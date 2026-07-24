42DAOのステーブルコインBLC、オラクル攻撃で99%暴落　ドルペッグ喪失・最大91万5000ドル流出

42DAOプロトコルが発行するステーブルコイン「Balance Coin（BLC）」がオラクル攻撃を受け、最大91万5000ドル（約1億4914万円）が流出し、価格が99.75%暴落してドルペッグを喪失した。攻撃者は偽の価格データを送信して健全な担保を不正に清算したが、42DAOからの声明は出されておらず、被害の回復や補償の有無は未確定のままである。BLC保有者やDeFiユーザーは、プロトコルのオラクル保護メカニズムを再確認する必要がある。

■オラクル操作によるBLCのドルペッグ崩壊の仕組み

Balance Coin（BLC）は1ドルの価値を維持するよう設計されたステーブルコインであり、水曜日の開始時点では0.9954ドルで取引されていた。しかし、2026年7月22日の米東部時間早朝までに、価格は過去最低の0.001209ドルへと下落した。99.75%の暴落である。これは、BNB Chain上の42DAOのステーブルコインVault（保管庫）を保護するオラクルに対し、攻撃者が偽のBitcoin価格を送信したことによるものだ。ブロックチェーンセキュリティ企業のPeckShieldとSlowMistは、91万2000ドルから91万5000ドル（約1億4866万円〜1億4915万円、1ドル=163円換算）の損失を確認した。42DAOのチームは声明を出していない。CoinMarketCapの価格データによると、ドルに連動するはずだという理由でこのトークンを購入したBLC保有者は、現在1セントにも満たない価値の資産を抱えることになった。

この違いは重要だ。99%暴落したステーブルコインは、単に価格変動の激しいトークンが不調な一日を過ごしたのとは訳が違う。低利回りのペッグ資産を保有する代償として価格の安定性を受け入れたユーザーに対し、その決定的な特性を提供できなかった金融商品であることを意味する。攻撃者は単に42DAOのトレジャリーから91万5000ドルを盗んだだけではない。BLCを保有する価値をもたらすメカニズムそのものを破壊したのである。

Balance Protocolのドキュメントによると、このエクスプロイト（脆弱性攻撃）の中心にあるのは、Makerスタイルの過剰担保Vaultシステムである。ユーザーはBitcoin Cash、Binance Bitcoin（BTCB）、またはUSDTを担保としてロックし、見返りとしてBLCトークンを受け取る。この仕組みでは、原資産の価格変動を吸収するために過剰担保化されている。2017年にこのアーキテクチャを先駆けて開発したEthereumプロトコルのMakerDAOと同様に、Balance Protocolは担保資産の価値を継続的に報告する価格オラクルに依存している。未決済のBLC債務に対して担保価値が低くなりすぎた場合、プロトコルは自動的にVaultを清算し、担保を売却する。

ここに42DAOの致命的な欠陥があった。Vaultの健全性を計算するSpotterコントラクトにBTCB価格を供給する役割を担うプロトコルのMedian Oracleは、健全性チェック（サニティチェック）やサーキットブレーカーを設けないまま、「異常に低い」BTCB価格を受け入れてしまった。セキュリティ企業のSlowMistは、この仕組みを「単一トランザクションのコンボ」だったと確認し、「Makerスタイルのシステムに欠けていた価格保護と清算遅延を悪用し、攻撃者が異常に低いオラクル価格を用いて複数のBTCB Vaultを清算し、アービトラージ（裁定取引）で利益を得ることを可能にした」と説明している。

これが実際に意味するのは、BTCBの実際の市場価値を大きく下回る価格をオラクルに供給することで、攻撃者が健全で過剰担保されたVaultを支払い不能に見せかけたということだ。Spotterコントラクトは設計通りに機能し、それらのVaultを担保不足と判定して清算を引き起こした。ブロックチェーンセキュリティ研究者のTenArmorによると、攻撃者は清算人として介入し、偽造された低価格でBTCBを取得すると同時に、侵害されたGemJoinコントラクトを通じてNullアドレスから約450万BLCトークンをミント（発行）した。これらのトークンは直接PancakeSwap V2に送られ、BinanceペッグのUSDT（BSC-USD）およびBTCBにスワップされた。つまり、人工的に作成されたトークンが実際の資産に変換された。PeckShieldのアラートによると、約2時間後、2回目のトランザクションで同じ手法を通じてさらに5900 BLCがミントされ、利用可能なプールからさらなる流動性が引き出された。

裏付けのないBLCがPancakeSwapのプールに大量に流入したことで、トークンはリアルタイムで目標の1ドルから乖離していった。ペッグを維持するはずのメカニズムは、攻撃者が破壊したものと同じメカニズムだったのである。

■CertiKの監査が発見できなかった理由

42DAOは以前、セキュリティの信頼性を示す材料として、BLCミントコントラクトのCertiKによる監査を含むスマートコントラクト監査を公開していた。この監査は実在するものだった。しかし、水曜日の攻撃には無関係だった。

スマートコントラクト監査は、リエントランシー（再入可能性）、オーバーフロー、アクセス制御のエラー、および同様のプログラミング上の欠陥など、コントラクト自体のロジックにおける脆弱性についてオンチェーンコードをレビューする。オラクルの設定、Spotterコントラクトの受け入れしきい値、または明らかに操作された入力に基づいてシステムが動作するのを防ぐための価格範囲が存在するかどうかは評価しない。標準的な監査業務では、オラクルの入力は信頼できるものとして扱われ、敵対的な価格フィードはスコープ内の脅威としてモデル化されない。OWASPの2026年版「Smart Contract Top 10」では、オラクル操作を脆弱性SC-03として挙げており、主要な攻撃対象領域として明確に認識している。しかし、ブロックチェーンセキュリティアナリストが指摘するように、ほとんどの監査は依然としてそれを捕捉するようには設計されていない。

水曜日の攻撃を阻止できたはずの具体的な防御策は十分に文書化されている。例えば、価格変動が単一のアトミックなトランザクションではなく複数のトランザクションブロックにわたって維持されることを要求し、操作を極めて高コストにする時間加重平均価格（TWAP）オラクルや、市場レートから定義された割合を超えて逸脱するオラクル入力を拒否する価格範囲チェック、そして価格更新とそれが引き起こす清算の間に1時間の猶予を設け、参加者に対応する時間を与えるMakerDAOのOracle Safety Moduleに相当する清算遅延などである。42DAOのシステムにはこれらのいずれも存在しなかった。オラクルのセキュリティはコードではなくインフラストラクチャであるため、ミントコントラクトのSolidityコードに対するCertiKの監査では、それらの欠如を特定することはできなかった。

■BNB Chainの2026年のセキュリティ記録：3つの攻撃と3つの沈黙

水曜日のエクスプロイトは、2カ月足らずの間にBNB Chainのプロトコルを襲った3番目の大規模なDeFiセキュリティインシデントであり、影響を受けたチームが即座に対応しなかった3番目のケースでもある。

5月下旬には、攻撃者がDxSaleのレガシー流動性ロッカーから推定730万ドル（約11億8990万円）を流出させた。特権的な「setFee」メカニズムと、9カ月前に約80のウォレットを経由して行われていた目立たない所有権移転を悪用し、ロックの有効期限タイムスタンプをリセットして、1400以上のプール全体で一括出金を行ったのである。6月上旬には、攻撃者がプロトコルの所有権アクセスを侵害し、無から9900万TSRトークンをミントしてPancakeSwapを通じて売却し、TSRを99%下落させたことで、TesseraDAOは約250万ドル（約4億750万円）を失った。これはオラクル操作ではなく管理者キーの侵害によるものだが、水曜日のBLC崩壊と同様の結果である。どちらのケースでも、攻撃者側はTornado Cashを通じて収益を資金洗浄しており、DxSaleもTesseraDAOも実質的な回復計画を発表していない。

このパターンは、セキュリティアナリストが2026年のDeFiエクスプロイトの構造における決定的な変化として特定したものを反映している。すなわち、攻撃がスマートコントラクトのコードのバグから、コードを取り巻くオラクル、ガバナンスフレームワーク、および自動化されたインフラストラクチャへと移行していることだ。7月11日には、Hedera上のBonzo Financeが、サードパーティのSupraオラクルコントラクトの検証の欠陥によりゼロ化されたBLS署名を受け入れ、攻撃者が水増しされたSAUCEトークン価格を供給して担保に見合う以上の借入を行うことを可能にしたため、905万ドル（約14億7515万円）を失った。Bonzo Finance Foundationはその後、Hedera Foundationの支援を受けた完全な回復プログラムを発表した。7月15日には、現実資産（RWA）に焦点を当てたArbitrum上のパーペチュアル取引所であるOstiumが、攻撃者がオラクルの署名者キーを侵害し、将来の日付の価格レポートを提出して人工的な取引利益を作り出したことで、約1800万ドル（約29億3400万円）相当のUSDCを失った。

これらのインシデントに共通しているのは、バグのあるSolidityコードではない。プロトコルがその資産をどのように移動させるかのメカニズムではなく、資産の価値をプロトコルに伝える脆弱なレイヤーである。ブロックチェーンセキュリティ研究者が指摘するように、セキュリティ評価では、この攻撃対象領域が監査手法の適応よりも速く拡大していることが繰り返し警告されている。

■DeFiステーブルコインはオラクル攻撃を生き残れるか

42DAOのインシデントの規模、すなわち91万5000ドルの直接的な損失と、実質的にゼロにまで暴落したステーブルコインという結果は、TRM Labsが2026年7月に今年上半期のDeFiセキュリティの決定的な特徴として文書化したパターンに当てはまる。TRM Labsによると、攻撃者は2026年上半期に過去最多となる207件の個別のインシデントを実行し、合計9億7200万ドル（約1584億3600万円）を奪った。この件数は2025年上半期の83件の2倍以上である。一方で、2025年の記録的な損失が少数の壊滅的な攻撃に集中していたため、損失総額は大幅に減少した。オラクル攻撃を含むインフラレベルの侵害は、2026年上半期のインシデントの約15%にすぎなかったが、盗まれた資金総額の約76%を占めた。TRM Labsの分析によると、この半期で最大の2つの単一インシデントは、4月に発生したDrift Protocolの侵害（2億8500万ドル、約464億5500万円）とKelpDAOのエクスプロイト（2億9200万ドル、約475億9600万円）であり、どちらもスマートコントラクトのバグではなく、ガバナンスレベルのアクセスを通じて活動する北朝鮮の国家関連アクターによるものとされている。

BLC保有者にとっての目下の疑問は、そもそも回復が可能かどうかである。ステーブルコインがドルペッグに戻る道筋は、崩壊を引き起こすために破壊されたのと同じ担保およびオラクルのメカニズムに依存している。信頼できる事後分析（ポストモルテム）、検証済みのオラクル修正、そして信頼できる価格でPancakeSwapプールに流動性を回復させるメカニズムがなければ、BLCはステーブルコインとして機能できない。米東部時間の水曜日早朝の時点で、42DAOはいかなる公開コミュニケーションも発表していなかった。Cointelegraphを含む複数のメディアは、42DAOにコメントを求めたが回答は得られていないと報じている。

より広範なDeFiステーブルコインのユーザーにとって、42DAOのエクスプロイトは、業界がまだ答えていない疑問を改めて提示している。スマートコントラクトの監査もバグバウンティプログラムもそれをカバーする範囲に含まれていない場合、すべてのCDP（担保付債務ポジション）裏付け型ステーブルコインが依存するオラクルインフラストラクチャを実際に保護するセキュリティメカニズムは何なのか、ということだ。監査済みのスマートコントラクトと過剰担保されたVaultに裏付けられたステーブルコインは、それらの担保価値を報告するオラクルと同程度にしか安定していない。そのオラクルに価格の下限、TWAPによる保護、および清算遅延がない場合、過剰担保は意味のあるタイミングで機能するバッファーにはならない。なぜなら、人間が対応する前に、攻撃者が単一のトランザクションでそれを崩壊させることができるからだ。

■注目ポイントQ&A

●CertiKやその他のスマートコントラクト監査は、42DAOのエクスプロイトのようなオラクル操作攻撃を防げますか？

いいえ。スマートコントラクト監査は、リエントランシーのバグ、オーバーフローエラー、アクセス制御の欠陥など、プログラミングの脆弱性についてオンチェーンコードをレビューします。監査ではオラクルの入力を信頼できるものとして明示的に扱い、価格範囲、健全性チェック、または清算遅延が存在するかどうかは評価しません。42DAOのエクスプロイトは、コントラクトコード自体ではなく、オラクルの設定レイヤーを標的としました。OWASPの2026年版「Smart Contract Top 10」では、オラクル操作をSC-03として挙げ、主要な攻撃ベクトルとして認識していますが、ほとんどの監査業務はオラクルインフラストラクチャを評価するようには設計されていません。CertiKの監査に合格したからといって、オラクルのセキュリティが保証されるわけではありません。

●Balance Coin（BLC）は、このエクスプロイトの後にドルペッグを回復する可能性はありますか？

回復は極めて困難であり、不確実です。CDP裏付け型のステーブルコインがペッグを回復できるのは、基礎となる担保システムが修正され、オラクルが適切な価格保護で保護され、回復したペッグで十分な新しい流動性がシステムに戻った場合のみです。これら3つの条件をすべて満たすには、42DAOが信頼できる事後分析を公開し、技術的な修正を実施し、新しい資本が戻ってくるのに十分な信頼を構築する必要があります。米東部時間の水曜日朝の時点で、42DAOは声明、回復計画、技術的な開示を一切発表していません。BNB Chainでの類似のエクスプロイトである6月上旬のTesseraDAO、5月下旬のDxSaleでは、その後に意味のある回復プログラムは実施されず、どちらのケースでも影響を受けたトークンはほぼゼロの価格にとどまっています。

●DeFiのレンディングやステーブルコインのプロトコルにおいて、オラクル操作はどのように機能しますか？

担保付債務プロトコルにおいて、オラクルとは担保資産の価値をシステムに伝えるコントラクトです。プロトコルはその価格を使用して、ユーザーのVaultに借り入れたステーブルコインを裏付けるのに十分な担保があるかどうかを判断します。オラクルが異常に低い価格を報告した場合、実際の市場価格ではVaultが健全であっても、プロトコルはVaultを担保不足として扱い、清算を引き起こします。オラクルに偽の価格を供給できる攻撃者は、自分が所有していないVaultの清算を引き起こし、偽造された低価格で担保を購入し、アービトラージから利益を得ることができます。これらはすべて、サーキットブレーカーや人間が介入する前に、単一のブロックチェーントランザクション内で実行されます。時間加重平均価格（TWAP）の要件、最低価格の下限、または清算遅延を追加することで、単一のブロックで悪用できるほど長く価格を操作することが不可能になり、この攻撃を阻止できます。

●DeFiステーブルコインのユーザーは、オラクル操作リスクへのエクスポージャーを減らすために何を確認すべきですか？

CDP裏付け型のステーブルコインプロトコルに預け入れる前に、そのプロトコルが分散型オラクルネットワーク（複数の独立したノードオペレーターを持つChainlinkなど）を使用しているか、それとも単一のカスタムオラクルフィードを使用しているかを確認してください。プロトコルが、価格の更新とそれが引き起こす清算の間に遅延を強制するオラクル安全モジュール（Oracle Safety Module）またはそれに相当するものを公開しているかどうかを確認してください。バグバウンティプログラムが、スマートコントラクトのコードだけでなく、オラクルの設定を明示的にカバーしているかどうかを確認してください。プロトコルが過去のインシデントについて公開の事後分析を発表していることも検証してください。CertiKの監査を宣伝しながらも、オラクルのセキュリティ設定に関するドキュメントを公開していないプロトコルは、1つの攻撃対象領域をカバーしている一方で、より大きな攻撃対象領域を未対処のままにしています。

元記事: Stablecoin BLC Loses Dollar Peg After Oracle Attack Drains $915K From 42DAO Protocol