銀行株の高配当はどこまで続くのか　メガバンク3社の還元戦略を比較

日本の長期国債利回りが上昇する中、銀行株への関心が高まっている。株価の上昇に加え、配当や自社株買いといった株主還元にも注目が集まる。

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三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループのメガバンク3社は、いずれも配当を還元の基本とし、配当性向40%を共通目標に掲げている。3社はそれぞれ異なる還元戦略を打ち出している。

銀行は預金で集めた資金を企業や個人に貸し出し、預金金利と貸出金利の差から収益を得る構造にある。長期国債利回りの上昇は貸出金利の上昇につながりやすく、銀行の収益環境には追い風となる。こうした環境の変化を背景に、銀行株は高配当銘柄としても注目されてきた。

三菱UFJFGは、メガバンクの中でも最大規模の収益基盤を持つ。配当政策では「安定的・持続的な増加」を掲げており、2026年3月期の年間配当予想は1株当たり74円としている。規模の大きさと収益の安定性を背景に、長期的な還元の持続性が評価されやすい。

三井住友FGは、高い収益性を背景に積極的な株主還元を進めている。配当政策では「累進的配当」を掲げ、2026年3月期の年間配当は1株当たり157円を計画している。累進配当とは、原則として減配を避ける考え方だ。利益成長に応じて配当を引き上げていく点が特徴となる。自社株買いも組み合わせた還元姿勢が特徴といえる。

みずほFGも「累進的配当」を基本方針としている。さらに2025年度からは、毎期5円を目安に増配するという具体的なペースを導入した。加えて、自己株式取得を機動的に組み合わせ、総還元性向50%以上を目安とする方針を示している。3社の中でも、還元の具体性という点ではみずほの打ち出し方は目立つ。

メガバンク3社は共通して株主還元を重視しているが、その色合いには違いがある。三菱UFJFGは安定性、三井住友FGは高収益体質を背景とした累進配当、みずほFGは増配ペースまで示した踏み込んだ還元姿勢が特徴だ。

銀行株を配当利回りだけで判断するのは十分とはいえない。収益の持続性や資本政策の一貫性を含めて見極めることが重要になる。ただ、「金利のある世界」で利益成長が見込まれる中、3メガバンクが累進的な増配サイクルを鮮明にしていることは確かであり、還元力をめぐる競争は今後も続きそうだ。（記事：林田孝治・記事一覧を見る）