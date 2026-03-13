みずほFG株は出遅れか　金利上昇で変わる銀行株の評価

みずほフィナンシャルグループ（8411）の株価は、直近1カ月では2割前後下落する場面が見られた。一方で過去1年のスパンでは4割前後上昇しており、メガバンク株の中での位置づけをどう見るべきかが改めて意識されている。

【こちらも】三井住友FG株はまだ上がるのか 700万人突破「Olive」が変える銀行株の見方

三菱UFJフィナンシャル・グループや三井住友フィナンシャルグループは、株価上昇で注目されてきた。みずほFGの評価は出遅れなのか、それとも巻き返し局面なのかが焦点となっている。

銀行の基本的な収益モデルは、預金で集めた資金を企業や個人に貸し出し、預金金利と貸出金利の差から収益を得る構造にある。長期国債利回りの上昇は貸出金利の上昇につながりやすく、銀行株全体には追い風とされる。みずほFGも、こうした金融環境の変化から恩恵を受けやすい立場にある。

もっとも、みずほFGが他のメガバンクに比べて慎重に見られやすかった背景には、過去のシステム障害問題がある。市場では長く、経営体制や安定運営への不安が意識されてきた。

ただ足元では、局面が変わりつつある。同社の開示資料などによれば、システム問題対応は再発防止から「風化防止」の段階へ移り、安定稼働を前提としたIT投資の拡大へと軸足が移っている。

この変化は、単なる守りではなく、競争力の立て直しという意味合いを持つ。システム面の信頼性は銀行業にとって土台であり、その安定を前提にデジタル投資やサービス強化を進められるかどうかは、今後の評価を左右する重要なポイントになる。

リテール分野では、楽天証券や楽天カードとの資本業務提携も材料の一つだ。個人向け接点の拡大という意味では戦略的な意義がある。ただし現時点では、提携効果がどこまで業績に反映されるかはなお見極め段階であり、過度に期待を織り込む局面ではないだろう。

三菱UFJFGが規模の大きさ、三井住友FGが高収益体質やデジタル戦略で評価されるのに対し、みずほFGは「改善の進み具合」そのものが投資テーマになりやすい。過去の弱点がどこまで整理され、安定収益と成長投資の両立に進めるかが焦点となる。

みずほFG株の見方を考えるうえでは、直近の株価調整だけを見るのでは不十分だ。1年単位での上昇基調、金利環境の追い風、そしてシステム安定化を前提とした巻き返しの動きをどう評価するかが重要になる。メガバンク再評価の流れが続くなら、みずほFGが次の焦点となる可能性もある。（記事：林田孝治・記事一覧を見る）