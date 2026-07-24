*07:16JST 23日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は大幅続落、AI過剰投資や原油高を懸念

■NY株式：米国株式市場は大幅続落、AI過剰投資や原油高を懸念

米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は506.93ドル安の51711.65ドル、ナスダックは553.20ポイント安の25137.70で取引を終了した。

検索グーグル運営するアルファベット（GOOG）や電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）決算を受け人工知能（AI）過剰投資懸念が再燃したほか、トランプ米大統領の対イラン大規模攻撃警告を受けた原油高が警戒され、寄り付き後、下落。雇用関連指標が堅調で連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利上げ確率上昇で相場は続落した。終日軟調に推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が大きく下げた。

防衛のロッキード・マーチン（LMT）やRTX（RTX）は対イラン戦争を受けた連邦防衛費増強計画が奏功し、第2四半期決算で内容が予想を上回ったほか、両社とも通期見通しを引き上げ、上昇。高品質のシアターシステム設計・製造するアイマックス（IMAX）は新作映画の公開後の週末世界興行収入が過去最高を記録したことが支援し、下半期の業績に強気の見方を示し、上昇。

鉄鋼メーカーのクリーブランド・クリフス（CLF）は鉄鋼価格の上昇や需要の改善が奏功し、第2四半期決算での純損失縮小や売り上げ増を好感し、上昇。ワイヤレスネットワーク会社のTモバイル（TMUS）は契約者数の伸び鈍化が嫌気され、下落。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は四半期決算で示されたAI投資拡大計画が警戒され売られた。電気自動車メーカーのテスラもAIを含めた設備投資大幅拡大が警戒され、大幅安。

北海ブレントは2カ月ぶり100ドル台に達した。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：連邦準備制度理事会（FRB）の年内利上げ観測が一段と強まる

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は163円45銭から163円99銭まで上昇し、163円86銭で引けた。

イエメンの親イラン武装組織フーシ派がサウジアラビアのタンカー2隻を攻撃したとの報道や、これに対し、トランプ米大統領が対イラン大規模攻撃を警告し原油価格が一段と上昇。さらに、週次新規失業保険申請件数が1969年来で最低を記録し労働市場の健全性が確認され連邦準備制度理事会（FRB）の年内利上げ観測が一段と強まりドル買いに拍車がかかった。

ユーロ・ドルは1.1395ドルから1.1364ドルまで下落し、1.1377ドルで引けた。

欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り政策据え置きを決定。インフレの上向きリスクを指摘も新たなデータを待つことができると速やかな行動の必要性がないことを示唆し、ユーロが軟調に推移した。

ユーロ・円は186円11銭から186円51銭まで上昇。

ポンド・ドルは1.3357ドルから1.3299ドルまで下落した。

ドル・スイスは0.8157フランから、0.8180フランまで上昇した。



■NY原油：反発、米・イラン軍事衝突激化でホルムズ海峡の供給懸念強まる

7月23日のNY原油先物9月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋8.18ドル（＋9.78％）の91.82ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは87.45－93.49ドル。米軍によるイランへの攻撃が連日続くなか、イランがホルムズ海峡での商船航行を脅かす姿勢を強め、紅海ではサウジアラビア産原油を積んだタンカーが引き返す事態も発生し、供給混乱への懸念から買いが優勢となり、93.49ドルまで値上がりした。通常取引終了後の時間外取引では主に92ドル台前半を挟んだ水準で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 61.28ドル -0.34ドル（-0.55％）

モルガン・スタンレー（MS） 215.18ドル -3.32ドル（-1.51％）

ゴールドマン・サックス（GS）1074.72ドル -23.48ドル（-2.13％）

インテル（INTC） 100.23ドル -2.39ドル（-2.32％）

アップル（AAPL） 321.66ドル -4.23ドル（-1.29％）

アルファベット（GOOG） 318.34ドル -23.57ドル（-6.89％）

メタ（META） 606.10ドル -21.07ドル（-3.35％）

キャタピラー（CAT） 894.54ドル +5.23ドル（+0.58％）

アルコア（AA） 45.27ドル -0.90ドル（-1.94％）

ウォルマート（WMT） 108.40ドル -0.93ドル（-0.85％）《YY》