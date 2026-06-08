■I.米国株式市場

●1.NYダウの推移

1）6/4、NYダウ+874ドル高、51,561ドル

2）6/5、NYダウ▲695ドル安、50,866ドル

【前回は】相場展望6月4日号 米国株: トランプ氏にイラン攻撃の収拾ができるか？疑問 日本株: 新高値・新安値数は、日経平均の強さに比べて、弱い状況を示す

●2.米国株: 5月雇用統計で就業者数+17.2万人増⇒金利引上げ観測⇒株価大幅下落

1）米国5月雇用統計で就業者数+17.2万人増⇒金利引上げ観測⇒株価大幅下落

（1）米国雇用統計の好調を受け、米国経済の堅調さを示す。そのため、ガソリンなど物価上昇対策に注目が集まる。インフレ対策が最重要との見方が強まる。ウォーシュFRB議長は、トランプ大統領の金利引下げ期待に添えない見方が増。FRBは、「金利据え置き」⇒「金利引上げ」観測が高まる。市場金利は、金利上昇が始まる。

（2）米国10年債利回りが上昇

・6/1 4.443％

6/5 4.543

上昇幅 +0.100％高

上昇率 +2.25％高

（3）米国6/5、主要株価指数は大幅下落

NYダウ ▲1.35％安

ナスダック総合 ▲4.17 ・・1か月分の上昇分を消し去った

S&P500種 ▲2.65 ・・9週連続上昇止まる

フィラデルフィア半導体株 ▲10.30 ・・AI・半導体株が株価下落を主導

（4）金利上昇は、株価にとって「割高感」意識が高まるため、株価にとっては元凶

（5）特に、このところ急騰した「人工知能（AI）・半導体関連株」にとって大逆風

・年初から大幅な株価急騰したフィラデルフィア半導体株指数

・フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は、年初からの上昇率は96％と大きいため、失望材料が出ると売りが加速されやすい。

・フィラデルフィア半導体株指数（SOX）の推移

年初 7,083

6/3 13,916

上昇幅 +6,833高

上昇率 +96.47％高

・フィラデルフィア半導体株指数（SOX）の直近の推移

6/3 13,916

6/5 12,220

下落幅 ▲1,696安

下落率 ▲12.18％安

（6）6/5、ブロードコム▲12.58％安、1日で時価総額▲2,862億ドル・▲45.5兆円失う

・ブロードコム株価の推移

6/2 481ドル 前日比

6/3 479 ▲0.48％安

6/4 418 ▲12.58

6/5 385 ▲7.92

・決算発表の失望で、6/2⇒6/5の下落率は▲19.90％安と、大幅下落

人工知能（AI）ブームで株価急伸したが、4/15の水準まで落ち込んだ。

・「金利据え置き」⇒「金利引上げ」観測の高まりを受け、「株価割高」意識が高まるなか、決算発表内容が期待外れとなり、売り直撃を受けた。

（7）6/5、2025年4月のトランプ関税での急落以来の下げ

●3.スペースX、公開価格1株当たり135ドルを見込む、6/12にも上場（Moneyworld）

1）公開価格を135ドルとすると、IPO時の企業価値は1兆7,700億ドル程度となる。（約283.2兆円）。

●4.イスラエル国防相、レバノン南部での作戦継続を表明（ロイター）

●5.世界の中央銀行、外貨準備で「金」が米国債を30年ぶり逆転し首位（ABEMA）

1）ヨーロッパ中央銀行の報告書による、金と米国債の保有割合

2024年末 2025年末 増減

金 20％ ⇒ 27％ +7％増

米国債 25 ⇒ 22 ▲3％減

2）金価格の上昇や、地政学リスクから、中国やポーランド、インドなどが金の購入が進んでいることが背景にある。

■II.中国株式市場

●1.上海総合指数の推移

1）6/4、上海総合▲26安、4,057

2）6/5、上海総合▲30安、4,027

■III.日本株式市場

●1.日経平均の推移

1）6/4、日経平均▲931円安、67,470円

2）6/5、日経平均▲882円安、66,588円

●2.日本株: 米国株下落を受け、人工知能（AI）・半導体関連株相場の動向に注意

1）日経平均寄与上位:人工知能（AI）・半導体関連株相場の動向に注意

（1）6/4、日経平均▲931円安、寄与上位5銘柄▲987円安、占有率106.01％

・寄与上位 寄与額 下落率 株価下落幅

ソフトバンクG ▲755円安 ▲11.28％安 ▲938円安

イビデン ▲120 ▲8.14 ▲1,785

村田製作所 ▲42 ▲4.95 ▲516

フジクラ ▲39 ▲3.92 ▲196

リクルート ▲31 ▲2.79 ▲305

合計 ▲987

・中東情勢懸念と米国半導体ブロードコムの急落で利益確定売り優勢となり下落。

（2）6/5、日経平均▲882円安、寄与上位5銘柄▲957円安、占有率108.50％

・寄与上位 寄与額 下落率 株価下落幅

東京エレクトロン ▲423円安 ▲6.61％安 ▲4,210円安

アドバンテスト ▲339 ▲4.99 ▲1,405

イビデン ▲94 ▲6.92 ▲1,395

京セラ ▲52 ▲4.93 ▲193

信越化学 ▲49 ▲3.81 ▲291

合計 ▲957円安

・上昇寄与にはTDK+4.08％高、ソフトバンクG+0.66％高、キオクシア+1.59％高、トレンドマイクロ+7.28％高。上昇5銘柄の寄与額合計は+174円高。

・2日連続の「人工知能（AI）・半導体関連株」主導の株価下落は、嫌な感じを醸し出している。

2）仮想通貨ビットコイン下落

・「トランプ相場」の恩恵が消失

・ビットコイン（日本）の推移

12/30 87,485ドル

04/30 76,336

05/29 74,081

06/05 61,966

・ビットコインの下落は、市場の意識が低下してきていることの裏返し。

3）海外短期投機筋の手仕舞い売りが始まると、日経平均は大幅下落につながりやすい

・コロナショック後から6年あまり続いた強気相場が終わを示している可能性。

■IV.注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）

・4188 三菱ケミカル 業績絶好調

・6523 PHS 業績絶好調

・6869 シスメックス 業績好調