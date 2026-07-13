ロボットブームに冷や水か：Unitreeは利益半減、テスラ「Optimus」は当面非売品の現実

人型ロボット市場への期待から関連銘柄が急騰しているが、産業としての実態と市場の反応には大きな乖離がある。中国のUnitree Robotics（ユニツリー）のIPO承認や、テスラ（Tesla）の「Optimus」増産に向けた動きは事実であるものの、これらが年内に外部収益をもたらすわけではない。本稿では、公開されたデータに基づき、技術的・財務的な観点から人型ロボットセクターの真の現状を分析する。

■動き出した生産ライン、しかし量産には程遠い現状

テスラはカリフォルニア州フリーモントの旧Model S/X組立ラインを、約4カ月で人型ロボット「Optimus Gen 3」の生産ラインへと転換した。イーロン・マスクCEOは、10年以上車両を製造してきた施設としては「異常なほど速い」ペースだと表現し、2026年7月1日には生産チームとの写真を投稿して稼働開始をアピールした。

中国メディア「LatePost」が複数のテスラサプライヤー関係者の証言として報じたところによると、テスラはサプライヤーに対し、部品供給能力を9月までに週1,000台、年末までに週2,000〜2,500台規模に引き上げるよう求める具体的な調達ガイドラインを提示したという。すでに8月分として数百台規模の具体的な発注が行われている。サプライヤーに近い2人の関係者は、発注が標準的な購買サイクル通り約2カ月前に届いたことを認めた。この発注フローに基づけば、サプライヤー側は年末までに年間約10万セットのOptimus完成品に相当する部品供給能力を確保できる見込みだ。

しかし、マスク氏自身も認めているように、初期の生産量は「極めて低速」にとどまる見通しだ。Optimusは約1万点もの独自部品で構成されており、それらを支える成熟したサプライチェーンがまだ存在しないためである。マスク氏は、生産ラインの速度は「最も不運で、最も遅く、最も愚かな部品の速度に左右される」と表現している。サプライヤー側から浮上した内部の増産軌道によれば、週あたりの生産台数は6月の数十台から、7月は100〜150台、8月は約300台、9月に1,000台へと推移する計画とされる。

これらはテスラが公式に発表した数値ではなく、サプライヤー側の報道に基づく現時点で最も詳細な目標値である。また、生産数だけでは見えない構造的な制約もある。フリーモントのラインは初期段階の小規模な反復開発用であり、2026年中に生産されるロボットはすべてテスラ自社工場内でのテストやデータ収集、ハードウェアの改善に割り当てられる。外部への商業販売は早くても2026年後半、実質的な収益貢献は2027年後半以降になると予想されている。本格的な量産は、テキサス州に建設予定の専用施設が稼働するまで待つ必要がある。

ここで過去の実績を振り返る必要がある。マスク氏は2025年のOptimus生産目標を5,000台としていたが、実際の生産数は数百台（目標の10%未満）にとどまった。2025年第4四半期の決算説明会で、マスク氏はテスラの工場内で「有用な作業」を行っているOptimusは存在しないことを認めている。アナリストの分析によると、これまでにOptimusの生産マイルストーンは8回にわたり延期または修正されてきた。2026年の目標はサプライヤーのデータに基づいているため現実味があるものの、これまでの経緯から、予測ではなくあくまで「目標」として捉えるべきである。

■アクチュエーターの計算が示す「3万ドル」の壁

Optimusのコスト構造における技術的な課題は、多くの報道で見落とされがちだが、長期的な商業化の成否を握る極めて重要な要素だ。

Gen 3ロボットの手と前腕には、片側約25個、両腕で約50個のアクチュエーターが搭載されている。これは前世代の4.5倍に相当する。アクチュエーターは精密サーボモーターと超小型ギヤボックスを組み合わせたもので、ロボットシステムの中で最も高価であり、故障しやすい部品だ。アクチュエーター数を4.5倍に増やしたことで、手先を使った作業の器用さは劇的に向上したが、マスク氏が掲げる量産時の目標価格「2万〜3万ドル（約324万〜486万円、1ドル=162円換算）」の達成は極めて困難になる。

この器用さの向上と低価格化の両立というエンジニアリング上の制約をクリアするには、アクチュエーターやギヤボックス、モーターの単価を劇的に下げる必要がある。これは自動車並みの生産規模と垂直統合されたサプライチェーンがあって初めて可能となる。テスラは、自社が持つモーター、バッテリーパック、大量組立のノウハウを活用することで、ロボット専業のスタートアップには真似できないコストダウンを実現できると主張している。LatePostの報道によると、現在のOptimus Gen 3の部品コスト（BOM）は約2万8,000ドル（約453万6,000円）とされており、テスラが量産効果を出す前の段階で、すでにUnitreeの人型ロボットの市販価格に近い水準に達している。

また、ソフトウェア層における「視覚・言語・行動（VLA）モデル」も重要な差別化要因だ。Unitreeのロボットは強化学習と模倣学習を採用しており、新しいタスクごとに明示的なプログラミングが必要となる。一方、テスラは自動運転（FSD）のニューラルネットワークアーキテクチャと自社製シリコン「AI5」チップを活用し、センサー入力からモーター動作までをエンドツーエンドで学習させるアプローチをとる。タスクごとに再プログラミングが必要なロボットと、実演から自律的に学習できるロボットとの差は、研究ツールと実用的な労働者を分ける決定的な違いであり、これが長期的な競争優位性（モート）となる。

■UnitreeのIPO：成長鈍化の中で見せる「黒字化」の実態

テスラが米国で話題を集める一方、中国・杭州を拠点とするUnitree Robotics（ユニツリー）は、中国初の人型ロボット上場企業となるための最後の規制ハードルを越えた。中国証券監督管理委員会（CSRC）は2026年7月2日、Unitreeの科創板（STAR Market）へのIPO登録を正式に承認した。同社は約42億200万元（約6.2億ドル、約1,004億円）の資金調達を計画しており、上場時の基準時価総額は少なくとも420億元（約6.2億ドル、約1,004億円）に達する見込みだ。市場では上場後の時価総額が1,000億元（約147億ドル、約2兆3,800億円）を超えると予想されており、建銀国際（CCB International）はブランドプレミアムを含めると1,090億元に達する可能性があると予測している。

今回の承認スピードは異例の速さだった。Unitreeは3月20日にIPOを申請し、6月上旬に上場委員会の審査を通過、7月2日にCSRCの承認を得た。申請から承認まで約73日間という期間は、優良技術企業の上場を促進するために2025年6月に導入された科創板の「事前審査メカニズム」において過去最速の記録である。

この迅速な承認の背景には、赤字企業が多いロボット業界において同社が極めて稀な「5年連続黒字」を達成しているという事実がある。目論見書によると、Unitreeの2025年の売上高は約17億元（約2.51億ドル、約407億円）、純利益率は35.13%に達し、売上総利益率はハードウェア製造業としては異例の高さである60.13%を記録した。2025年には5,500台以上の人型ロボットを出荷し、世界シェアの推定32.4%を獲得。四足歩行ロボットでは世界シェアの約60%を握る。IPOで調達した資金は、知能ロボットモデル研究、ロボット本体開発、新製品開発、製造拠点建設の4プロジェクトに充てられ、その約半分が具現化AI（Embodied AI）モデルの開発に投じられる予定だ。

これに対し、香港証券取引所に上場しているUBTECH Roboticsの2025年度の売上高は約20億元、純損失は約7億元だった。Unitreeが競争力のある価格でハードウェアを販売しながら利益を上げている実績は極めて稀であり、これが規制当局による迅速な上場承認につながった。

■第1四半期データが示す成長の急減速

しかし、目論見書に記載された詳細な財務データに目を向けると、2025年の好調な通期決算とは異なる懸念すべき兆候が見えてくる。

Unitreeの2026年第1四半期（1〜3月）の売上高は4億2,300万元（約6,250万ドル、約101億円）で、前年同期比68.49%増となった。これは2025年通期の売上高成長率332.64%から急減速している。さらに、調整後純利益は前年同期の8,484万元から4,025万元（約590万ドル、約9.6億円）へと52.55%減少した。売上成長率が332%から68%に鈍化し、利益がほぼ半減したことになる。

Unitreeは目論見書の中で、この業績悪化の要因として、上場に向けた研究開発費および販売費の増加、2025年まで過熱していた人型ロボットブームの沈静化による需要予測の下振れ、前年の好業績による比較基準の上昇、そして中国国内の人型ロボットセクターにおける競争激化を挙げている。同社は「売上成長の鈍化と業績の変動」を特別リスク警告の最上位に位置づけている。

また、目論見書ではテスラを直接的な競合脅威として名指ししている。大規模製造、サプライチェーン統合、AIリソース、自社工場での導入実績を持つテスラのOptimusが小規模試作を開始したことで、直接的な競争が生じると予想している。特にコスト面において、Optimus Gen 3の部品コストが2万8,000ドルにまで引き下げられ、Unitreeの平均販売価格に近づいている点を警戒している。

さらに、特許ポートフォリオの脆弱性も指摘されている。2026年1月31日時点でUnitreeが世界で保有する登録特許は262件で、そのうち中国国内の発明特許はわずか20件にとどまる。これに対し、競合のUBTECHは2025年末時点で1,742件の発明特許を含む計2,985件の特許を保有している。Unitreeはこれまで、正式な知的財産権の保護よりも営業秘密の保持や製造効率を優先してきたが、競合他社によるリバースエンジニアリングや法的紛争のリスクが高まる中、この戦略が重大な脆弱性となる可能性がある。

■米国議会で浮上するUnitree製品の排除動向

Unitreeへの投資価値を評価する上で、目論見書には記載されておらず、市場も軽視している重大な地政学的リスクが存在する。同社の海外売上高の大部分を占める米国市場から、同社製品が完全に排除される可能性があることだ。

2026年6月3日、米下院の超党派議員グループが「GUARD法案（Guarding the U.S. Against Adversarial Robotics Dominance Act）」を提出した。この法案は、国家安全保障機関に対し、敵対国で製造された人型および四足歩行ロボットの審査を義務付けるものだ。審査に不合格となった製品、または1年以内に審査が行われなかった製品は、米連邦通信委員会（FCC）の「対象機器・サービスリスト（Covered List）」に自動的に追加され、米国での販売が事実上禁止される。この法案は、下院中国特別委員会のジョン・ムールナー委員長（共和党）、ジェイ・オーバーノルテ議員（共和党）、ジェニファー・マクレラン議員（民主党）ら、超党派の強力な支持を得て提出された。

この法案の背景にある安全保障上の懸念は、具体的な事実に基づいている。2025年3月、サイバーセキュリティ研究者は、Unitreeのロボットに「CloudSail」と呼ばれる未公開のリモートアクセスツールがデフォルトでプリインストールされており、中国国内の同社サーバーに無断で接続されていたことを明らかにした。ユーザーへの通知や認証の障壁はなく、デフォルトのAPIキーさえあれば、誰でもデバイスに侵入してカメラ映像をストリーミングしたり、SSHのルート権限を取得したりできる状態だった。Unitreeはこの脆弱性を「意図しないもの」として修正パッチを適用した。しかし、2025年9月には別の独立系研究者が、同社の「G1」ロボットがオペレーターに通知することなくマルチモーダルセンサーデータを収集・送信していることを突き止めた。

さらに、Unitreeと中国軍部との関係に対する懸念も高まっている。議会記録や独立系調査機関「Kharon」の報告によると、Unitreeは中国人民解放軍（PLA）の部隊と協力関係にある大学にロボットを販売しており、2024年のPLAとカンボジア軍の合同軍事演習にはライフルを装備したUnitree製ロボットが登場した。また、同社のCEOは2025年2月に習近平国家主席との非公開会合に出席している。米国防総省は2026年6月、Unitreeを「中国軍事関連企業（1260Hリスト）」に一時的に追加した。

■中国法下におけるデータプライバシーの限界

中国の「国家情報法」（2017年）第7条は、中国の管轄下にあるすべての組織および市民に対し、国家の情報活動への支持、援助、協力を義務付けている。また、「データセキュリティー法」（2021年）や「サイバーセキュリティー法」（2017年）により、データの国内保存や政府へのアクセス提供義務も課されている。これらの法的義務は、企業のプライバシーポリシーやサーバーの所在地に関わらず、中国法の下で事業を行う以上避けて通れない固定された条件である。

これはUnitreeのロボットが製品として劣っていることを意味するわけではない。出荷台数、価格、商業的可用性の面で同社が市場をリードしているのは事実だ。しかし、長期的なプラットフォームとしてUnitreeの導入を検討している投資家や企業バイヤーは、米国市場からの排除リスク、過去18カ月間に2度確認されたセキュリティ脆弱性、そして中国法に基づくデータアクセスリスクを十分に認識する必要がある。これらはファームウェアのアップデートだけで解決できる問題ではない。

■投資家が自問すべき3つの問い

ロボットセクターへの投資を検討するにあたり、市場の熱狂に流される前に、以下の3つの問いについて検証する必要がある。

第1に、どの関連銘柄がUnitreeやテスラのOptimusプログラムと「直接的かつ検証可能な取引関係」にあるかという点だ。株価の急騰局面では、減速機メーカーやモーターサプライヤーなど多くの銘柄が一斉に買われるが、実際に供給網に組み込まれている企業と、単にセクターのテーマ性だけで買われている企業は明確に区別されるべきである。

第2に、「期待（ストーリー）」から「業績（収益）」への移行が現在のバリュエーションに与える影響だ。アナリストらは、2026年を人型ロボットセクターの投資論理が「市場規模（TAM）の予測」から「実際の四半期売上高」へと移行する年と位置づけている。業界トップの出荷数を誇るUnitreeのQ1減益データは、市場の期待が正常化しつつある最初のシグナルと言える。1,000億元を超える同社の予想時価総額を正当化するには、持続的な超高速成長が必要だが、目論見書自体がすでに成長鈍化をリスク要因として挙げている。

第3に、現実的な商業化のタイムラインと直近のカタリスト（株価刺激材料）は何かという点だ。テスラは2026年7月後半から8月にかけて「Optimus V3」の発表を予定しており、9月には週1,000台の生産ペース（サプライチェーン目標）を目指している。外部へのB2B販売は2026年後半、一般向け販売は2027年末以降になる見通しだ。また、7月後半の「世界人工知能大会（WAIC）」や8月の「世界ロボット大会（WRC）」などのイベントも控えている。さらに、早ければ7月後半にも予定されているUnitreeのIPOデビューにおける初値は、目論見書が示す420億元の最低ラインに対し、市場が下す最初の客観的な評価基準となるだろう。

■注目ポイントQ&A

●テスラのOptimusはいつ購入できるようになりますか？

2026年7月時点において、Optimusは一般向けの販売や予約受付を行っていません。2026年中に生産される機体はテスラ自社工場内でのテストやデータ収集にのみ使用されます。企業向けの外部販売（B2B）は早くても2026年後半、一般向けの販売は2027年末以降になるとイーロン・マスクCEOは述べていますが、業界アナリストは一般への普及は2028年以降になると現実的に予測しています。

●Unitreeは中国の軍事関連企業に指定されていますか？米国での規制はありますか？

米下院の中国特別委員会は、Unitreeが中国人民解放軍（PLA）関連の大学に製品を販売していることや、軍事演習に同社製品が使用されたことを指摘しており、米国防総省は2026年6月に同社を「中国軍事関連企業（1260Hリスト）」に一時的に追加しました。また、米国市場からの排除を目的とした「GUARD法案」が2026年6月3日に提出されており、可決されれば米国での販売が禁止される可能性があります。

●UnitreeのIPO時の評価額と直近の業績はどのような状況ですか？

Unitreeの目論見書では最低時価総額を約420億元（約6.2億ドル）としていますが、市場では1,000億元（約147億ドル）以上の評価額が期待されています。しかし、2026年第1四半期の売上高成長率は前年同期比68.49%増と、2025年通期の332.64%増から急減速しており、調整後純利益も前年同期比で52.55%減少しています。同社自身も成長の鈍化と業績の変動をリスク要因として挙げています。

元記事: Robot Boom Meets Earnings Reality: Unitree Profits Halved, Optimus Not for Sale