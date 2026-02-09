関連記事
相場展望2月9日号 米国株: AIへの投資家の慎重姿勢が根強く、株は売り転換を懸念 日本株: 衆院選結果は自民党の歴史的圧勝を好感「高市トレード再燃」
■I．米国株式市場
●1．NYダウの推移
1）2/5、NYダウ▲592ドル安、48,908ドル
2）2/6、NYダウ＋1,206ドル高、50,115ドル
【前回は】相場展望2月5日号
●2．米国株：AIへの投資家の慎重姿勢が根強く、株は売り優勢への転換を懸念する
1）AIへの投資家の慎重姿勢が根強く、株は売り優勢への転換を懸念する
・米国株の上昇を牽引してきたのは、
・ハイテク・半導体関連
・人工知能（AI）
であった。
・ところが、人工知能（AI）が米国株の下げをリードする可能性が濃くなってきている。
・AIの効果として、
・法務やデータサービス、金融リサーチに至るまで、幅広い業界の業務を自動化できる。
と囃され、株価上昇を牽引してきた。
・ところが、AI効果が浸透すると、既存企業の業績や存続を脅かすとの懸念が広がった。最近の決算発表でソフトウェア企業の業績が冴えず、市場に不安感が生まれた。それを根拠として、ハイテク株が売られることになった。上場投資信託（ETF）の「iシェアーズ拡大テック・ソフトウェアETF」は先週4営業日続落し▲12％下落した。2/6にはこの大幅安を買いの好機とみた買いが入って大幅反発した。
・2/6株式相場
NYダウ ＋1,206ドル高・＋2.47％高
半導体株指数（SOX） ＋ 433高 ・＋5.70％高
2/6の大幅反発が継続的な株価上昇につながるか？ 不透明だ。
・株式相場の今後に大きな影響を与えるため、慎重なスタンスが求められる。
■II．中国株式市場
●1．上海総合指数の推移
1）2/5、上海総合▲26安、4,075
2）2/6、上海総合▲10安、4,065
■III．日本株式市場
●1．日経平均の推移
1）2/5、日経平均▲475円安、53,818円
2）2/6、日経平均＋435円高、54,235円
●2．日本株：衆院選挙結果は自民党の歴史的圧勝を好感し「高市トレード再燃」
1）衆院選挙結果は自民党の歴史的圧勝を好感し「高市トレード再燃」
（1）2/9、日経平均は朝方、+3,000円近辺高の57,000円台乗せ
・株高の要因
・米国ハイテク株が大幅高、NYダウも
・衆院選選挙結果を好感。
・高市政権による財政拡張路線への期待感が広がる。
・円安・ドル高（9時現在）
・財政拡張を背景に朝9時現在157.27円と0.37円の円安が進行。
輸出関連株に追い風。
（2）海外短期投機筋が先物買いで日経平均高を誘導したが、利益確定売りの可能性
・株価変調の要因
・円相場は、156.84円と9時現在とと比べ「円高」に振れた。
9時現在157.27円⇒その後156.84円と＋0.43円の円高。
・朝高で日経平均は約＋3,000円高は、利益確定の売りを誘うには十分な高値まで上昇している。
（3）格言「噂で買い、事実で売り」を思い出そう
・今回の株高は高市首相の「衆院解散」を発端に「高市トレード」で株高となった。衆院選挙投開票の結果が「事実」となったため、今後の売り優勢に転化する可能性に注意したい。
2）衆院選挙、自民党は大勝・中道改革連合はボロ負け
・議席数の推移
・与野党
選挙前 選挙後 増減
与党 232 352 ＋120
野党 233 113 ▲120
・党派別
選挙前 選挙後 増減
自民党 198 316 ＋118
中道 172 49 ▲123
立憲派 148 21 ▲127 ・・生還率は14％に過ぎず
公明派 24 28 ＋4 ・・中道の効果を享受
・選挙の勝ちは、自民党と公明、負けは立憲派で総崩れ。
3）日経平均寄与度上位5銘柄の推移
（1）2/5、日経平均▲475 円安、寄与上位5銘柄▲723円安・占有率▲152.21％
・寄与上位5銘柄 寄与下げ額 株価下げ幅
アドバンテスト ▲328円安 ▲1,225円安
ソフトバンクG ▲237 ▲295
東京エレクトロン ▲71 ▲710
ダイキン ▲48 ▲1,440
フジクラ ▲39 ▲1,155
合計 ▲723
・下げ銘柄上位3位まではハイテク関連株で合計▲636円の下げ寄与をした。
（2）2/6、日経平均＋435 円高、寄与上位5銘柄＋308円高・占有率％＋70.80％
・寄与上位5銘柄 寄与上げ額 株価上げ幅
東京エレクトロン ＋104円安高 ＋1,040円高
アドバンテスト ＋75 ＋280
ソフトバンクG ＋70 ＋87
味の素 ＋32 ＋484
ソニー ＋27 ＋159
合計 ＋308
・半導体関連が3銘柄を占めたが、思ったより上げ幅が低い。味の素・ソニーなど買われる銘柄が広がったことが特徴。物色の流れに変化を感じる。
・海外投機筋による株価先物の売りが、自律反発を狙い買い戻しに転じたことが、日経平均を朝方のマイナスから後場にプラスに浮上させた。
●3．2025年実質賃金は▲1.3％減、4年連続でマイナス＝厚生労働省（TBS）
1）物価上昇は＋3.7％上昇したが、賃上げが追い付かず。
●4．台湾・TSMC会長、高市首相と面会、国内初の3ナノ半導体生産へ（テレ朝）
■IV．注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）
・6383 ソニー 業績堅調
・7832 バンダイナムコ 業績堅調
