　　　　　寄与額　　　下落率　　　　株価下落幅
　　　　東京エレクトロン　▲423円安　　▲6.61％安　　▲4,210円安
　　　　アドバンテスト　　▲339　　　　▲4.99　　　　▲1,405
　　　　イビデン　　　　　▲94　　　　▲6.92　　　　▲1,395
　　　　京セラ　　　　　　▲52 ▲4.93　　　　▲193
　　　　信越化学　　　　　▲49　　　　▲3.81　　　　▲291
　　　　　合計　　　　　　▲957円安

　　　・上昇寄与にはTDK+4.08％高、ソフトバンクG+0.66％高、キオクシア+1.59％高、トレンドマイクロ+7.28％高。上昇5銘柄の寄与額合計は+174円高。
　　　・2日連続の「人工知能（AI）・半導体関連株」主導の株価下落は、嫌な感じを醸し出している。

　2）仮想通貨ビットコイン下落
　　・「トランプ相場」の恩恵が消失
　　・ビットコイン（日本）の推移
　　　　12/30　　87,485ドル
　　　　04/30　　76,336
　　　　05/29　　74,081
　　　　06/05　　61,966
　　・ビットコインの下落は、市場の意識が低下してきていることの裏返し。

　3）海外短期投機筋の手仕舞い売りが始まると、日経平均は大幅下落につながりやすい
　　・コロナショック後から6年あまり続いた強気相場が終わを示している可能性。

■IV.注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）

　・4188　三菱ケミカル　　　　業績絶好調
　・6523　PHS　　　　　　　　業績絶好調
　・6869　シスメックス　　　　業績好調

著者プロフィール

中島義之

中島義之（なかしま　よしゆき）　

1970年に積水化学工業(株)入社、メーカーの企画・管理（財務含む）を32年間経験後、企業再生ビジネスに携わる。 現在、アイマックスパートナーズ（株）代表。 メーカーサイドから見た金融と企業経営を視点に、株式含む金融市場のコメントを2017年から発信。 発信内容は、オープン情報（ニュース、雑誌、証券リポート等々）を分析・組み合わせした上で、実現の可能性を予測・展望しながらコメントを作成。http://note.com/soubatennbou

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