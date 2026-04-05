金価格の上値が重い理由　利上げ観測で実質金利が上昇

金価格は、上値の重い展開が続いている。米連邦準備制度理事会（FRB）のタカ派姿勢を背景に年内利下げ観測が後退し、利上げの可能性まで意識されている。加えてイランを巡る地政学リスクの高まりによるインフレ再燃懸念が強まり、実質金利が上昇していることが、金価格の重しの要因だ。

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FRBは直近のFOMCを通じても、インフレ抑制を最優先とする姿勢を改めて示した。政策金利は据え置かれたものの、早期の利下げには慎重なスタンスが強調され、市場で織り込まれていた年内利下げ期待は大きく後退した。さらに中東情勢の緊迫化に伴い原油価格の上昇圧力が強まり、インフレ再加速への警戒も高まっている。

この結果、名目金利の上昇とインフレ期待の変動を通じて、実質金利は上昇圧力を受けている。他方で、金は利息を生まない資産であるため、実質金利が上昇する局面では投資妙味が低下する。債券など利回り資産との比較で資金が流出しやすく、価格の上値を抑える要因となる。

加えてドル高の進行も金価格の重しとなっている。ドル建てで取引される金は、ドルが上昇すると他通貨から見た割高感が強まり、需要が鈍化しやすい。金利上昇とドル高が同時に進行する現在の環境は、金にとって逆風が重なる構図だ。

通常であれば、地政学リスクの高まりは金の上昇要因となるが、足元ではその影響は限定的にとどまっている。市場では安全資産としての需要よりも、金融政策や金利動向といったマクロ要因が優先されている。

さらに短期資金の影響も大きい。ヘッジファンドやアルゴリズム取引は金利や為替の変動に連動して売買を行っており、金もトレード対象として扱われている。結果として、テーマだけでは上昇しにくい相場構造となっている。

金価格を見通すうえでは、地政学リスクだけでなく、FRBの政策スタンスとインフレ動向、そして実質金利の方向性を総合的に捉える必要がある。現在の金市場は、複数の要因が交錯する難しい局面にある。

もっとも長期的に見れば、金は通貨価値の補完資産として古くから機能してきた。法定通貨は金融政策によって供給が拡大され続ける一方、金は埋蔵量が限られており供給に制約がある。この希少性が、通貨価値が薄まりやすい局面でも価値を維持しやすい理由とされており、この状況は変わらない。

短期的には金利やドルといった金融環境に左右されやすいものの、長期的にはインフレや通貨不安に対するヘッジ手段としての需要は根強く、こうした構造的な特性から、金は依然として重要な資産の一つといえる。（記事：Osaka Okay・記事一覧を見る）