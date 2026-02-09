■I．米国株式市場

●1．NYダウの推移

1）2/5、NYダウ▲592ドル安、48,908ドル

2）2/6、NYダウ＋1,206ドル高、50,115ドル

【前回は】相場展望2月5日号 米国株: NYダウ上昇も、AIによる代替で業績懸念からハイテク株総崩れ 日本株: 「高市ラリー」で高値圏、米ハイテク株安もあり衆院選後に注意

●2．米国株：AIへの投資家の慎重姿勢が根強く、株は売り優勢への転換を懸念する

1）AIへの投資家の慎重姿勢が根強く、株は売り優勢への転換を懸念する

・米国株の上昇を牽引してきたのは、

・ハイテク・半導体関連

・人工知能（AI）

であった。

・ところが、人工知能（AI）が米国株の下げをリードする可能性が濃くなってきている。

・AIの効果として、

・法務やデータサービス、金融リサーチに至るまで、幅広い業界の業務を自動化できる。

と囃され、株価上昇を牽引してきた。

・ところが、AI効果が浸透すると、既存企業の業績や存続を脅かすとの懸念が広がった。最近の決算発表でソフトウェア企業の業績が冴えず、市場に不安感が生まれた。それを根拠として、ハイテク株が売られることになった。上場投資信託（ETF）の「iシェアーズ拡大テック・ソフトウェアETF」は先週4営業日続落し▲12％下落した。2/6にはこの大幅安を買いの好機とみた買いが入って大幅反発した。

・2/6株式相場

NYダウ ＋1,206ドル高・＋2.47％高

半導体株指数（SOX） ＋ 433高 ・＋5.70％高

2/6の大幅反発が継続的な株価上昇につながるか？ 不透明だ。

・株式相場の今後に大きな影響を与えるため、慎重なスタンスが求められる。

■II．中国株式市場

●1．上海総合指数の推移

1）2/5、上海総合▲26安、4,075

2）2/6、上海総合▲10安、4,065

■III．日本株式市場

●1．日経平均の推移

1）2/5、日経平均▲475円安、53,818円

2）2/6、日経平均＋435円高、54,235円

●2．日本株：衆院選挙結果は自民党の歴史的圧勝を好感し「高市トレード再燃」

1）衆院選挙結果は自民党の歴史的圧勝を好感し「高市トレード再燃」

（1）2/9、日経平均は朝方、+3,000円近辺高の57,000円台乗せ

・株高の要因

・米国ハイテク株が大幅高、NYダウも

・衆院選選挙結果を好感。

・高市政権による財政拡張路線への期待感が広がる。

・円安・ドル高（9時現在）

・財政拡張を背景に朝9時現在157.27円と0.37円の円安が進行。

輸出関連株に追い風。

（2）海外短期投機筋が先物買いで日経平均高を誘導したが、利益確定売りの可能性

・株価変調の要因

・円相場は、156.84円と9時現在とと比べ「円高」に振れた。

9時現在157.27円⇒その後156.84円と＋0.43円の円高。

・朝高で日経平均は約＋3,000円高は、利益確定の売りを誘うには十分な高値まで上昇している。

（3）格言「噂で買い、事実で売り」を思い出そう

・今回の株高は高市首相の「衆院解散」を発端に「高市トレード」で株高となった。衆院選挙投開票の結果が「事実」となったため、今後の売り優勢に転化する可能性に注意したい。

2）衆院選挙、自民党は大勝・中道改革連合はボロ負け

・議席数の推移

・与野党

選挙前 選挙後 増減

与党 232 352 ＋120

野党 233 113 ▲120

・党派別

選挙前 選挙後 増減

自民党 198 316 ＋118

中道 172 49 ▲123

立憲派 148 21 ▲127 ・・生還率は14％に過ぎず

公明派 24 28 ＋4 ・・中道の効果を享受

・選挙の勝ちは、自民党と公明、負けは立憲派で総崩れ。

3）日経平均寄与度上位5銘柄の推移

（1）2/5、日経平均▲475 円安、寄与上位5銘柄▲723円安・占有率▲152.21％

・寄与上位5銘柄 寄与下げ額 株価下げ幅

アドバンテスト ▲328円安 ▲1,225円安

ソフトバンクG ▲237 ▲295

東京エレクトロン ▲71 ▲710

ダイキン ▲48 ▲1,440

フジクラ ▲39 ▲1,155

合計 ▲723

・下げ銘柄上位3位まではハイテク関連株で合計▲636円の下げ寄与をした。

（2）2/6、日経平均＋435 円高、寄与上位5銘柄＋308円高・占有率％＋70.80％

・寄与上位5銘柄 寄与上げ額 株価上げ幅

東京エレクトロン ＋104円安高 ＋1,040円高

アドバンテスト ＋75 ＋280

ソフトバンクG ＋70 ＋87

味の素 ＋32 ＋484

ソニー ＋27 ＋159

合計 ＋308

・半導体関連が3銘柄を占めたが、思ったより上げ幅が低い。味の素・ソニーなど買われる銘柄が広がったことが特徴。物色の流れに変化を感じる。

・海外投機筋による株価先物の売りが、自律反発を狙い買い戻しに転じたことが、日経平均を朝方のマイナスから後場にプラスに浮上させた。

●3．2025年実質賃金は▲1.3％減、4年連続でマイナス＝厚生労働省（TBS）

1）物価上昇は＋3.7％上昇したが、賃上げが追い付かず。

●4．台湾・TSMC会長、高市首相と面会、国内初の3ナノ半導体生産へ（テレ朝）

■IV．注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）

・6383 ソニー 業績堅調

・7832 バンダイナムコ 業績堅調