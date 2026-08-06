『バイオハザード ベロニカ』ゲームプレイ映像未公開でSteamウィッシュリスト200万件突破

『バイオハザード ベロニカ（Resident Evil Veronica）』が、ゲームプレイ映像を一切公開していないにもかかわらず、発表から2ヶ月足らずでSteamのウィッシュリスト登録数200万件を突破した。この数字はSteam単体のものであり、他プラットフォームを含めると実際の関心はさらに大きいとみられる。2027年の発売に向けて詳細は未発表だが、過去のリメイク作品を手掛けた開発陣への期待が数字を押し上げている。

■Steam歴代8位、ゲームプレイ映像なしでの快挙

『バイオハザード ベロニカ（Resident Evil Veronica）』は、2026年のSummer Game Festでの発表から2ヶ月足らずで、ゲームプレイ映像を1秒も公開することなく、Steamのウィッシュリスト登録数200万件を突破した。カプコンの公式X（旧Twitter）アカウントは8月4日、テーマアートとともに「ウィッシュリストに登録してくれた200万人の皆様に、200万個のビスケットを。ありがとうございます！」というメッセージを投稿し、この節目を祝った。GamingBoltのウィッシュリスト比較レポートによると、参考までに、発売前に複数のトレーラー公開、Gamescomでの報道、State of Playでの紹介、Gamescomイベントでのプレイアブルデモの提供があった『バイオハザード レクイエム（Resident Evil Requiem）』が同じマイルストーンに到達するまでには、約4ヶ月を要したという。

この数字はSteamに限定されたものだ。『バイオハザード ベロニカ』はPlayStation、Xbox、およびNintendo Switch 2のeショップでも同時にウィッシュリスト登録が可能であり、全ストアフロントを合わせた総需要はさらに高いことを意味する。カプコンが発表した200万という数字にはこれらの追加ストアフロントは含まれておらず、クロスプラットフォーム全体での関心はSteam単体の数字が示すよりも実質的に大きい。

Steamのウィッシュリストは、単なる期待の表れ以上の意味を持つ。ゲームが急速にウィッシュリストを集めると、Valveのランキングアルゴリズムはその勢いをシグナルとして重み付けし、「ウィッシュリスト上位」チャートでの順位が上がることで、そのゲームを探していなかった新しいSteamユーザーにも自動的に表示されるようになる。200万という数字は下限であり、上限ではない。カプコンからの追加発表がなくても、『ベロニカ』のポジションは継続的に新規ユーザーへの露出を促し続けている。

Valveが正式には公開していない公開ウィッシュリストのランキングデータを追跡するサードパーティのアグリゲーター「SteamDB」によると、『バイオハザード ベロニカ』は現在、同プラットフォームの歴代ウィッシュリスト上位チャートで8位につけている。GamesRadarは2026年8月4日にこのSteamDBのランキングを確認した。同リストの近隣には、Valve自身の『Deadlock』、Hello Gamesの『Light No Fire』、Microsoftが再始動させた『Fable』、『Total War: WARHAMMER 40,000』などが並ぶ。これらは数ヶ月から数年にわたり、発売前の様々な段階で露出されてきたタイトルだ。『ベロニカ』は、単一のシネマティックティザーの力だけで、約8週間でこれらのタイトルと肩を並べるに至った。

ティザー自体については、カプコンからほぼ即座に説明が必要となった。発表トレーラーは一人称視点（ファーストパーソン）から始まったが、これは意図的なミスディレクションであり、ファンは本作が『バイオハザード RE:2』や『バイオハザード RE:4』で確立された肩越しの視点（オーバーザショルダー）のテンプレートから外れるのではないかと慌てて確認に走った。プロデューサーの平林良章氏は、そうではないと即座に明言した。『バイオハザード ベロニカ』は、同チームの過去の作品と同じ構造的アプローチを踏襲し、三人称視点（サードパーソン）のゲームになるという。Bloody DisgustingはSummer Game Festの後、この三人称視点について確認している。また、同スタジオはオリジナル版のタイトルから「Code」を正式に外した。これは、初期の複雑なネーミングに代わり、1語のサブタイトル（『ヴィレッジ』『レクイエム』、そして今回の『ベロニカ』）を採用している最近のシリーズ作品と一致する命名規則の調整である。

■ウィッシュリスト数が示す販売予測

パブリッシャーは、発売時の売上予測ツールとしてウィッシュリストから販売へのコンバージョン率（転換率）を追跡している。業界の分析会社GameDiscoverCoは、2万5,000件以上のウィッシュリストを集めて市場に投入されるゲームの初週コンバージョン率の中央値が約15%であることを示すデータを公開している。つまり、ウィッシュリスト登録者の約6人に1人が発売時に購入する計算だ。GameDiscoverCoのウィッシュリストコンバージョン分析は、2024年9月から2025年9月までのデータを対象としている。

10ドル（約1,580円、1ドル=158円換算）以上のプレミアムタイトルの場合、この中央値は約10%に低下する。『バイオハザード ベロニカ』のSteamウィッシュリスト数だけでも、ゲームプレイの公開、デモ、予約注文の発表が行われる前の段階で、カプコンは現在の数字に基づいてSteam単体でのPC版の初日購入数を保守的に見積もっても数十万本と予測するレベルにあり、今後数ヶ月でさらに蓄積される見込みだ。

■期待を集める開発チームの陣容

ティザーのみの発表に対してこれほど大きな期待が寄せられているのには、誰がゲームを作っているのかという明確な理由がある。『バイオハザード ベロニカ』は、ディレクターを安保康弘氏、アソシエイトディレクターを門井一憲氏が務める。この2人は、シリーズ史上最も高く評価され、商業的にも成功を収めた『バイオハザード RE:2』（2019年）と『バイオハザード RE:4』（2023年）の両方を率いたコンビである。Den of Geekの『ベロニカ』に関する報道は、このディレクターチームの関与を確認している。

エグゼクティブプロデューサーの竹内潤氏は、2026年6月5日のSummer Game Festのオープニング枠で、司会のジェフ・キーリー氏とともに本作を発表した。プロデューサーの平林氏は、チームが過去のリメイク作品に適用したのと同じ哲学で『ベロニカ』に取り組んでいると明言している。すなわち、オリジナル版の重要な物語の展開は維持しつつ、構造、ペース配分、ストーリーのつながりを大幅に再構築するというものだ。WCCFTechは、リメイク版の変更点としてファンが期待すべきことに関するDusk Golem氏のストーリー分析を報じている。

「私たちは『バイオハザード RE:2』『バイオハザード RE:3』『バイオハザード RE:4』をリメイクする機会に恵まれました」と平林氏はファミ通に語り、オリジナル版の時代から『レクイエム』へと続く物語のつながりについて説明した。このことは、『ベロニカ』が単独のプロジェクトとしてではなく、シリーズの2つの時代をつなぐ結合組織として扱われていることを示唆している。egw.newsは、平林氏のストーリー再構築に関するコメントを取り上げたファミ通の抜粋を掲載した。

■リメイク版を支える「RE Engine」の技術基盤

『バイオハザード ベロニカ』は、カプコン独自の「RE Engine」の最新バージョンで構築される。これは、2017年の『バイオハザード7 レジデント イービル』以降のシリーズ主要作品すべてを支えてきた社内技術である。カプコンのRE Engineレポートは、同エンジンの全機能を網羅している。「RE」という略称は公式には「Reach for the Moon」を意味しており、エンジンの現在の機能は、オリジナル版『コード：ベロニカ』の固定カメラやプリレンダリングされた環境から大きく進歩している。

RE Engineのレンダリングスタックには、クラスタ化ディファードレンダリング、シャドウキャッシング、プローブネットワークライティング、ボリュメトリックライトシャフト、物理ベースレンダリング（PBR）、ハイダイナミックレンジ（HDR）出力、リアルな人間の肌を表現するサブサーフェススキャタリング、そしてNVIDIA DLSSおよびAMD FSRアップスケーリングのサポートが含まれる。キャラクターモデルや環境は、3Dフォトグラメトリスキャンから構築されている。これは、物理的な俳優、衣装、小道具を制御されたスキャンセッションでキャプチャし、エンジンのアセットパイプラインで処理する手法だ。

『ベロニカ』にとって最も重要な点として、『バイオハザード レクイエム』ではシリーズで初めてパストレーシングが導入された。これは、仮想環境内の個々の光線を追跡して、物理的にほぼ正確な照明と反射を生成するライティング計算手法であり、最新のRE Engineバージョンにもその機能が引き継がれている。カプコンのレポートでは、『レクイエム』のパストレーシングについて具体的に詳述されている。

エンジンの背後にある経済的なアーキテクチャも、技術仕様と同じくらい重要だ。RE Engineはカプコンのサバイバルホラー、格闘、アクションの各ジャンルで共有されるプラットフォームであるため、同スタジオはキャラクターリグ、環境シェーダー、ライティングシステム、開発ツールをシリーズ作品間で再利用できる。このタイトル間の効率性が、カプコンの営業利益率（約58%で、欧米の多くのパブリッシャーが達成する数字の約2倍）の主な推進力となっており、安保氏、門井氏、平林氏のチームが『RE:2』や『RE:4』のリメイクで培った組織的な知識を、基盤システムを再構築することなく『ベロニカ』に適用できる理由でもある。TechTimesは、カプコンの2027年3月期第1四半期決算と、その利益率を牽引するRE Engineの役割について報じた。

■シリーズ最高の絶頂期と『ベロニカ』の立ち位置

ウィッシュリスト200万件という数字は、『バイオハザード』シリーズが商業的に過去最大の規模に達しているタイミングでもたらされた。カプコンの2026年3月期において、同シリーズの累計販売本数は2億100万本を突破した。これは、『モンスターハンター』（1億2,700万本）や『ストリートファイター』（5,900万本）を抑え、カプコンのフランチャイズとして初めて2億本の大台に乗った記録である。直近の2027年3月期第1四半期レポート（2026年7月）の時点では、シリーズ累計はさらに2億1,300万本へと成長している。TechTimesは、カプコンの四半期決算から2億1,300万本のマイルストーンを報じた。

シリーズのメインライン第9作目となる『レクイエム』は、2026年2月27日の発売からカプコンの会計年度末までの約5週間で691万本を販売し、シリーズ史上最速のローンチペースを記録した。その後、発売から5ヶ月で800万本を突破している。Bloody Disgustingは、『レクイエム』の800万本突破とシリーズの最新販売データを報じた。『バイオハザード RE:4』（2023年）は1,604万本に達している。そして『バイオハザード RE:2』（2019年）は最近『バイオハザード5』を抜き、シリーズの単体作品として歴代最高の販売本数となる1,975万本に達した。

『コード：ベロニカ』は、このレガシーの中で特別な位置を占めている。2000年2月にセガ・ドリームキャスト向けにオリジナル版が発売された本作は、PlayStation以外のプラットフォームで発売された初の『バイオハザード』作品であり、固定カメラのプリレンダリング背景から完全な3D環境へと移行したシリーズ初の作品でもあった。この技術的飛躍は、その後『RE7』で復活するまで7年間にわたりシリーズから姿を消すことになった。

また、物語の重要性にもかかわらず、これまでリメイクされてこなかった唯一の主要なクラシック時代の『バイオハザード』でもあった。ゲームの出来事は、『バイオハザード2』の出来事から3ヶ月後、ラクーンシティの惨劇の後に兄クリスを探すクレア・レッドフィールドの探索を描き、主要な敵対者としてアルフレッド・アシュフォードとアレクシア・アシュフォードを紹介している。Wikipediaは『コード：ベロニカ』の歴史とオリジナルゲームの背景を網羅している。

■未発表情報と今後の展開

カプコンは、ゲームプレイ映像、2027年の発売枠内の確定した発売日、価格、予約注文の仕組みなどを一切発表していない。情報統制は徹底されている。業界のオブザーバーは、最初のゲームプレイ公開がGamescom Opening Night Liveまたは東京ゲームショウで行われるのではないかと推測している。これらは歴史的に、カプコンが発売前の主要な発表を行う場として利用してきた2つのイベントである。

本作は、カプコンが主力タイトルを会計年度の前半に集中させる傾向に沿って、2027年第1四半期を目標にしていると広く信じられている。ただし、『ベロニカ』の発表を数ヶ月前に正確に予測したカプコンのインサイダーであるDusk Golem氏は、同社がより広範なリリーススケジュールに合わせて日程を調整している可能性があると指摘している。この推測は、WCCFTechの『ベロニカ』のリリース時期に関する報道で伝えられた。

ウィッシュリストから購入へのコンバージョン率は、最終的に予約注文が開始された際に最も注目される指標の1つとなるだろう。事前のデモなしに多くのウィッシュリストを集めて発売を迎えるゲームは、切迫感を薄れさせるような長い発売前期間を持つタイトルよりも、熱心なアーリーアダプターからの高いコンバージョンを示すことが多い。『ベロニカ』のティザーのみの軌跡が、完全なマーケティングサイクルを通じて維持されるかどうかは、次回のカプコンのショーケースで明らかになり始めるだろう。

■注目ポイントQ&A

●『バイオハザード ベロニカ』の発売日はいつですか？

カプコンは、『バイオハザード ベロニカ』をPlayStation 5、Xbox Series X/S、Nintendo Switch 2、およびPC（Steam）向けに2027年に発売すると発表しています。その期間内の具体的な日付は発表されていません。業界関係者やカプコンのインサイダーであるDusk Golem氏は、社内目標が2027年第1四半期（1月〜3月）であると示唆していますが、2026年8月現在、日付は未確認です。発表時に確認された内容については、Den of Geekの『ベロニカ』の解説をご覧ください。

●『バイオハザード ベロニカ』は『コード：ベロニカ』と同じゲームですか？

『バイオハザード ベロニカ』は、2000年2月にセガ・ドリームキャスト向けに発売されたサバイバルホラーゲーム『バイオハザード コード：ベロニカ』の完全なリメイクであり、リマスターではありません。リメイク版では、最近のシリーズ作品の1語の命名規則に合わせるため、タイトルから「コード」が外されています。物語は、ラクーンシティの惨劇から3ヶ月後、ロックフォート島を舞台に、アシュフォード家が関わる中で兄クリスを探すクレア・レッドフィールドという同じコア構造をたどります。しかし、プロデューサーの平林良章氏は、カプコンが『RE:2』や『RE:4』のリメイクで取ったアプローチと同様に、物語が大幅に再構築され、多くの要素が変更、リミックス、再構築されていると明言しています。WCCFTechは、ストーリー変更の規模に関するDusk Golem氏の説明を報じました。

●なぜ『バイオハザード ベロニカ』はゲームプレイを見せずにこれほど早くウィッシュリストを集めたのですか？

2つの要因が組み合わさっています。第一に、開発チームの実績です。ディレクターの安保康弘氏とアソシエイトディレクターの門井一憲氏は、批評家から高く評価され商業的にも成功した『RE:2』リメイク（2019年）と『RE:4』リメイク（2023年）を手掛けたコンビであり、ファンに何を期待すべきかという明確で検証可能な実績を示しています。第二に、Steamのウィッシュリストアルゴリズムが、ゲームが新規ウィッシュリストを獲得する速度（ベロシティ）をランキングの評価指標として重み付けしていることです。つまり、2026年6月の『ベロニカ』の急速な初期の蓄積により、アルゴリズム上の高い順位を獲得し、それが新規ユーザーにゲームを表示し続け、カプコンからの追加のマーケティング費用なしに登録数をさらに押し上げているのです。GamesRadarは、200万件のマイルストーンとこれら2つの要因について報じました。

●『バイオハザード ベロニカ』の実際のゲームプレイはいつ公開されますか？

カプコンはゲームプレイの公開日を発表していません。業界のオブザーバーは、カプコンが歴史的に発売前の主要なショーケースとして利用してきたイベントであるGamescom Opening Night Live（2026年8月、ドイツ・ケルン）または東京ゲームショウ（2026年9月〜10月）で、最初のゲームプレイが公開されると予想しています。ゲームプレイが公に確認されるまで、ゲームのメカニクスや構造に関するすべての情報は、プロデューサーの発言と、開発チームの『RE:2』および『RE:4』リメイクでの過去の仕事に基づいています。

元記事: Resident Evil Veronica Hits 2 Million Steam Wishlists With No Gameplay Revealed