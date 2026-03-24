「円安=株高」は本当か　輸出企業の増益と家計を圧迫するインフレの構図

今回のニュースのポイント

・為替と株価の相関関係: 日本市場では、特に輸出企業が相場を主導してきた時期には「円安・株高」「円高・株安」の傾向が見られてきた。これは海外売上比率の高い大型輸出企業が指数に大きな影響力を持つためだが、世界的なリスクオン・オフの局面によってその相関の強さは変動する。

・企業セグメントで分かれる明暗: TOPIX構成銘柄の多くは海外売上を持つ一方で、中小型株指数の売上の大部分は国内向けとされる。円安は大型株の1株利益(EPS)を押し上げる効果がある一方、中小型・内需企業には原材料や燃料のコスト増として重くのしかかる。

・家計への波及と実質所得の課題: 円安による株高は資産保有層にプラスに働く一方、輸入物価の上昇を通じてエネルギーや食料品の値上げを招く。賃金の伸びが物価上昇に追いつかない局面では、実質所得を押し下げ、消費を抑制するリスクも指摘されている。

「円安が進むと株価が上がる」――。日本の株式市場で長く語られてきたこの構図が、今、より複雑な様相を呈しています。為替の変動は、企業の稼ぐ力と私たちの生活コストの双方を揺さぶり、経済の各所に異なる影響を及ぼしています。

一般的に、ドル高・円安は輸出企業にとって収益の押し上げ要因となります。海外で稼いだ外貨建ての利益を円に換算した際、円換算額が膨らむためです。日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)などの主要指数は、こうした海外売上比率の高い大型株の影響を受けやすいため、統計上は「円安=株高」という相関関係が指摘される傾向にあります。

しかし、視点を変えると景色は一変します。TOPIX Smallなどの中小型株指数に目を向けると、構成企業の売上の多くは国内需要に依存しています。こうした企業にとって、円安は「収益の押し上げ」ではなく、輸入原材料やエネルギー価格の上昇に伴う「コスト増」として作用します。つまり、同じ円安局面でも、輸出主導の大型株が買われる一方で、コスト転嫁が難しい内需株や中小企業が売られるという格差が生じやすくなります。

この為替の変動は、私たちの生活にもダイレクトに波及します。 第一に「物価」です。円安は輸入物価を押し上げ、電気・ガス代や食品などの生活必需品の値上げを招きます。 第二に「資産」への影響です。株式や投資信託を保有する層にとっては、株価上昇による資産効果を享受できる可能性がありますが、そうでない層にとっては、物価高による実質的な購買力の低下という側面が強く出ることになります。

シンクタンクのレポートや日銀の分析でも、円安が企業利益を押し上げる一方で、賃上げが物価上昇に追いつかない場合には家計の実質所得を押し下げ、個人消費の下押し要因となり得ることが指摘されています。「企業業績は堅調だが、生活は楽にならない」という実感の背景には、こうした為替によるプラスとマイナスの非対称な波及経路があります。

今後の焦点は、為替の動きが「企業利益の拡大」と「家計負担の増加」のどちらにより重く働くかです。単に指数の上下を一喜一憂するだけでなく、為替が各セグメントに与える影響の差を冷静に見極めることが重要です。

円安が日本経済にとってどのような影響をもたらすのか。企業がコスト増を乗り越える付加価値を生み出し、それが賃金として家計に還元される好循環がどのように循環していくかが、為替と株価の関係を見る上での一つの視点となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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