ホーム > マーケット > 分析・コラム > 記事

相場展望2月9日号　米国株: AIへの投資家の慎重姿勢が根強く、株は売り転換を懸念　日本株: 衆院選結果は自民党の歴史的圧勝を好感「高市トレード再燃」

2026年2月9日 13:33

印刷

[写真拡大]

■I．米国株式市場

●1．NYダウの推移

　1）2/5、NYダウ▲592ドル安、48,908ドル
　2）2/6、NYダウ＋1,206ドル高、50,115ドル

【前回は】相場展望2月5日号　米国株: NYダウ上昇も、AIによる代替で業績懸念からハイテク株総崩れ　日本株: 「高市ラリー」で高値圏、米ハイテク株安もあり衆院選後に注意

●2．米国株：AIへの投資家の慎重姿勢が根強く、株は売り優勢への転換を懸念する

　1）AIへの投資家の慎重姿勢が根強く、株は売り優勢への転換を懸念する
　　・米国株の上昇を牽引してきたのは、
　　　・ハイテク・半導体関連
　　　・人工知能（AI）
　　　であった。

　　・ところが、人工知能（AI）が米国株の下げをリードする可能性が濃くなってきている。

　　・AIの効果として、
　　　・法務やデータサービス、金融リサーチに至るまで、幅広い業界の業務を自動化できる。
　　　と囃され、株価上昇を牽引してきた。

　　・ところが、AI効果が浸透すると、既存企業の業績や存続を脅かすとの懸念が広がった。最近の決算発表でソフトウェア企業の業績が冴えず、市場に不安感が生まれた。それを根拠として、ハイテク株が売られることになった。上場投資信託（ETF）の「iシェアーズ拡大テック・ソフトウェアETF」は先週4営業日続落し▲12％下落した。2/6にはこの大幅安を買いの好機とみた買いが入って大幅反発した。
　　　・2/6株式相場
　　　　　NYダウ　　　　　　　　＋1,206ドル高・＋2.47％高
　　　　　半導体株指数（SOX）　　＋ 433高　　・＋5.70％高
　　　2/6の大幅反発が継続的な株価上昇につながるか？　不透明だ。

　　・株式相場の今後に大きな影響を与えるため、慎重なスタンスが求められる。

■II．中国株式市場

●1．上海総合指数の推移

　1）2/5、上海総合▲26安、4,075
　2）2/6、上海総合▲10安、4,065

■III．日本株式市場

●1．日経平均の推移

　1）2/5、日経平均▲475円安、53,818円
　2）2/6、日経平均＋435円高、54,235円

●2．日本株：衆院選挙結果は自民党の歴史的圧勝を好感し「高市トレード再燃」

　1）衆院選挙結果は自民党の歴史的圧勝を好感し「高市トレード再燃」
　　（1）2/9、日経平均は朝方、+3,000円近辺高の57,000円台乗せ
　　　・株高の要因
　　　　　・米国ハイテク株が大幅高、NYダウも
　　　　　・衆院選選挙結果を好感。
　　　　　　　・高市政権による財政拡張路線への期待感が広がる。
　　　　　・円安・ドル高（9時現在）
　　　　　　　・財政拡張を背景に朝9時現在157.27円と0.37円の円安が進行。
　　　　　　　　輸出関連株に追い風。

　　（2）海外短期投機筋が先物買いで日経平均高を誘導したが、利益確定売りの可能性
　　　・株価変調の要因
　　　　　・円相場は、156.84円と9時現在とと比べ「円高」に振れた。
　　　　　　　　9時現在157.27円⇒その後156.84円と＋0.43円の円高。
　　　　　・朝高で日経平均は約＋3,000円高は、利益確定の売りを誘うには十分な高値まで上昇している。

　　（3）格言「噂で買い、事実で売り」を思い出そう
　　　・今回の株高は高市首相の「衆院解散」を発端に「高市トレード」で株高となった。衆院選挙投開票の結果が「事実」となったため、今後の売り優勢に転化する可能性に注意したい。

　2）衆院選挙、自民党は大勝・中道改革連合はボロ負け
　　・議席数の推移
　　　　・与野党
　　　　　　　　　　　選挙前　　　選挙後　　 増減
　　　　　　与党　　　 232　　　　 352　　　＋120
　　　　　　野党　　　 233　　　　 113　　　▲120
　　　　・党派別
　　　　　　　　　　　選挙前　　　選挙後　　 増減
　　　　　　自民党　　 198　　　　 316　　 ＋118
　　　　　　中道　　　 172　　　　 49　　 ▲123
　　　　　　　立憲派 148 　 21　　 ▲127 ・・生還率は14％に過ぎず
　　　　　　　公明派 24　　　　　28 　　＋4　・・中道の効果を享受
　　　　　　・選挙の勝ちは、自民党と公明、負けは立憲派で総崩れ。

　3）日経平均寄与度上位5銘柄の推移
　　（1）2/5、日経平均▲475 円安、寄与上位5銘柄▲723円安・占有率▲152.21％
　　　・寄与上位5銘柄　　　　　寄与下げ額　　　株価下げ幅
　　　　　アドバンテスト　　　 ▲328円安　　　▲1,225円安
　　　　　ソフトバンクG　　　 ▲237　　　　　▲295
　　　　　東京エレクトロン　　 ▲71　　　　　▲710
　　　　　ダイキン　　　　　　 ▲48　　　　　▲1,440
　　　　　フジクラ　　　　　　 ▲39　　　　　▲1,155
　　　　　　合計　　　　　　　 ▲723
　　　・下げ銘柄上位3位まではハイテク関連株で合計▲636円の下げ寄与をした。

　　（2）2/6、日経平均＋435 円高、寄与上位5銘柄＋308円高・占有率％＋70.80％
　　　・寄与上位5銘柄　　　　　寄与上げ額　　　株価上げ幅
　　　　　東京エレクトロン　　　＋104円安高　　＋1,040円高
　　　　　アドバンテスト　　　　＋75　　　　　＋280
　　　　　ソフトバンクG　　　　 ＋70 ＋87
　　　　　味の素　　　　　　　　＋32 　　　　　＋484
　　　　　ソニー　　　　　　　　＋27 　　　　　＋159
　　　　　　合計　　　　　　　　＋308
　　　・半導体関連が3銘柄を占めたが、思ったより上げ幅が低い。味の素・ソニーなど買われる銘柄が広がったことが特徴。物色の流れに変化を感じる。
　　　・海外投機筋による株価先物の売りが、自律反発を狙い買い戻しに転じたことが、日経平均を朝方のマイナスから後場にプラスに浮上させた。

●3．2025年実質賃金は▲1.3％減、4年連続でマイナス＝厚生労働省（TBS）

　1）物価上昇は＋3.7％上昇したが、賃上げが追い付かず。

●4．台湾・TSMC会長、高市首相と面会、国内初の3ナノ半導体生産へ（テレ朝）

■IV．注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）

　・6383　ソニー　　　　　　業績堅調
　・7832　バンダイナムコ　　業績堅調

著者プロフィール

中島義之

中島義之（なかしま　よしゆき）　

1970年に積水化学工業(株)入社、メーカーの企画・管理（財務含む）を32年間経験後、企業再生ビジネスに携わる。 現在、アイマックスパートナーズ（株）代表。 メーカーサイドから見た金融と企業経営を視点に、株式含む金融市場のコメントを2017年から発信。 発信内容は、オープン情報（ニュース、雑誌、証券リポート等々）を分析・組み合わせした上で、実現の可能性を予測・展望しながらコメントを作成。http://note.com/soubatennbou

記事の先頭に戻る

関連キーワード

関連記事

中島義之氏のコラム一覧