ビットコイン、ボラティリティ指数が過去3回の急落前と同じ「危険水域」に

ビットコインの30日インプライド・ボラティリティ指数（BVIV）が、現在のサイクルで特に大きかった過去3回の急落に先立って観測された34%〜38%の狭いレンジへ再び低下した。今回は9日後に米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策会合を控えている。ただし、BVIVは価格の方向や急変の時期を確定する指標ではなく、現在の低い予想変動率がいつ、どのように解消されるかは未確定である。

■過去3回の急落に先立った「危険水域」に再び低下

ビットコインオプションの需要から算出される30日間の予想変動率を示すBVIVが、34%〜38%のレンジへ低下した。この水準は、現在のサイクルで特に大きかった過去3回の急落に先立って観測されている。

直近では、BVIVがこのレンジに落ち着いた後、ビットコインは74,000ドル（約1,198万8,000円、1ドル＝162円換算）から60,000ドル（約972万円）未満まで1週間足らずで下落した。その前の2026年2月初旬にも、同じレンジへの低下後に約60,000ドルまで急落した。さらにその前の2025年10月には、史上最高値からの最初の大幅な調整に先立って同様の状態がみられた。3回の事例はいずれも急落につながり、2026年7月20日（月）には4回目となる同様の状態が現れた。

ビットコインは現在64,000ドル（約1,036万8,000円）付近で取引されており、2025年10月につけた約126,000ドル（約2,041万2,000円）の最高値を49%以上下回っている。BVIVは「危険水域」の上限に当たる約38%で推移し、30日および200日の単純移動平均をいずれも下回っている。このテクニカルな位置関係は、今後ボラティリティが上昇する可能性を示す統計的な材料を補強している。

■BVIVが測定するものと算出方法の重要性

BVIVは価格予測ではない。デリビット（Deribit）を含む主要取引市場で取引される、幅広い権利行使価格のアウト・オブ・ザ・マネー（OTM）のコールおよびプットオプションを集計し、オプション市場がビットコイン価格について今後30日間に予想している変動率を示す指標である。

BVIVを提供する米国の指数プロバイダー、Volmex Financeは、ブラック・ショールズ・モデルの仮定に依存しないモデルフリーの手法を採用している。フィルタリングと平滑化を施し、満期までの期間を常に30日にそろえた連続的な指数値を算出する。CoinDesk、Bloomberg、The Blockも、ビットコインのインプライド・ボラティリティを示す主要指標としてBVIVを継続的に利用している。

BVIVが遅行指標ではなく先行指標として注目される理由は、インプライド・ボラティリティとヒストリカル・ボラティリティの違いにある。ヒストリカル・ボラティリティは、ビットコインが過去にどれだけ動いたかを表す。これに対し、インプライド・ボラティリティは、オプション市場が将来どれだけの値動きを織り込んでいるかを示し、オプション契約の需給を直接反映する。

機関投資家ファンドが収益を得る目的でコールオプションを大量に売ると、供給増加によってオプション価格が下がり、それに伴ってインプライド・ボラティリティも低下する。このためBVIVは、トレーダーの予想だけでなく、組織的なオプション供給が市場に与える構造的な影響も捉えている。

■現在のサイクルで繰り返される低下後の急上昇

2026年にBVIVが形成してきたパターンは、トレーダーにとって利用できるほど明確である一方、警戒を要するものでもある。BVIVが34%〜38%の範囲に低下するたび、その後に急激なボラティリティの拡大とビットコイン価格の大幅な下落が発生した。

2025年10月にビットコインが約126,000ドルの史上最高値をつけた後、BVIVはこのレンジに入り、現在のサイクルで最初の大幅な調整が始まった。2026年2月初旬には再び同水準まで低下した後、2022年のFTX破綻以来の高水準となる約100%まで急上昇し、ビットコインは1日で約60,000ドルまで下落した。その後、BVIVはいったん落ち着いたものの、5月下旬までに再び「危険水域」へ低下し、ビットコインが74,000ドルから60,000ドル未満まで1週間足らずで下落する3回目の急落が起きた。

ボラティリティがこのように動く理由は、金融分野の学術研究でも広く確認されている。ボラティリティは、長期平均へ戻ろうとする平均回帰性が経験的に強く確認されている金融時系列の一つである。低く抑えられた状態が長期間続くと、緩やかではなく急激な拡大によって解消される傾向がある。BVIVが30日および200日の移動平均を下回っていることは、そのような変動拡大に向けた構造的条件を示すが、発生時期を特定するシグナルではない。

■カバードコールファンドが低ボラティリティを構造化

BVIVの低下は、単に市場が平穏であることの表れではない。コールオプションを規則的に上書き売りする戦略を運用する機関投資家ファンドが、インプライド・ボラティリティを低く保つ構造的な力となっており、その影響は2026年に大幅に拡大した。

カバードコールの上書き売りとは、ビットコインのポジションを保有しながら、それを裏付けとしてOTMのコールオプションを売り、プレミアム収入を得る戦略である。売り手は上昇時に得られる利益の一部を制限する代わりに、あらかじめ現金を受け取る。こうしたオプションが継続的に供給されると市場価格が下がり、インプライド・ボラティリティも直接押し下げられる。

Monarq Asset Managementのマネージングパートナー、シリアン・タン（Shiliang Tang）氏は5月、ビットコインのボラティリティ低下について、Strategyとその優先株関連商品による継続的なビットコイン購入が下方のボラティリティを抑えていることに加え、規則的にカバードコールを売る投資家が利回りを押し下げていることを反映していると説明した。

現在のサイクルで変わったのは、かつて分散的に行われていたトレーダー単位の行動が、金融商品レベルで制度化されたことである。ブラックロック（BlackRock）は2026年6月16日、史上初の利回り創出型ビットコインETFとされる「iShares Bitcoin Premium Income ETF（BITA）」を設定した。同ETFは毎月、ビットコインへのエクスポージャーの25%〜35%を対象にカバードコールを売り、年率15%〜25%の利回りを目標としている。

ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）は2026年4月、ポートフォリオの40%〜100%を対象に上書き売りを行う計画のビットコイン・インカムファンドを申請した。グレースケール（Grayscale）の「Bitcoin Covered Call ETF（BTCC）」はすでに存在し、バイナンス（Binance）も2026年7月7日、個人保有者向けのカバードコール商品「BTC Yield」を開始した。

グレースケールのリサーチ責任者、ザック・パンドル（Zach Pandl）氏が7月15日に公表した分析では、ビットコイン価格が65,000ドル（約1,053万円）、インプライド・ボラティリティが40%の場合、この戦略の利回りは年率約22%になると予測されている。

こうした制度化により、オプションの売り供給は一時的な取引判断ではなく、商品の運用方針に組み込まれた。カバードコール型ビットコインETFの資産が増えるほど、BVIVを構造的に押し下げる力は強まり、何らかの材料が価格を一方向へ動かした際の平均回帰も大きくなる可能性がある。現在の「危険水域」は、最近のサイクルで生じた単なるパターンではなく、機関投資家向けビットコイン利回り戦略の基盤によって繰り返し形成されている。

■中立とはいえないマクロ環境

現在のBVIVの状態と同時に複数のマクロ経済リスクが重なっており、そのいずれもが現在の静けさを破るきっかけになり得る。

原油価格は7月20日、1カ月超ぶりの高値まで上昇した。米軍によるイランへの攻撃が9日連続となり、イランがホルムズ海峡で石油タンカー2隻が爆発して航行不能になったと報告したことが背景にある。原油高はインフレ懸念を再燃させ、FRBが利下げする可能性を低下させるため、ビットコインを含むリスク資産の魅力を弱める。

ビットコインに対するAIセクターの影響も、二つ目のマクロ要因となっている。Moonshot AIが7月16日に発表した「Kimi K3」は、2兆8,000億パラメーターのMixture of Experts（専門家混合）モデルで、Frontend Code Arenaのベンチマークにおいて米国の主要な競合モデルを上回り首位となった。この発表は7月17日に半導体株へ大きな動揺をもたらし、その余波は7月20日にもアジア市場で続いた。ビットコインはAIインフラや半導体市場のセンチメントとの連動性を強めているため、AI関連資産から資金が移動すれば、株式とともに暗号資産にも下押し圧力がかかる。

7月28〜29日に開かれるFRB会合は、暗号資産に直接関係する今週最大のマクロイベントである。米連邦公開市場委員会（FOMC）は政策金利を3.50%〜3.75%に維持しており、この水準は2025年12月から続いている。政策決定は7月29日午後2時（米東部時間）に発表される。追加引き締めを示すシグナルや、金利据え置きを明確に約束しないタカ派的な姿勢が示されれば、低く抑えられたボラティリティ構造を解消するきっかけになり得る。

それに先立ち、企業決算も発表される。アルファベット、テスラ、インテルは今週、決算を発表する見通しであり、AI投資の勢い、半導体需要、企業の設備投資について新たな手掛かりをもたらす可能性がある。

■アルトコイン市場の状況

7月20日のアルトコイン市場も、ビットコインと同様に弱気な内部構造を示した。買い手と売り手のどちらがより積極的に取引を開始しているかを表す累積ボリュームデルタ（CVD）は、主要トークンの大半でマイナスとなった。ビットコインが64,000ドル付近で比較的安定しているにもかかわらず、市場の広がりは依然として下落方向に偏っていることを示唆する。

例外はPump.funのPUMPトークンで、暗号資産インフルエンサーのAnsem氏がSNSに強気の見解を投稿した後、約20%上昇した。同氏はその中で、Pump.funが弱気相場でも月額3,000万〜4,000万ドル（約48億6,000万〜64億8,000万円）の収益を生み出しているとの推定を示した。

市場の大部分が下落する中、特定のトークンだけがインフルエンサーの発信をきっかけに上昇したことは、市場が構造的に改善したことを示すものではない。むしろ、現在の市場が不安定でセンチメントに左右されやすいことを浮き彫りにしている。CoinMarketCapのAltcoin Season指標は、ここ数カ月で最高となる100点中55だった一方、Fear and Greed指数は「恐怖」の領域に当たる34にとどまった。

■ETFへの資金流入は限定的な安心材料

弱気なBVIVの状態に対する最も有力な反論は、米国の現物ビットコインETFに機関投資家の資金が再び流入していることである。米国に上場する13本のファンドは2週連続で純流入となり、7月10日までの週に1億9,740万ドル、7月17日までの週に7,570万ドル、合計2億7,310万ドル（約442億4,000万円）が流入した。これにより、総額82億ドル（約1兆3,284億円）超が流出した8週連続の純流出は途切れた。

ただし、この数字を取り巻く状況を考慮すると、安心材料としての意味は大きく薄れる。米国の現物ビットコインETF13本は年初来で約54億ドル（約8,748億円）の純流出となっている。直近の2億7,310万ドルの回復は、それまでに流出した82億ドルの3%をわずかに上回るにすぎない。

アナリストは、持続的な回復を示す基準として、週5億ドルを超える純流入が連続することと、ビットコインが68,000〜70,000ドル（約1,101万6,000〜1,134万円）の範囲を回復することを挙げているが、いずれもまだ実現していない。ETFへの資金流入が始まって以降、ビットコインは63,000〜65,000ドル（約1,020万6,000〜1,053万円）の範囲内で推移している。これは安定化であり、反転ではない。

■「危険水域」は先行指標であって時期を示す道具ではない

トレーダーは、BVIVが34%〜38%の範囲に入ったことが何を示し、何を示さないのかを正確に理解する必要がある。これは、インプライド・ボラティリティが低く、平均を下回る状態にあり、平均回帰の可能性が高まっているという構造的条件を示す。現在のサイクルでは、過去3回ともこの状態の後にボラティリティが急拡大した。

一方、BVIVはその発生日を示さない。また、ボラティリティの急拡大には価格下落が伴う傾向があるという基本的な見通しを超えて、価格の方向を確定するものでもない。

過去3回はいずれも下落で解消されたが、発生までの時間はそれぞれ異なった。2025年10月の低下後は、数週間をかけて最初の大幅な調整につながった。2026年2月は同じ状態が確認されてから数日以内に、5月は1週間以内に急落が起きた。今回は企業決算やFRB会合という短期的な材料があり、これらがボラティリティを解放するきっかけになる可能性がある。ただし、何事もなく通過し、最終的な急拡大までBVIVの低い状態がさらに長く続く可能性もある。

今回を過去3回と分けるのは、カバードコール型ビットコインETFの増加によって、コールオプションの売り供給が構造的かつ持続的になっている点である。このため、現在の環境ではBVIVの低い状態が過去のサイクルより長く、深く続く可能性がある一方、解消時の上昇幅もそれに応じて大きくなる可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●BVIVとは何ですか？VIXとはどう違うのですか？

BVIVは、Volmex Financeが算出するBitcoin Volmex Implied Volatility Indexです。主にデリビットをはじめとする主要なビットコインオプション市場の需要を集計し、モデルフリーの手法で今後30日間の予想変動率を測定します。

VIXは、CBOEに上場する指数オプションを使い、S&P 500について同等の役割を果たします。どちらも、価格下落への備えとなるオプションの需要が増えると上昇し、需要が低いと下落します。ただし、VIXが米国の上場市場における整備された規制基盤と高い流動性を背景にするのに対し、BVIVは24時間取引され、流動性の特性も異なる世界の暗号資産オプション市場を集計しています。

Volmexは、ブラックロックのIBIT ETFのオプションのみを使う「BVIV-US」も算出しています。BVIV-USは、規制下にある米国ETFオプション市場の高い流動性と狭いスプレッドを反映し、より広範なBVIVより約5ポイント低い水準で取引されています。

●ボラティリティが「平均回帰的」であるとはどういう意味ですか？

金融における平均回帰とは、ある指標が長期平均から離れた後、その平均へ戻ろうとする傾向を指します。ボラティリティは、平均回帰性が特に多く確認されている金融時系列の一つです。異常に低いボラティリティの期間の後には平均に向かう上昇が起こりやすく、反対に異常に高い期間の後には低下しやすい傾向があります。

現在のようにBVIVが30日および200日の単純移動平均を下回っている状態は、統計的にみて通常より低く抑えられた位置にあります。現在のビットコインサイクルにおける過去の事例では、緩やかな平均回帰ではなく、上方への急上昇によってこの状態が解消されました。ボラティリティの急上昇は、下落に備えるプットオプションの需要増加によって引き起こされることが多いため、価格下落を伴う傾向があります。

●カバードコール型ビットコインETFの増加は、次のボラティリティ急上昇のリスクを変えますか？

はい、構造的に重要な変化をもたらします。以前のサイクルでは、インプライド・ボラティリティを抑えるコールオプションの供給は、主に利回りを求める個人トレーダーや小規模ファンドの行動によるものでした。

2026年には、ブラックロックのBITA、グレースケールのBTCC、ゴールドマン・サックスが申請したファンド、バイナンスのBTC Yieldを通じ、商品レベルで制度化されています。これらの商品は裁量的な判断ではなく、運用方針としてコールオプションを売るため、供給は以前より持続的かつ大規模になります。

その結果、BVIVの低い状態がこれまでより長く、深く続く可能性があります。一方、何らかの材料によって価格が一方向へ動き始めた場合、上書き売りのポジションが以前より大きく集中しているため、ボラティリティの拡大も過去の事例より急激になる可能性があります。

●ビットコインETFの保有者は、現在のBVIVのシグナルを懸念すべきですか？

BVIVが34%〜38%の「危険水域」に入ったことは警告シグナルですが、下落を確定するものではありません。現在のサイクルにおける過去3回はいずれも急落につながりましたが、急落までの期間は数日から数週間まで異なりました。

積極的に売買しないETF保有者と、急落時に強制清算の可能性があるレバレッジ型デリバティブのトレーダーでは、リスクの性質も異なります。このシグナルから分かるのは、オプション市場が短期的な混乱を十分に織り込んでいないということです。過去には、そのような状態は平穏を正しく予測するよりも、その後の混乱に先立つ条件となってきました。

7月29日のFRBによる政策発表と今週の主要企業決算を控え、市場を動かす材料が発生し得る期間は目前にあります。米国の現物ビットコインETFは年初来で約54億ドルの純流出となっており、直近2週間の2億7,310万ドルの純流入だけでは、構造的な反転はまだ確認されていません。

元記事: Bitcoin Volatility Index Hits Danger Zone That Preceded Three Selloffs